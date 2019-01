Rashifal 27 January 2019: मिथुन राशि वाले शुरू कर सकते हैं नया काम, तुला वालों का आत्मविश्वास रहेगा मजबूत

Daily Horoscope, Horoscope Today 27 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज दांपत्य जीवन में सुख रहेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। नए चीजें हासिल करेंगे।मेष का लव राशिफल: आज लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। लव लाइफ में मधुरता आएगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। मेष का वित्त राशिफल: आज आप योजना के अनुसार काम कर पाएंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। मेहनत करते रहिए। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। माता की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। माता को सर्दी लग सकती है।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। मानसिक रूप से आप स्वस्थ्य रहेगा। कार्य के मुताबिक योजना बनाएंगे। ऑफिस के काम में व्यस्त रहेंगे।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ ठीक होगी। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। शादी करने के बारे में विचार करेंगे।

वृषभ का वित्त राशिफल: कारोबारियों के लिए आज का दिन ठीक होने वाला है। आपको निवेश से फायदा मिल सकता है। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत सामान्य रहेगी। लेकिन आप रेगुलर चैकअप के लिए जा सकते हैं। आपको छोटी-मोटी समस्या भी हो सकती है।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आपका तन-मन अच्छा रहेगा। आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। यात्रा की संभावना है।

मिथुन का लव राशिफल: आज आपके प्रेम-संबंध सही रहेंगे। लव लाइफ में नयापन लाने का प्रयास कर सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आप नया काम कर सकते हैं। जोखिम उठाने की क्षमता रहेगी। आपको अटका हुआ धन मिल सकता है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है। आपकी सेहत में सुधार आएगा।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपका मन शांत रहेगा। मन में स्फूर्ति का भाव रहेगा। स्वजनों से मुलाकात हो सकती है। महिला मित्रों के साथ मतभेद हो सकता है।

कर्क का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच गलतफहमी हो सकती है। इससे दोनों के बीच मनमुटाव हो सकता है। माता का सहयोग मिलेगा।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपको पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। नए लोगों को रोजगार में लाभ मिलेगा।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। पिता की सेहत की चिंता रहेगी। आपको मानसिक तनाव हो सकता है।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आपके संबंध भाई-बंधुओं के साथ अच्छे रहेंगे। आज परिवार के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात होगी।

सिंह का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ संबंध ठीक रहेंगे। बिगड़े संबंधों में मधुरता आएगी। पार्टनर से मान-सम्मान मिलेगा।

सिंह का वित्त राशिफल: आज दफ्तर में आपको अधिकारियों से लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में चल रहा विवाद खत्म होगा। बिजनेस में लाभ मिलेगा।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज दिन-भर भाग-दौड़ रहेगी। मानसिक थकान महसूस करेंगे। आलस्य ना करें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपके काम पूरे हो सकते हैं। आपकी वाणी में मधुरता रहेगी। आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। परिवारजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा।

कन्या का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ ठीक रहने वाली है। आप प्रेमी से अपने दिल की बात कह सकते हैं। आज आपको पार्टनर मिल सकता है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज नौकरी वालों के दिन अच्छा है। आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपकी परेशानी कम होगी। अटके काम पूरे होंगे।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहने वाली है। आपका पेट खराब हो सकता है। बाहर का खाना खाने से बचें।

तुला का दैनिक राशिफल:

आज आपका मन रचनात्मक कार्य में रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक विषयों पर निर्णय ले सकते हैं। आत्मविश्वास मजबूत होगा।

तुला का लव राशिफल: पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। आज पार्टनर से आपको प्यार मिलेगा। पार्टनर के साथ जोर-जबरदस्ती ना करें। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम में इजाफा होगा। आपको पुराने परिश्रम से लाभ मिलेगा। आपका खर्चा बढ़ेगा। आलस्य ना करें।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप पिता की सेहत का ख्याल रखें, उन्हें आपके साथ की जरुरत है। इसलिए उनके साथ समय बिताएं।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आपके साथ झगड़ा हो सकता है। आप किसी के साथ विवाद ना करें। अपने गुस्से पर काबू रखें। मानसिक तनाव रहेगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। पति-पत्नी के साथ प्यार रहेगा। आज आप प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैँ। पार्टनर का सम्मान करें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपका किसी के साथ विवाद हो सकता है। इसलिए किसी बात को लेकर बहस ना करें। आर्थिक हानि होने के संकेत हैं।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको मानसिक तनाव रहेगा। आप अपने मन पर काबू रखें और आराम करें। गुस्सा कम करें।

धनु का दैनिक राशिफल: आज गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। माता-पिता की ओर से लाभ मिलेगा। इनकम में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

धनु का लव राशिफल: आज लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। जीवनसाथी के साथ मतभेद के योग हैं। आज सिंगल लोगों को पार्टनर मिलेगा।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपको करियर को लेकर मन में चिंता रहेगी। आज निवेश करते समय सावधानी बरतें। धन लाभ मिलेगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: माता की सेहत का ख्याल रखें। माता को सर्दी लग सकती है। आपको संतानपक्ष की मदद मिलेगी।

मकर का दैनिक राशिफल: आज कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में तरक्की के योग हैं। गृहस्थजीवन में मधुरता रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा।

मकर का लव राशिफल: आप पार्टनर से सुख मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आज पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रहेगा। पार्टनर से खुशखबरी मिलेगी।

मकर का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आज उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। लेन-देन में सावधानी बरतें।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आप सेहत का ख्याल रखें। अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। कसरत पर ध्यान दें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: भूमि संबंधी कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। आज आप जरूरी फैसला ले सकते हैं। मन में द्विधा रहेगी। यात्रा पर जाने से बचें।

कुंभ का लव राशिफल: किसी वाद-विवाद से दूर रहें। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होने की संभावना है। लव अफेयर शुरू हो सकता है।

कुंभ का वित्त राशिफल: आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आज नया काम शुरू कर सकते हैं। रिस्क सोच-समझकर लें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप अपने खान-पान पर ध्यान दें। आपको कसरत शुरू कर देनी चाहिए। बीपी की समस्या से राहत मिल सकती है।

मीन का दैनिक राशिफल: आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। नए कार्य की शुरूआत कर सकेंगे। दोस्तों से मुलाकात लाभकारी साबित होगी। विरोधियों को पराजित कर सकेंगे।

मीन का लव राशिफल: सिंगल लोग प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं। आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर होंगे।

मीन का वित्त राशिफल: आज आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। कारोबार में उन्नति होगी। सरकारी योजना से आपको लाभ मिलेगा। आज फैसले सही रहेंगे।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आप काम में शांति रखें। जल्दबाजी से बचें। तनाव से बचने की कोशिश करें। चोट से सावधान रहें।

First Published on January 27, 2019 5:25 am