इस दिन भूलकर भी नहीं पीना चाहिए दूध, जानिए चंद्र दोष दूर करने के उपाय

दूध पाचन के लिए अमृत के समान माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों को दूध पीने का मन नहीं करता है। दूध का संबंध भी ग्रहों से होता है। ज्योतिष शास्त्र में दूध से संबंधित दोषों के बारे में बताया गया है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र अशुभ होता है तो उस व्यक्ति को मानसिक तनाव औऱ असम्मान का सामना करना पड़ता है। साथ ही उसके कार्य सफल नहीं होते हैं। आइए आज जानते हैं चंद्र दोष से बचने के उपाय। आइए जानते हैं –

1.चंद्र दोष से पीड़ित व्यक्ति को चांदी से बनी चीजें किसे से उपहार स्वरुप नहीं लेनी चाहिए।

2. दूध का दान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है दूध से बनी चीजें दान करने से चंद्र दोष दूर हो जाते हैं।

3. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है इससे चंद्र देव क्रोधित होते हैं।

4. जिन लोगों की कुंडली मे चंद्र दोष होता है उनकी कभी भी दान किसी को दिखाकर नहीं करना चाहिए। यानी दिखावा नहीं करना चाहिए।

5. नारियल का सेवन करना चाहिए। साथ ही सफेद कपड़े धारण करने चाहिए। घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए।

6. ग्रह दोष दूर करने के लिए चांदी से बनी कोई चीज दान करनी चाहिए।

7. चंद्र से बचने के लिए घर में पारे का शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करनी चाहिए।

First Published on January 7, 2018 10:19 am