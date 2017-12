धनु राशिफल 2018: इस साल किस्मत का मिलेगा साथ, निवेश से मिलेगा फायदा

राशिफल 2018 के अनुसार यह वर्ष धनु राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी शानदार रहने वाली है, भाग्य का साथ मिलेगा और मनचाहे परिणाम मिलेंगे। अच्छी सैलरी और पदोन्नति की पूरी संभावना है, कार्य-स्थल पर आपके काम की सराहना होगी। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस समय आपकी यह इच्छा पूरी होगी। मार्च महीने की अवधि में धन की अच्छी आवक रहेगी, मई महीने में ख़र्चों में भी वृद्धि होगी। नए कारोबार में निवेश करना फ़ायदे का सौदा होगा। नए घर या वाहन ख़रीदने का योग बन रहा है। स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना आपके लिए हितकर होगा। प्रिटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, आयात-निर्यात या कपड़े का व्यापर आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए समय अनुकूल है। काम के सिलसिले में यात्राएँ करनी पड़ सकती है।

बच्चों की पढ़ाई-लिखाई बढ़िया रहने वाली है। परीक्षा के लिए वे कड़ी मेहनत करेंगे और उनके अंक भी अच्छे आएँगे। बैंकिंग, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और कला की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की ख़्वाहिश रखने वाले विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है। गृहस्थ जीवन में शांति और हँसी-ख़ुशी का माहौल रहेगा। प्रेम-संबंधों में भी मजबूती बनी रहेगी, संबंधों में भी मिठास आएगी, एक-दूसरे के साथ ख़ूबसूरत पल बिताने का मौक़ा मिलेगा। परिवार में हँसी-ख़ुशी का माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में इस साल आपको सावधान रहना है, मार्च से मई 2018 तक सेहत ख़राब होने की संभावना नज़र आ रही है, पेट, आँखों, अनिद्रा एवं हाई-ब्लडप्रेशर के कारण दिक्क़तें हो सकती है। जीवनसाथी की सेहत का इस समय ख़्याल रखें। वाहन चलाते समय ख़ास ध्यान रखें।

राशि स्वामी :गुरु | शुभ रत्न:पुखराज | शुभ रुद्राक्ष: पांच मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर पूरब

वर्ष 2018 को अच्छा बनाने के उपाय:

– किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल के सामने से निकलने के दौरान श्रद्धा से अपना सिर झुकाना चाहिए।

– पर-स्त्री एवं पर-पुरुष से सम्बन्ध नहीं रखने चाहिएं।

– गाय को रोटी, गुड़ व चने की दाल खिलानी चाहिए।

– जन्मदिन के मौक़े पर अपने वज़न के हिसाब से सप्त धान्य (7 प्रकार के अनाज) दान करें।

– गले में धतूरे की जड़ धारण करें।

– शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसो के तेल का दीपक जलाएँ।

– माथे पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाये।

– वृद्धों और अनाथों को केले या मिठाई दान करें।

– अधिक सोने के गहने पहने।

– गैर-शाकाहारी भोजन और अलकोहोल से दूर रहें।

– किसी भी नए काम शुरू करने से पहले अपने माता-पिता का आशीर्वाद लें और किसी भी मंदिर में हल्दी दान करें।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

