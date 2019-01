Rashifal 26 January 2019: मेष राशि वालों का कारोबार चलेगा ठीक, सिंह वालों को मिलेगा महिला मित्रों का सहयोग

Daily Horoscope, Horoscope Today 26 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष राशि वालों को कारोबार चलेगा ठीक, सिंह वालों को मिलेगा महिला मित्रों का सहयोग। मेष का दैनिक राशिफल: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। दोस्तों की मदद मिलेगी। जीवन में आनंद रहेगा। दिन अच्छा रहेगा। मेष का लव राशिफल: पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। आप पार्टनर से बहस करने से बचें। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। जोर-जबरदस्ती ना करें। मेष का वित्त राशिफल: करियर को लेकर चिंता ना करें। आपका कारोबार ठीक रहेगा। आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। धन सोच-समझकर खर्च करें। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके सेहत ठीक रहेगी। आज चोट लग सकती है। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: अपनी वाणी पर संयम रखें। आज लेखन कार्य में रुचि रहेगी। आज मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। प्रिय लोगों से आपकी मुलाकात होगी।

वृषभ का लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। पार्टनर से आर्थिक मदद मिल सकती है। आज दांपत्यजीवन अच्छा रहेगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतनी होगी। कारोबार में नई चीजें शुरू कर सकते हैं। आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हों। सावधानी बरतें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज जमीन और प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकता है। आज विचारों में मतभेद होगा। मन में द्विधा रहेगी। आज पानी से बचकर रहें। परिवार में तनाव रहेगा।

मिथुन का लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। अविवाहित लोगों की लव लाइफ में परेशानी के संकेत हैं। जीवन में उतार-चढ़ाव के योग बन रहे हैं।

मिथुन का वित्त राशिफल: अविवाहित लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में उतार-चढ़ाव आने के योग बन रहे हैं।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको बुखार आ सकता है। माता की सेहत की चिंता रहेगी। जरूरी चेकअप करवाएं।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपको प्रिय लोगों से मुलाकात होगी, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा। शुभ कार्य का आयोजन होगा।

कर्क का लव राशिफल: आज लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। कुछ लोगों के संबंध टूट सकते हैं। प्रेमी से किसी तरह की जबरदस्ती ना करें। शादीशुदा लोग सावधान रहें।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आप कोई रिस्क लेने से बचें। वरना आपको नुकसान हो सकता है। सोच-समझकर निर्णय लें। उधार दिया पैसा आपको मिल सकता है।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी पुरानी समस्या हल होगी। पुराने रोग से मुक्ति मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। सेहत ठीक रहेगी।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज परिवार में सुख-शांति रहेगी। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। दूर के साथी से मुलाकात हो सकती है। इनकम के हिसाब से खर्च करें।

सिंह का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आज लव लाइफ अच्छी रहने वाली है।

सिंह का वित्त राशिफल: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगा। आपके फैसले आपको लाभ दिलवा सकते हैं। आज लेन-देन के लिए समय अनुकूल है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आपको पिता की सेहत की चिंता रहेगी। आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। चोट लगने से सावधान रहें।

कन्या का दैनिक राशिफल: व्यापार- धंधे में प्रगति होगी। किस्मत आपका साथ देगी। नौकरी- इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आज आप आलस्य से बचें। यात्रा की संभावना है।

कन्या का लव राशिफल: आज आप जीवनसाथी चुनने में गलती ना करें। आज आपकी शादी तय हो सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। लव लाइफ ठीक होगी।

कन्या का वित्त राशिफल: आज का दिन बिजनेसमैन के लिए अच्छा होगा। आपको कारोबार में मुनाफा अधिक मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। आप मेहनत करते रहें।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप सड़क पर पैदल चलते और गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। दुर्घटना के योग हैं।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल:

आज आप अनैतिक कार्य से दूर रहें। आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। घूमने-फिरने में धन खर्च होगा। काम में मन लगेगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। पार्टनर के साथ विवाद करने से बचें। किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। लाभ प्राप्ति के लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके दांतो में परेशानी हो सकती है। संतानपक्ष की चिंता हो सकती है। आप सेहत को लेकर चिंतित ना रहें। मानसिक तनाव हो सकता है।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आपको अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। कारोबार में उन्नति के योग हैं। आज आपके मन में परोपकार की भावना रहेगी।

धनु का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपको पार्टनर से सुख मिलेगा। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। आपको वाणी पर संयम रखना होगा।

धनु का वित्त राशिफल: आज आप अपनी जरुरत की चीजें खरीदेंगे। आपके पास धन आएगा। आप सोच-समझकर धन खर्च करें। फिजूलखर्ची करने से बचें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। आप लापरवाही ना करें। वरना पुरानी परेशानी मुश्किलों में डाल सकती है।

मकर का दैनिक राशिफल: आज दोस्तों से ठीक से बात करें। वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। यात्रा लाभप्रद रहेगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। मन अशांत रहेगा।

मकर का लव राशिफल: आज दफ्तर में कोई आपसे पास आ सकता है। आज पति-पत्नी के बीच विवाद की संभावना है। रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक है।

मकर का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज आप सही फैसले ले पाएंगे। आज जिन लोगों का कारोबार विदेश से संबंध रखता है उन्हें लाभ मिलेगा।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आप अपने बढ़ते वजन के बारे चिंचित हो सकते हैं। आप योग शुरू करें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी। किसी मित्र का आगमन हो सकता है।

कुंभ का लव राशिफल: आज शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। प्रेमी की ओर से आपको लाभ मिलेगा। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। आपने इस संपत्ति की कभी अपेक्षा नहीं की थी। आपको मन खुश रहेगा। धन संभालकर खर्च करें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल:आज आपकी सेहत थोड़ी नाजुक हो सकती है। इसलिए आप काम कम करें और आराम करें। डॉक्टर की बातों पर गौर करें। सेहत पर ध्यान दें।

मीन का दैनिक राशिफल: आज कागजी कार्यवाही में सावधानी बरतें। संतान पक्ष की चिंता परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वजनों से दूर जाने का अवसर आएगा।

मीन का लव राशिफल: आज के दिन आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। पार्टनर के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें। आज पार्टनर से सोच-समझकर बोलें।

मीन का वित्त राशिफल: आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में होगी। जिससे आप धन खर्च करेंगे। कारोबार में तेजी आएगी। आप धन का इस्तेमाल सही जगह करें। फिजूलखर्ची से बचें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको आराम करने की आवश्यकता है। सेहत के प्रति सावधान रहें, क्योंकि आपको बुखार हो सकता है। इसलिए आज दवा लेकर आराम करें और किसी प्रकार का तनाव ना लें।

First Published on January 26, 2019