Rashifal 24 January 2019: मेष राशि वालों को यात्रा में जोखिम, सिंह जातकों को बिजनेस से होगा फायदा

Daily Horoscope, Horoscope Today 24 january 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज बुरे संगति में पड़ने के कारण आपकी छवि खराब हो सकती है। इसलिए आपको संभलकर चलना चाहिए। बुरे लोगों से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। सतर्क रहें।मेष का लव राशिफल: शुक्र ग्रह के

प्रभाव से आज आप प्यार में गर्मजोशी महसूस करेंगे। साथ ही पार्टनर के साथ आनंद लेंगे। प्रेमिका के साथ आप जुड़ाव का अनुभव भी करेंगे। इनके साथ घूमने भी जा सकते हैं।

मेष का वित्त राशिफल: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिलेगा। विवाद से छुटकारा मिल सकता है। आर्थिक मसले हल होने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। अनायास धन लाभ के योग हैं।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: जोखिम उठाकर यात्रा न करें। यात्रा के दौरान दुर्घटना हो सकती है। कहीं भी जाने से पहले पूरी तरह विचार कर लें। जाम की समस्या में फंस सकते हैं। पूरी सावधानी बरतें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आपको खुद पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अनावश्यक तनाव न लें। घर पर पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें। इससे लाभ होगा। झगड़ा-विवाद से दूर रहें।

वृषभ का लव राशिफल: रोमांस के मामले में सहनशील रहना आज आपके लिए लाभकारी होगा। पत्नी की बातों को उधेड़ना आपको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए इन पर गुस्सा न करें। इसके आपको लाभ होगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज खर्च अधिक होगा। मौज-मस्ती में धन व्यर्थ न करें। आज भविष्य के लिए निवेश करना आपके लिए लाभदायक होगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों का निवेश अच्छा होगा।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफाल: आज आपको मानसिक चिंता रहेगी। इसलिए आज आप आराम लें। पर्याप्त नींद लेने में कोताही न बरतें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही ऊर्जा का स्तर भी अच्छा रहेगा।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। आपको परेशानी का हल खुद ही निकालना होगा। तले हुए पदार्थों के सेवन से परहेज करें। तनाव से दूर रहें। ब्लडप्रेशर परेशान कर सकता है।

मिथुन का लव राशिफल: आज जीवनसाथी के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी गलतफहमी को दूर करना चाहिए। जीवनसाथी के साथ हमेशा प्यार और सहानुभूति से पेश आएं।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आप निवेश का कोई विकल्प तलाश सकते हैं। ऑनलाइन शेयर बाजार में भी किस्मत आजमा सकते हैं। आर्थिक मामले में किसी नई शुरुआत के लिए आज का दिन शुभ है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: तले हुए भोजन करने से आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ब्लडप्रेशर की समस्या को लेकर सतर्क रहना होगा। साथ ही असंतुलित भोजन से भी परहेज करना चाहिए।

कर्क का दैनिक राशिफल: अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना अच्छा रहेगा। जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। इसके लिए यह समय अच्छा है। किसी नए स्रोत से धन लाभ होगा।

कर्क का लव राशिफल: यदि आप किसी दुविधा वाले रिलेशन में हैं तो सावधान रहें। जो जातक एक से अधिक प्रेम संबंध में हैं तो बेहद सतर्क रहें। प्रेम संबंधों में कोई नया निर्णय लेने से बचें।

कर्क का वित्त राशिफल: आर्थिक योजनाओं को नया रूप देने के लिए आज का दिन शुभ है। बिना सोचे-समझे कोई भी आर्थिक कार्य करना नुकसानदेह हो सकता है। अपना प्रभाव दिखते हुए सावधान रहना होगा।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत कुछ ठीक नहीं रहेगा। भोजन में तेल-मशाला अधिक होने से स्वास्थ्य प्रभावित होगा। समय से सुपाच्य भोजन करें। व्यायाम करना सेहत के लिए अच्छा होगा।

सिंह का दैनिक राशिफल: घर-परिवार के लोगों की सेहत का ख्याल रखें। किसी अन्य स्रोत से धन का लाभ होगा। आज यात्रा में सावधानी बरतनी चाहिए। विवाहित जातकों को पत्नी से विवाद हो सकता है।

सिंह का लव राशिफल: पार्टनर के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में आनंद महसूस करेंगे। किसी नए साथी के हसीन सपने न देखें। इसमें समय व्यर्थ है। जो आपके साथ है, उसे इज्जत दीजिए।

सिंह का वित्त राशिफल: पानी के बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद है। नौकरी-व्यवसाय में आ रही परेशानी अब खत्म होगी। किसी मित्र की ओर से धन लाभ के योग हैं।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: घर में मटा-पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपकी सेहत आज अच्छी रहेगी। जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उनका ध्यान रखें।

कन्या का दैनिक राशिफल: ग्रह-दशा के कारण आपको जोड़ों में दर्द रहेगा। व्यायाम और आराम करें। व्यर्थ का तनाव पालने से बचें। समय से भोजन करें। यात्रा से सावधान रहने की आवश्यकता है।

कन्या का लव राशिफल: प्यार के मामले में आज का दिन यादगार साबित होगा। आज आप साथी के साथ लंबा समय बिता सकते हैं। यह मौका आपकी रोमांटिक यादों के लिए भी अच्छा साबित होगा।

कन्या का वित्त राशिफल: स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वालों के लिए आज का दिन शुभ है। आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं। उन्नति और सफलता के लिए यह समय बेहद खास साबित होगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: सर दर्द की समस्या से परेशान हो सकते हैं। साथ ही जोड़ों का दर्द भी आपको परेशान करेगा। भोजन में बिल्कुल सावधानी बरतें। बाहर का भोजन करने से बचें।

तुला का दैनिक राशिफल: कमर की समस्या परेशान कर सकती है। लापरवाही से बैठना आपके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। पाचन क्रिया और मानसिक शक्ति परेशान कर सकती है। सावधान रहें।

तुला का लव राशिफल: आज आप खुद को पार्टनर के ख्याल में खोया पाएंगे। प्यार के समंदर में गोते लगाएंगे। शादीशुदा लोग पत्नी से झगड़ा न करें वरना परेशानी में पड़ सकते हैं।

तुला का वित्त राशिफल: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। नौकरी के क्षेत्र में कंपनी की ओर से प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। करियर के क्षेत्र में तरक्की के योग हैं।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत की दृष्टि से आज का दिन कुल मिलाकर ठीक है। लेकिन आपको अपने खान-पान पर ध्यान देना होगा। क्योंकि इसमें लापरवाही सेहत पर विपरीत असर डाल सकता है।

वृश्चिक दैनिक राशिफल: आज आपको खुद पर काबू रखना चाहिए। ऑफिस में अधिकारियों के सामने संयम बनाकर रखें। मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहने वाले हैं। इस समय संयम से काम लें।

वृश्चिक का लव राशिफल: जीवनसाथी के प्रति आज आप भावुक रहने वाले हैं। आज प्रेम से भरे रहेंगे। साथी से मिलकर एकांत में अपने दिल की बातें करें। भावनाओं पर काबू रखना अच्छा होगा।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: व्यापार में घाटा लग सकता है। इसलिए संभलकर बिजनेस करें। अपने व्यवसाय में कर्मठ और निष्ठावान लोगों को जोड़ें। ये आपके व्यवसाय को नई ऊंचाई दे सकते हैं।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: ऑफिस में काम को लेकर चैन नहीं मिलेगा। जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। भोजन में बिल्कुल भी कोताही न बरतें। वायु विकार की समस्या परेशान कर सकती है।

धनु का दैनिक राशिफल: अनावश्यक दबाव ब्लडप्रेशर बढ़ा सकता है। मन की निराशाओं को दूर करने का प्रयास करें। पौष्टिक आहार लें। स्वास्थ्य से संबंधित टिप्स अपनाएं। भोजन समय से करें।

धनु का लव राशिफल: आज रोमांस में जोखिम उठा सकते हैं। रोमांटिक संबंधों में काफी सोचकर चलना होगा। आज अपने दिल की बात सुनकर काम करना लाभदायक होगा। किसी अन्य की ओर आकर्षित होंगे।

धनु का वित्त राशिफल: खरीददारी के लिए बाहर जा सकते हैं। मनोरंजन के लिए आर्थिक खर्च होंगे। लेकिन संयमित रहें। आज आपको खरीददारी बचत में तालमेल बनाकर चलना होगा। धन अधिक खर्च होंगे।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: निराशा आपको सता सकती है। चिंता को दूर कर अपने काम पर ध्यान लगाएं। भजन में आज तामसिक जीजों का प्रयोग न करें। साथ ही समय पर भोजन करें। अपच की समस्या रहेगी।

मकर का दैनिक राशिफल: आज मन में काल्पनिक विचार आएंगे। लेकिन इससे आपको बचना चाहिए। बिना बात की परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवसहयकता है। भोजन समय से करें।

मकर का लव राशिफल: आज जीवनसाथी के साथ भरपूर आनंद उठाएंगे। साथी का सच्चा प्यार आपको अपना बीता हुआ समय भुला सकता है। आप अपने रिश्ते को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

मकर का वित्त राशिफल: सोच-समझकर किया गया आज का निवेश लाभ दे सकता है। यदि आगे कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों की सलाह ले सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए अच्छा रहेगा।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: बुरे विचार आज आपको मानसिक अशांति प्रदान करेगी। इसलिए काल्पनिक विचारों को आगे आने न दें। सेहत खराब हो सकता है। खान-पान और शारीरिक व्यायाम पर ध्यान दें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज मानसिक रूप से तनाव रहेगा। मन में सकारात्मक विचार लाने का प्रयास करें। मानसिक और शारीरिक स्थिति को अच्छी बनाए रखें। अनावश्यक तनाव परेशानी पैदा कर सकती है।

कुंभ का लव राशिफल: नए पार्टनर की तलाश आज सफल होगी। पार्टनर की तरफ से कुछ उपहार मिल सकता है। इनके साथ कहीं रोमांटिक स्थान पर घूमने जा सकते हैं। शेष शुभ है।

कुंभ का वित्त राशिफल: सपनों का घर खरीदने के लिए खोजबीन कर सकते हैं। इस दिशा में आज की कोशिश रंग लाएगी। जैसा घर खरीदने की सोच रहे हैं वह मिल सकता है। पैसे का इंतजाम भी हो जाएगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहेगा। मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो सकते हैं। सकारात्मक विचारों को साथ लेकर चलें। मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करें।

मीन का दैनिक राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई भी शारीरिक काम कर सकते हैं, जो आपके अनुकूल हो। आज पूरे दिन ऊर्जा से ओतप्रोत रहने वाले हैं। भोजन समय से करना ठीक रहेगा।

मीन का लव राशिफल: आज प्रेमिका के साथ डेट पर जाना नुकसानदेह हो सकता है। रिश्ते में खटास आ सकता है। इसलिए ऐसे फैसले लेने से बचें। पार्टनर की तरफ से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है।

मीन का वित्त राशिफल: आज किसी भी नए करार पर हस्ताक्षर करने से पहले बढ़िया से विचार कर लें। होशियार रहना बेहतर साबित होगा। धन खर्च की अधिकता रहेगी। पैसे लेन-देन में सावधान रहें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सड़क दुर्घटना से संकेत हैं। अपने वाहन की गति सामान्य रखकर चलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे हादसों से बच सकते हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on January 24, 2019 3:03 am