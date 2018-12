Rashifal 9 December 2018: मेष राशि वालों का काम होगा पूरा, मिथुन वालों के मिलेगा दांपत्यजीवन में सुख

Daily Horoscope, Horoscope Today 9 December 2018, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज आपके काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। तीर्थयात्रा के योग हैं। गुस्से पर काबू रखें। मेष का लव राशिफल: आज लव लाइफ अच्छी रहेगी। आप घर पर अपनी लव लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं। पार्टनर को घर वालों से मिलाना चाहते हैं तो आज का दिन उचित होगा। मेष का वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। विदेश से अच्छी खबर मिलेगी। आपका लाभ बढ़ेगा। विदेशी से साझेदारी होने की संभावना है। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आकी सेहत ठीक रहेगा। आप धैर्य रखें। ऊर्जा से भरे रहेंगे। चोट से सावधान रहें। आज आप शारीरिक मेहनत करेंगे।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आपके कार्य में देरी हो सकती है। इससे आप हताशा का अनुभव करेंगे। नए कार्य की शुरूआत करने से बचें। समय अनुकूल नहीं है।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपको पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिलेगा। आज आप शारीरिक सुख के मामलों में आप स्वार्थी भी हो सकते हैं। साथी की जरूरतों का खास ध्यान रखेंगे।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है। आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। आज आपको शेयर- सट्टा से अच्छा मुनाफा मिल सकता है।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: यदि आपकी उम्र ज्यादा है या माता-पिता के घुटनों में परेशानी हो सकती है। आज आप खुद में और अपने मूड में सुधार देखेंगे। आज आप आराम करें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर पर मेहमान आ सकते हैं। पिकनिक पर जा सकते हैं। नए कपड़े और वाहन की खरीददारी का योग हैं। दांपत्यजीवन में सुख रहेगा।

मिथुन का लव राशिफल: पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। इसलिए वाणी पर संयम रखें। आज आपकी बातचीत से विपरित लिंग के लोग प्रभावित होंगे। प्रेमी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आपकी प्रिय वस्तु खो सकती है। जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है। आप इस परेशानी को नजरअंदाज ना करें। आज ही डॉक्टर के पास जाएं।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आप चिंतामुक्त रहेंगे। परिवार के साथ समय बिताएंगे। घर में सुख-शांति रहेगी। सेहत ठीक रहेगी।

कर्क का लव राशिफल: अगर किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। आज पार्टनर से मुलाकात हो सकती है।

कर्क का वित्त राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बस आप अपनी तरफ से बेहतर काम करते रहना है। आपको आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज कार्यभार अधिक रहेगा। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज आप अपनी परेशानी दूर करने के लिए तरह-तरह के नुस्खे अपनाएंगे।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आपकी साहित्य लेखन में रुचि बढ़ेगी। प्रिय लोगों से मुलाकात होगी। संतान पक्ष की ओर से अच्छा समाचार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है।

सिंह का लव राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। बाहर घूमने जाएं तो सज-धज के जाएं। किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है और वह आपका जीवनसाथी बन सकता है।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपको भवन सुख मिल सकता है। आज घर खरीदना शुभ रहेगा। बस आप घर में एक मंदिर स्थापित कर लें।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपको कमर दर्द हो हो। सेहत का ख्याल रखें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपका किसी के साथ विवाद हो सकता है। आप अपने आप पर काबू रखें। किसी के बहकावे में ना आएं। खुद पर धैर्य रखें। सोच-समझकर फैसला करें।

कन्या का लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। संबंधों के सुधारने का प्रयास करें, सफलता मिल सकती है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी से धन उधार लेना पड़ सकता है। फिजूलखर्ची कम करें।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आज आपको मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आपके पीठ दर्द की समस्या ठीक होगी।

तुला का दैनिक राशिफल: विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। प्रियजन के साथ हुई मुलाकात से मन आनंदित होगा। आकस्मिक खर्च की संभावना है। कलह और चर्चा से दूर रहें।

तुला का लव राशिफल: पार्टनर को समय नहीं देने से वह नाराज हो सकता है। इसलिए आज पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाएं। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है।

तुला का वित्त राशिफल: अगर आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो आज सिर्फ शेयर बाजार के मिजाज पर नजर रखें। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको काम करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आप अच्छे स्वास्थ्य का लाभ नहीं उठा सकेंगे। अपने लिए कुछ समय जरूर निकालें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी। धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा। अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। धन लाभ मिलेगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज के दिन पार्टनर की कमी महसूस करेंगे। आज आपका प्रेमी कुछ दिनों के लिए आपसे दूर चला जाएगा।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: सरकारी नौकरी वालों को भी लाभ मिलेगा। आज बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। आप ध्यान रखें कि आप अपनी योजनाओं को आधे-अधूरे नहीं छोड़ रहे।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर परेशान रहेंगे। आप मांसहारी खाना छोड़ दें। साथ ही करसत नियमित करें।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आपको संतान पक्ष से सुख मिलेगा। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। दोस्तों से मुलाकात होगी। विदेश से लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्य होंगे।

धनु का लव राशिफल: आपकी कोई बात पार्टनर को परेशान कर सकती है। पार्टनर को बाहर घूमाने ले जाएं इससे परेशानी दूर होगी। आज के दिन खुद पर सयंम बरतें।

धनु का वित्त राशिफल: आज आप दूसरों की मदद करने का काम करेंगे। इससे आपके मन को खुशी मिलेगी। साथ ही आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्य में दान करेंगे।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आप सन्तुलित और पौष्टिक भोजन लें और कसरत को अपनी जिन्दगी का हिस्सा बनाएं।

मकर का दैनिक राशिफल: मन में अनेक विचार आएंगे। सरकारी कार्य आसानी से पूरे होंगे। आध्यात्मिक कार्य पूरे होंगे। महिला मित्रों का लाभ मिलेगा।

मकर का लव राशिफल: अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पार्टनर को आज अपने दिल की बात बोल पाएंगे। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी।

मकर का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए सही साबित होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही पूंजी निवेश से आपको लाभ मिलेगा। नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को ब्लडप्रेशर की परेशानी है आज उनकी परेशानी काफी हद तक ठीक हो सकती है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी लेकिन आपको खान-पान पर ध्यान दें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: पारिवारिक सदस्यों के साथ वाणी में संयम रखें। झगड़ा करने से बचें। आज का दिन फलदायी होगा। अधिक परिश्रम के बाद भी प्राप्ति कम होने से हताशा का अनुभव हो सकता है।

कुंभ का लव राशिफल: पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोलें।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज शेयर बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए अगर आप इस में पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा। वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मूड खराब हो सकता है। इसलिए खुद को खुश रखें। खाने पर ध्यान दें। आज आप किसी के साथ वाद-विवाद से दूर रहें।

मीन का दैनिक राशिफल: अकस्मात से दूर रहें। क्रोध पर संयम रखिएगा। आज आपकी खास लोगों से भेंट हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति जागरुक रहें। कोर्ट-कचहरी के मामले में दूर रहें। धन के खर्च का योग है।

मीन का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। धन अधिक खर्च होगा। आज के दिन दोस्ती रिश्ते में बदल सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप सफल होगी।

मीन का वित्त राशिफल: आज आप अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। साथ ही आपके लोन के काम पूरे होंगे। यदि आप आयात-निर्यात का काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज आपको पेट संबंधित परेशानी हो सकती है। इसलिए आज आपको खाने-पीने पर ध्यान देना चाहिए।

First Published on December 9, 2018 3:24 am