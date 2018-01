धनु राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी): इस सप्ताह आर्थिक फैसले ना लें, गुस्से पर नियंत्रण रखें

यह सप्ताह आर्थिक मामलों में समय अनुकूल नहीं है, बेकार की बातों और झगड़ों से बचें। गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखें; किसी भी व्यक्ति के साथ व्यर्थ विवाद से बचें, संयम बनाए रखें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने चाहिए। पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लव लाइफ में इस सप्ताह, पैदा हुए मतभेद सुलझ सकते हैं। किसी मेहमान के आने की संभावना है। धार्मिक कार्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। पुरानी बीमारी इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है।

राशि स्वामी :गुरु | शुभ रत्न:पुखराज | शुभ रुद्राक्ष: पांच मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर पूरब

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल के सामने से निकलने के दौरान श्रद्धा से अपना सिर झुकाना चाहिए।

– पर-स्त्री एवं पर-पुरुष से सम्बन्ध नहीं रखने चाहिएं।

– गाय को रोटी, गुड़ व चने की दाल खिलानी चाहिए।

– जन्मदिन के मौक़े पर अपने वज़न के हिसाब से सप्त धान्य (7 प्रकार के अनाज) दान करें।

– गले में धतूरे की जड़ धारण करें।

– शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसो के तेल का दीपक जलाएँ।

– माथे पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाये।

– वृद्धों और अनाथों को केले या मिठाई दान करें।

– अधिक सोने के गहने पहने।

– गैर-शाकाहारी भोजन और अलकोहोल से दूर रहें।

– किसी भी नए काम शुरू करने से पहले अपने माता-पिता का आशीर्वाद लें और किसी भी मंदिर में हल्दी दान करें।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

