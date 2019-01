Rashifal 28 January 2019: मिथुन राशि वालों को मिलेगी अच्छी खबर, कर्क वालों को करनी पड़ेगी अधिक मेहनत

Daily Horoscope, Horoscope Today 28 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज आप काम के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। परिजनों का सहयोग मिलेगा। गृहस्थ जीवन में मधुरता रहेगी। मेष का लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आप पत्नी के साथ बहस ना करें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। मेष का वित्त राशिफल: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आप बिना सोचे धन खर्च ना करें। आज आपको पूंजी निवेश से बचना चाहिए। वरना आपको नुकसान हो सकता है। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। परिवार के किसी सदस्य की सेहत की चिंता आपको परेशान कर सकती है।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आपकी इनकम ठीक होगी। परिवार में सुख-शांति रहेगी। मानसिक शांति रहेगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृषभ का लव राशिफल: आज लव लाइफ अच्छी होगी। पार्टनर से सुख मिलेगा। पार्टनर को उपहार दे सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज दोस्तों से मुलाकात होगी। धन खर्च होने की संभावना है। आज आपको लोन संबंधी मामले में लाभ मिलेगा।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका दिन सामान्य रहेगी। आपको त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है। आप डॉक्टर के पास इलाज करवाएं।

मिथुन का दैनिक राशिफल: संतान पक्ष से आज आपको अच्छी खबर मिलेगी। आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। मित्रों से भेंट हो सकती है। धन लाभ होने के योग हैं। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन का लव राशिफल: आज प्रेमी आपका प्रपोजल स्वीकार कर सकता है। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। सहयोगी ॠण के लिए आपसे मुलाकात कर सकता है। कारोबार में नुकसान होने की संभावना है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, जिससे आपको मानसिक थकान हो सकती है। इसलिए आज आप समय निकालकर आराम करें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपका आत्‍मविश्वास मजबूत होगा। ऑफिस में आपके काम पूरे होंगे। काम की अधिकता रहेगी। खर्चों की अधिकता से परेशान रहेंगे।

कर्क का लव राशिफल: आज लव लाइफ को बचाने के लिए अपनी वाणी पर संयम रखें। पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

कर्क का वित्त राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति तो ठीक रहेगी। लेकिन आप खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज आप अपनी मर्जी के मुताबिक खर्चा करने से बचें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आपको मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। आप अपना ख्याल रखें। अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना होने दें। काम का बोझ रहेगा।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। मानसिक शांति मिलेगी। अपनी वाणी पर काबू रखें। सेहत में सुधार होगा। सामाजिक रुप से सफलता मिलेगी।

सिंह का लव राशिफल: आज सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास इंसान से होगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपका दांपत्य जीवन आनंददायी रहेगा।

सिंह का वित्त राशिफल: आज किसी से धन उधार लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज आपकी इनकम में इजाफा होगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। फिजूलखर्ची से बचना चाहिए।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपके पुराने रोग ठीक होंगे। आपको सर्दी लग सकती है, आप गर्म कपड़े पहनें और कसरत पर ध्यान दें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपको परिवारजनों और मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। कारोबार में तरक्की होगी। ऑफिस में सहयोग मिलेगा। शरीर और मन से आप ठीक रहेंगे।

कन्या का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। आप पार्टनर को खुश करने के लिए उपहार दे सकते हैं। अपनी वाणी पर काबू रखें, थोड़े समय बाद सब ठीक होगा।

कन्या का वित्त राशिफल: आप नौकरी में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आप आप खुश रहेंगे। आपकी सेहत ठीक रहेगी। अच्छा स्वस्थ्य रखने के लिए आपको कसरत करनी होगी। आलस्य करने से बचें।

तुला का दैनिक राशिफल:

दांपत्य जीवन के सुख अनुभव करेंगे। आज आपको वाहन सुख मिलेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे।

तुला का लव राशिफल: प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर को लेकर किसी के साथ विवाद हो सकता है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाएँ।

तुला का वित्त राशिफल: जो लोग कारोबार का विस्तार करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं क्योंकि समय आपके अनुकूल है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें लाभ मिलेगा।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सड़क दुर्घटनाओं से बचकर रहना होगा। आज आपके साथ सड़क दुर्घटना हो सकता है। वाहन चलाना अवोइड करें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: संतान को कष्‍ट हो सकता है। वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। घर के किसी बुजुर्ग से धन प्राप्‍ति के योग बन रहे हैं। घूमने जा सकते हैं।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपके खर्चे बढ़ेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। लव पार्टनर के साथ जबरदस्ती ना करें। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आप खूब मेहनत करेंगे। आपको इस मेहनत का फल मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। नए कार्यों में मन लगेगा।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आप सेहत का ख्याल रखें। किसी तरह का खत्म मौल ना लें। कार्य में जल्दबाजी ना करें। माता की सेहत की चिंता रहेगी।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आप नए काम शुरू कर सकते हैं। कारोबार में आर्थिक लाभ होगा। खुद पर संयम रखें। परिवार की समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं।

धनु का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तनाव हो सकता है। आज आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है।

धनु का वित्त राशिफल: आज आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। जिससे आपको फायदा मिल सकता है। आप नई चीजों की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आपको शारीरिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको आराम करने की आवश्यकता है।

मकर का दैनिक राशिफल: विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। वस्‍त्रों के प्रति रुझान बढ़ेगा। रहन-सहन में असहज महसूस करेंगे। गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी।

मकर का लव राशिफल: अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपें। मानसिक तनाव हो सकता है। प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है।

मकर का वित्त राशिफल: आपकी इनकम में इजाफा होगा। आज आप पूंजी निवेश कर सकते हैं। शेयर बाजार को लेकर सतर्क रहें। आपको नुकसान भी हो सकता है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आपको पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा बाहर के खराब खाने की वजह से हो सकता है। इसलिए आप बाहर का बना खाना इग्नोर करें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: ऑफिस में मान-सम्मान मिलेगा। व्यवसाय में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। विदेश जाने के इच्छुक लोगों को मौका मिलेगा। ऑफिस में कार्य भार अधिक रहेगा।

कुंभ का लव राशिफल: आज प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। सोच-समझकर कुछ बोले वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

कुंभ का वित्त राशिफल: आपको लाभ मिलेगा। आपको कारोबार में बड़ा लाभ मिल सकता है। इस बचत पर ध्यान दें, भविष्य के लिए पैसा बचाने की आपको आदत डालनी होगी।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है। आप जुकाम या कोल्ड के शिकंजे में फंस सकते हैं। अपनी सेहत को तन्दुरुस्त बनाए रखें। कसरत पर ध्यान दें।

मीन का दैनिक राशिफल: देश से अच्छी खबर मिल सकती है। स्त्रीवर्ग से लाभ होने की भी संभावना है। आय में वृद्धि होगी। संतानों की ओर से भी लाभ मिलेगा। आज का दिन लाभदायी है।

मीन का लव राशिफल: आज आपके प्रेमी के साथ रिश्तें मधुर होंगे। आज शुरू होने वाली रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। पत्नी के साथ मांगलिक प्रोग्राम में जाने के योग हैं।

मीन का वित्त राशिफल: जो लोग टूर ट्रेवल संबंधी कारोबार करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप नया काम या काम का विस्तार कर सकते हैं।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को बीपी की समस्या है आज उनको अपना ख्याल रखना होगा। आप शुगर से परहेज करें। डॉक्टर की सलाह लें। आप घूमने-फिरने पर ध्यान दें।

First Published on January 28, 2019 5:04 am