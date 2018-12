Rashifal 30 December 2018: सिंह वालों की आंख में रहेगी दिक्कत, वृश्चिक वाले करेंगे यात्रा

Daily Horoscope, Horoscope Today 30 December 2018, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: किसी दोस्त की बात का बुरा मान सकते हैं। आपको उस पर क्रोध आएगा। हालांकि बहुत परेशान ना हों। इसे बहुत गंभीरता से ना लें। सब ठीक है। मेष का लव राशिफल: आज जीवनसाथी से मुलाकात होगी। यह मुलाकात काफी लंबे समय के बाद हो रही है। इससे आप दोनों ही काफी खुश होंगे। एक-दूसरे के साथ समय बिताएंगे।

मेष का वित्त राशिफल: अपने पार्टनर के लिए कोई गिफ्ट खदीरने वाले हैं। यह गिफ्ट थोड़ा महंगा हो सकता है। आपका पार्टनर काफी खुश होगा। आप भी उसकी खुशी में शामिल हों।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपने भोजन पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने भोजन में पौष्टिक आहार शामिल करें। इसकी आपको शख्त जरूरत है। सेहत में सुधार आएगा।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आप अपने परिजनों से मिलने जाएंगे। यह मुलाकात काफी लंबे समय बाद हो रही है। इससे आप बहुत ही खुश होंगे। परिजनों से ढेर सारी बातें होंगी।

वृषभ का लव राशिफल: पार्टनर का साथ मिलेगा। उसे आपके विचार पसंद आएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको अपने पार्टनर पर भरोसा बढ़ेगा। रिश्ता मजबूत होगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: विदेशी पार्टनर से लाभ मिलेगा। आपको यह साझेदारी आगे बढ़ानी चाहिए। आप दोनों को मिलकर नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना होगा। लाभ मिलेगा।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आप अच्छा महसूस करेंगे। डॉक्टर की दी दवाओं को समय पर लेते रहें। साथ ही जरूरी सावधानियों का पालन करें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आपका दिन मिला-जुला रहेगा। कुछ घटनाएं सकारात्मक होंगी तो कुछ चीजों से परेशानी खड़ी होगी। आप इन दोनों ही पलों का समान भाव से सामना करें।

मिथुन का लव राशिफल: आज प्रेम प्रस्ताव मिलने वाला है। इससे आपको काफी खुशी होगी। आपको मनचाहा साथी मिलेगा। इस पल का भरपूर लुत्फ उठाएं और रिश्ते में मजबूती लाएं।

मिथुन का वित्त राशिफल: आप किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ने की सोच रहे हैं। इसमें काफी धन खर्च होने वाला है। इसलिए जल्दबाजी करने से बचें। किसी जानकार से इस पर बात करें।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है। आज मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है। इसलिए दवा लेना न भूलें।

कर्क का दैनिक राशिफल: धार्मिक कार्यो में मन लगेगा। आपको लगेगा कि लोग बेकार की भाग-दौड़ कर रहे हैं। इससे वे जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा पा रहे। आप इस पर चिंतित होंगे।

कर्क का लव राशिफल: वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगा। पार्टनर की मदद से जरूरी काम पूरा होगा। आप काफी खुश होंगे। आपको पार्टनर की अहमियत समझ में आएगी।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। धन की लालच करने से बचें। इसे लेकर आपको कोई बेवकूफ बना सकता है। इसलिए पहले से ही सतर्क रहें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: अपने बढ़ते मोटापे पर ध्यान दें। लापरवाही से समस्या और गंभीर हो सकती है। अपने खान-पान नियंत्रण रखना सीखें। अत्यधिक तैलीय भोजन करने से बचें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। काम करने में काफी मन लगेगा। दिमाग में कुछ नए विचार आएंगे। आप इन विचारों पर आगे चलकर काम करना चाहेंगे।

सिंह का लव राशिफल: सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। आपका प्रेम प्रस्ताव नकारा जा सकता है। इससे बहुत अधिक विचलित ना हों। अपने काम पर ध्यान दें।

सिंह का वित्त राशिफल: बिजनेस में हल्का सा घाटा हो सकता है। बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। आगे चलकर लाभ मिलेगा।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा। आंख में दर्द का सामना करना होगा। इसलिए सावधान रहें। जरूरत हो तो डॉक्टर से मिलें। कंप्यूटर पर ज्यादा समय न बिताएं।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आप अपने लिए शॉपिंग करने जाने वाले हैं। इसे आप भरपूर एंजॉव करेंगे। साथ ही दोस्तों के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपका दिन अच्छा है।

कन्या का लव राशिफल: कोई शख्स आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। आपको काफी अच्छा लगेगा। इस रिश्ते की मजबूत शुरुआत करें।

कन्या का वित्त राशिफल: धनलाभ के योग हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ी मसक्कत करनी पड़ सकती है। किसी जानकार की सलाह लेने की जरूरत होगी। नए अनुभव हासिल होंगे।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आलस्य सा महसूस होगा। काम करने में मन नहीं लगेगा। जरूरी है कि नींद पूरी लें। रात में देर तक जगने से बचें। समय पर सोएं और सुबह जल्दी जगें।

तुला का दैनिक राशिफल: कुछ अनजान लोगों के साथ विवाद हो सकता है। इससे बचने की कोशिश करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझा लें।

तुला का लव राशिफल: आपको अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहने की जरूरत है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने से बचें। पार्टनर को थोखा ना दें। परिवार की अहमियत को समझें।

तुला का वित्त राशिफल: आप घर के लिए कुछ खरीददारी करेंगे। ये घर के कुछ सजावटी सामान होंगे। इसमें धन खर्च होगा। हालांकि परिवार में खुशियों भरा माहौल होगा। इसका हिस्सा बनें।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: तबीयत कुछ बिगड़ सकती है। बुखार सा महसूस करेंगे। ठंड से बचकर रहें। पर्याप्त मात्रा में कपड़े पहनें। देर रात तक घर से बाहर ना रहें। तनाव ना लें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आप किसी यात्रा पर जाने वाले हैं। इस यात्रा का विचार आप काफी लंबे समय से कर रहे थे। यह यात्रा दोस्तों या परिजनों के साथ हो सकती है।

वृश्चिक का लव राशिफल: पार्टनर को मिस करेंगे। आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। आपको उनकी जरूरत खलेगी। बहुत परेशान ना हों। आपकी जल्द ही उनसे मुलाकात होगी।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: पैतृक संपत्ति में लाभ मिलने वाला है। इससे घर में खुशियों भरा माहौल होगा। इसमें किसी रिश्तेदार की मदद मिलेगी। आपका तनाव दूर हो जाएगा।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: पैर में मोच आ सकती है। चलते समय सावधान रहें। आज दौड़-भाग करने से बचें। घर पर समय बिताएं। अपनी कोई पसंदीदा फिल्म देखें।

धनु का दैनिक राशिफल: परिवार में कलह हो सकती है। आप पर पत्नी का पक्ष लेने का आरोप लगेगा। आपको लालच करने से बचना होगा। परिवार की अहमियत समझें।

धनु का लव राशिफल: आपको पार्टनर पर क्रोध आ सकता है। उसकी किसी बात से नाराज हो सकते हैं। क्रोध में कोई महत्वपूर्ण कदम न उठाएं। सब ठीक हो जाएगा।

धनु का वित्त राशिफल: अपनी आर्थिक से परेशान हो सकते हैं। आपको लगेगा कि धन प्राप्ति के स्रोत सीमित होते जा रहे हैं। आपको इस दिशा में कोई कदम उठाना चाहिए।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। आपको इससे काफी नुकसान हो सकता है। साथ ही देर रात में वाहन ना चलाएं। घर पर समय बिताने की कोशिश करें।

मकर का दैनिक राशिफल: आज के दिन आपका मूड काफी अच्छा रहेगा। आपको लोगों से बात करने में मजा आएगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी। आप जीवन के प्रति सकारात्मक होंगे।

मकर का लव राशिफल: पार्टनर का साथ मिलेगा। आप दोनों एक-दूसरे के साथ ढेर सारा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इससे आपका तनाव दूर होगा। आप दोनों का रिश्ता काफी मजबूत होगा।

मकर का वित्त राशिफल: आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। धनलाभ को योग हैं। बिजनेस अच्छा चलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको खुशी मिलेगी। इसे एंजॉव करें।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करना ना भूलें। दोस्तों से मिलने जाएंगे। उनसे ढेर सारी बातें होंगी। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। आपमें ताजगी आएगी।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आपको अपने परिजनों से काफी प्यार मिलेगा। आपको कोई तोहफा मिल सकता है। इससे आप बहुत ही खुश होंगे। परिवार के साथ डिनर करने बाहर जा सकते हैं।

कुंभ का लव राशिफल: आप किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आप उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आपके अंदर प्यार के भाव जगेंगे। आपको जल्बाजी करने से बचना होगा।

कुंभ का वित्त राशिफल: निवेश से लाभ मिलने वाला है। आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले अच्छी तरह जानकारी ले लें। किसी जानकार की बात मानें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: सिरदर्द से दो-चार होना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि तनाव ना लें। धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर पर समय बिताएं। अपनी पसंदी की फिल्म देखें।

मीन का दैनिक राशिफल: आज का दिन इस राशि के विद्यार्थी जातकों के लिए अच्छा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। परिवार से प्यार मिलेगा।

मीन का लव राशिफल: अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपकी शादी पक्की हो सकती है। आपको मनचाहा जीवनसाथी मिल जाएगा। इससे सब खुश होंगे।

मीन का वित्त राशिफल: कुछ धन की जरूरत पड़ सकती है। परिवार वालों से मदद मिलेगी। आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। आपको परिवार का महत्व समझ में आएगा।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी। भोजन समय पर कर लें। आज काम में व्यस्तता ज्यादा होगी। इससे थकान हो सकती है। आराम करने के लिए समय निकालें।

First Published on December 30, 2018 6:11 am