Rashifal 25 January 2019: मिथुन जातकों को प्रेम संबंधों में बढ़ेगी दूरी, कुंभ राशि को आर्थिक मामलों में मिलेगा भाग्य का साथ

Daily Horoscope, Horoscope Today 25 january 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज का दिन लाभदायक साबित होगा। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। व्यावसाय के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क बनेगा। कम दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है।

मेष का लव राशिफल: पारिवारिक मसलों पर पति-पत्नी के बीच मतभेद हो सकता है। भाई-बहनों के साथ मतभेद हो सकता है। अनावश्यक झगड़ों से दूर रहें। जीवनसाथी के साथ सलीके से पेश आएं।

मेष का वित्त राशिफल: आज आपको वाहन और इलैक्ट्रिक उपकरण में खर्च होगा। घर में भाई-बहन के पीछे भी पैसे खर्च होंगे। किसी अन्य स्रोत से पैसे आएंगे। पैसे का निवेश सोच-समझकर करें।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आंख से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। सर्द-गर्म के प्रभाव से आप बेचैन महसूस करेंगे। कफ से संबंधित समस्या भी परेशान कर सकती हैं।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आप अपनी वाणी की मधुरता से दूसरों को प्रभावित करेंगे। बातचीत के जरिए किसी मुद्दे को हल करंगे। मेहनत का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। पाचन क्रिया से संबंधित कष्ट होगा।

वृषभ का लव राशिफल: आज आप इश्क में पूरी तरह डूबे रहेंगे। पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण अधिक होगा। पार्टनर को खुश रखने में कोई कमी होने देंगे। पारिवारिक मसले आपके संबंधों को बिगाड़ सकते हैं।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आपको किसी अंजान व्यक्ति से धन लाभ होगा। खर्च की अधिकता रहेगी। निवेश किसी गलत जगह होने की संभावना है। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन गर्दन में थोड़ा-बहुत दर्द रह सकता है। लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। क्योंकि यात्रा के दौरान चोट लगने की संभावना है।

मिथुन का दैनिक राशिफल: सेहत का ख्याल ठीक प्रकार से रखें। आंखों में सूजन, ब्लड प्रेशर और हृदय से संबंधित समस्या हो सकती हैं। भोजन में नियंत्रण रखें। कहीं घूमने जा सकते हैं।

मिथुन का का लव राशिफल: आज आपके प्रेम संबंधों में खटास रहने वाला है। इस समय प्रेमिका को प्रपोज करने का उचित समय नहीं है। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। पार्टनर के प्रति सकारात्मक सोच रखें।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आप मौज-मस्ती में धन अधिक खर्च करेंगे। आय में वृद्धि के लिए किसी जगह निवेश कर सकते हैं। सरकारी और कानूनी कार्यों में धन खर्च होगा। पिता की तरफ से धन लाभ होगा।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आंख से संबंधित समस्या हो सकती है। मानसिक और शारीरिक परेशानी हो सकती है। भोजन समय पर करें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आप थकान महसूस करेंगे। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। पुराने चोट दर्द होगा। दांतों में दर्द से आपकी परेशानी बढ़ेगी। अप्रत्याशित स्रोत से आय हो सकता है।

कर्क का लव राशिफल: प्रेम संबंधों में निकटता आएगी। पार्टनर के साथ मौज-मस्ती का आनंद लेंगे। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना आपके लाभकारी होगा। पहले के किसी बात को लेकर आपसी मनमुटाव रहेगा।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपको खर्च की अधिकता रहेगी। पैसे के निवेश के बारे में सोच सकते हैं। संतान से जुड़े खर्च हो सकते हैं। अनायास धन के आने से मन प्रसन्न रहेगा। भागेदारी के कार्यों से सतर्क रहें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य प्रतिकूल होने से थकान महसूस करेंगे। पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। जोड़ों में असहनीय दर्द होगा। भोजन का खास ख्याल रखें। बीमारी को हल्के में न लें।

सिंह का दैनिक राशिफल: किसी योजना को लागू करने में परेशानी होगी। पारिवारिक जनों की बीच अच्छा व्यवहार आपको मजबूती देगा। दूर के किसी व्यक्ति से नजदीकी बढ़ेगी। धन के अधिक खर्च से बचें।

सिंह का लव राशिफल: आज आप प्रेम संबंधों में स्थिरता महसूस करेंगे। लेकिन में व्याकुलता रहेगी। पार्टनर के प्रति शक का नजरिया संबंध बिगड़ सकते हैं। पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार करें।

सिंह का वित्त राशिफल: धन लाभ के योग हैं। आय के स्रोत में अनिश्चितता बनी रहेगी। किसी अंजान से आय हो सकता है। धन के खर्च में बिलकुल सतर्क रहने की आवश्यकता है। परिवार में खर्च खर्च बढ़ेंगे।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक तनाव से परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। टेंशन के कारण सिर दर्द रहेगा। खान-पान में असावधानी परेशान कर सकती है। भोजन समय से करें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रसन्न रहने वाले हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से धन का आगमन होगा। किसी पुराने और प्रिय मित्र से भेंट होगी।

कन्या का लव राशिफल: प्रेम संबंध नाजुक होने की स्थिति बन रही है। प्रेम संबंधो में मधुरता लाने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। हताशा और निराशा आपके अंदर झल्लाहट पैदा करेगा।

कन्या का वित्त राशिफल: आज जेब भारी रहेगी। धन आने के नए स्रोत बन रहे हैं। पूर्व के समय में किए गए कार्यों से लाभ मिल सकता है। धार्मिक और व्यावहारिक कार्यों में धन खर्च होंगे।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव वाला होगा। शारीरिक परिश्रम की अधिकता रहेगी। छोटी-मोटी चोटें आ सकती हैं। भोजन में प्रोटीन युक्त चीजों का इस्तेमाल करें। खांसी परेशान करेगी।

तुला का दैनिक राशिफल: गुस्से पर नियंत्रण रखें। वाद-विवाद से दूर रहें। पारिवारिक लोगों के साथ विवाद होने की संभावना है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के कार्यों पर ध्यान रखें।

तुला का लव राशिफल: आज आपका प्रेम संबंध सामान्य रहने वाला है। संबंधों में मधुरता रहेगी। रिश्ते में समीपता आने की संभावना है। आने वाला समय डेटिंग और मुहब्बत के लिए अच्छा रहने वाला है।

तुला का वित्त राशिफल: आर्थिक रूप से चिंता नहीं रहेगी। धन का आगमन होता रहेगा। परिवार के लिए धन खर्च होंगे। धन का निवेश सोच-समझकर करें। अनावश्यक खर्च से बचें।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य इस समय अच्छा रहेगा। अधिक काम करने से सेहत प्रभावित हो सकता है। नसों की समस्या का भय हो सकता है। शरीर में गर्मी बढ़ेगी। पौष्टिक भोजन करें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा। सांसरिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। अविवाहितों के विवाह के योग हैं। किसी दोस्त से मुलाकात होगी। घूमने जा सकते हैं।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपके अंदर रोमांटिक भावना अधिक रहेगी। प्रेम संबंधो के लिए यह समय बेहद शुभ है। संबंधों को बेहतर बनाने के लिए व्यवहार अच्छा रखें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: धन आने की गति धीमी रहेगी। खर्च सोच-समझकर करें। आय के नए स्रोत भी बनेंगे। निवेश करने से पहले अच्छे से विचार करें। मतता-पिता के स्वास्थ्य में धन व्यय होगा।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: शरीर में सुस्ती और मन में बेचैनी महसूस होगी। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखें। धार्मिक यात्रा से मन प्रसन्न रहेगा। दांत और गला में दर्द हो सकता है। समय पर भोजन करें।

धनु का दैनिक राशिफल: आज हर काम में सफलता मिलेगी। बिजनेस का विस्तार आसानी से कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। घर में आनंद और संतोष का वातावरण बना रहेगा।

धनु का लव राशिफल: दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। कामुकता बढ़ेगी। प्रेमी से किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो सकता है। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं।

धनु का वित्त राशिफल: आर्थिक मामले में स्थिर रहेंगे। दूसरों से पैसा कर्ज लेना पड़ सकता है। धन के लेनदेन में किसी के बहकावे में न आएं। खर्च बेहद सोच समझकर करें। कर्ज से परेशानी रहेगी।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा। वजन बढ़ने को लेकर मानसिक चिंता बनी रहेगी। कान का दर्द परेशान कर सकता है। भोजन समय से करें और सेहत का खास ख्याल रखें।

मकर का दैनिक राशिफल: बिजनेस के कार्यों में नए नया तरीका अपनाएंगे। लेखन की प्रवृति में गति मिलेगी। शरीर में बेचैनी और थकान का अनुभव करेंगे। संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी।

मकर का लव राशिफल: आज कुछ ग्रहों के प्रभाव से दिन अच्छा रहेगा। शुक्र के प्रभाव से वैवाहिक संबंध मधुर होंगे। संबंधों में अनावश्यक दरार लाने की कोशिश न करें। साथी पर भरोसा रखें।

मकर का वित्त राशिफल: आर्थिक दृष्टि से यह समय बेहद शुभ है। माता-पिता की तरफ से लाभ मिलने की पूरी संभावना है। पार्टनरशिप के कार्यों से सावधान रहें। कामकाज में कोताही बरतने से धन-हानि होगी।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। शरीर में थकान से असहज महसूस कर सकते हैं। दांत दर्द की समस्या परेशान कर सकटी है। मानसिक परेशानी होगी।

कुंभ का दैनिक राशिफल: अनैतिक कार्यों से दूर रहें। अधिक क्रोध आपका स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। परिवार में अनावश्यक विवाद बढ़ेगा। आर्थिक तंगी परेशान कर सकती है। खर्च अधिक होगा।

कुंभ का लव राशिफल: आज आप प्रेम प्रसंगों के तल्लीन रहने वाले हैं। आप अपने प्रेम संबंधों को धीमी गति से आगे बढ़ाएं। अनावश्यक विवाद से बचें। प्रेमिका के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं।

कुंभ का वित्त राशिफल: आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा। नए आय के स्रोत बनेंगे। इससे फायदा मिल सकता है। खर्च की अधिकता रहेगी। परिवार में बच्चों के बीच खर्च अधिक होगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत का खास ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर से परेशानी हो सकती है। पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकता है। नियमित व्यायाम करें। खान-पान में सावधानी बरतें।

मीन का दैनिक राशिफल: व्यवसाय में प्रगति होगी। बिजनेस में भागेदारी के लिए आज का दिन शुभ साबित हो सकता है। किसी पार्टी-पिकनिक में मनोरंजन प्राप्त कर सकेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा।

मीन का लव राशिफल: वैवाहिक जीवन में अच्छे संबंध कायम रखने के लिए प्रयास करना होगा। अविवाहिक लोगों को प्रेम के मसले पर सोचकर कदम उठाना होगा। पार्टनर के साथ बातचीत में मधुरता रखें।

मीन का वित्त राशिफल: पारिवारिक कामों धन खर्च होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। शेयर बाजार, सट्टेबाजी से बचें। परिवार के कामों में धन खर्च होगा। निवेश के लिए यह समय ठीक नहीं है।

मीन स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पेट और सिर दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। चोट लगने का खतरा रहेगा। गला दर्द भी परेशान कर सकता है।

First Published on January 25, 2019 3:42 am