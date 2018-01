बुध राशि का धनु राशि में प्रवेश, जानिए 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर

साल 2018 का पहला ग्रह गोचर 8 जनवरी को हो रहा है। सोमवार को बुध ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस ग्रह परिवर्तन से धनु राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा। बुध को सभी ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। आइए जानते हैं इस राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा।

1. मेष– इस परिवर्तन से मेष राशि के जातकों पर मुसीबत आ सकती है। कार्य असफल हो सकते हैं। यात्रा में परेशानी होगी। किसी परिचित से विवाद हो सकता है। धार्मिक कार्यों में अरुचि होगी।

2. वृषभ – इस गोचर से वृषभ राशि वालों को फायदा मिलेगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। मन में प्रसन्नता रहेगी। सभी कार्य सफल होंगे।

3. मिथुन– मिथुन राशि के जातकों का वाद-विवाद हो सकता है। दोस्तों से अनबन हो सकती है। कारोबार में नुकसान हो सकता है। यात्रा कष्टप्रद व असफल होगी। मानसिक तनाव हो सकता है।

4. कर्क– इस गोचर से कर्क राशि के जातकों की रुचि धार्मिक कार्यों मे बढ़ेगी। आर्थिक लाभ मिलेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। मानसिक सुख-शांति मिलेगी। समाज में मान-सम्मान मिलेगा।

5. सिंह– सिंह राशि के जातक मानसिक तनाव से ग्रस्त रहेंगे। किसी बीमारी की चपेट मे आ सकते हैं। कार्य असफल हो सकते हैं। घर में अशांति का माहौल रहेगा। संतान से विवाद होगा। आर्थिक हानि होगी।

6 कन्या– इस राशि के जातकों को माता से सुख मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वाहन सुख प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। पारिवारिक सुख प्राप्त होगा।

7. तुला– तुला राशि पर इस गोचर से बुरा असर पड़ेगा। इससे तुला राशि के जातकों में साहस की कमी होगी। आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। धन हानि होगी। दोस्तों से वाद-विवाद हो सकती है।

8. वृश्चिक– इस गोचर से स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। वाणी संबंधी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सगे-संबंधियां का सहयोग मिलेगा। दांपत्यजीवन मे शांति रहेगी।

9. धनु– धनु राशि के जातक को धन हानि हो सकती है। वाणी पर संयम रखें। किसी से विवाद हो सकता है। किसी से विश्वासघात मिल सकता है।

10. मकर– मकर राशि के जातक का मानसिक तनाव रहेगा। आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। सुख-शांति नहीं रहेगी। शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं।

11. कुंभ– इस गोचर से शुभ कार्यों मे रुचि बढ़ेगी। धन लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगी। संतान से खुशखबरी मिल सकती है।

12. मीन – इस राशि परिवर्तन से नए पद की प्राप्ति हो सकती है। शत्रुओं पर जीत मिलेगी। बिजनेस में लाभ मिलेगा। मानसिक शांति रहेगी। सभी कार्य सफल होंगे।

First Published on January 7, 2018 11:27 am