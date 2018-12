Rashifal 24 December 2018: वृषभ वालों के आर्थिक कार्य होंगे पूरे, मिथुन वालों के परिवार में रहेगा खुशी का माहौल

Daily Horoscope, Horoscope Today 24 December 2018, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज अपने मन पर काबू रखें। मानसिक रूप से व्यग्रता का अनुभव करेंगे। किसी के साथ वाद-विवाद ना करें। महिला मित्रों से सावधान रहें। विश्वासघात हो सकता है। मेष का लव राशिफल: जीवनसाथी के साथ आप यात्रा पर जा सकते हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर से आज अपने दिल की बात कह सकते हैं। जरूरी फैसला लेने से बचें। मेष का वित्त राशिफल: आज आपके करियर में बदलाव आ सकते है। आपको नौकरी मिल सकती है। आपके कार्य में बदलाव आ सकता है। निवेश आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। घर में बड़े-बुजुर्ग को सेहत संबंधी परेशानी आ सकती है। उनके जोड़ों में दर्द हो सकता है।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आर्थिक कार्य आसानी से पूरे होंगे। आज आप नए कार्य की शुरूआत कर सकते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अड़चनें दूर होगी।

वृषभ का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पार्टनर आपकी बात समझेगा। पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

वृषभ का वित्त राशिफल: करियर को लेकर परेशान रहेंगे। आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। नई चीजें शुरू कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। पेट संबंधी दिक्कत आ सकती है। आप अपने खान-पान का ख्याल रखें। वरना आपकी समस्या बढ़ सकता है।

मिथुन का दैनिक राशिफल: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आपका धन खर्च होगा। घर में धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं।

मिथुन का लव राशिफल: अविवाहित लोगों को आज शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आपके के लिए आज का दिन अच्छा होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। माता की ओर से लाभ मिलेगा।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपको निवेश में सावधानी रखनी होगी। आप किसी तरह का रिस्क ना लें। सोच-समझकर ही धन खर्च करें। नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप समय-समय पर परिवरा के साथ चेकअप के लिए जाएं। इससे आपके रोग बढ़ेंगे नहीं। परेशानी कम होगी।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आप कार्य में व्यस्त रहेंगे। आपको मानसिक चिंता भी रहेगी। अपनी वाणी पर संयम रखें। परिवार में खुशी का दिन है। आपके काम पूरे होंगे।

कर्क का लव राशिफल: लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। माता का सहयोग मिलेगा। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता रहेगी।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आप अपना तय काम समय से पूरा कर सकेंगे। आज मेहनत के साथ अपने लक्ष्य पर काम करेंगे। आपको सफलता मिलेगी। आपको लाभ मिलेगा।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। तनाव से दूर रहें। अपने विचारों में सकारात्मकता रखें। काम के बीच में आराम भी करें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आप क्रोध और आवेश की भावना पर काबू रखें। परिवारजनों के साथ यात्रा पर जाने के योग हैं। खर्च पर नियंत्रण रखें। खान-पान सही रखें।

सिंह का लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई पार्टनरशिप लंबे समय तक चल सकती है। पार्टनर को लेकर मन में नेगेटिव बातें चलेगी। सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर दें।

सिंह का वित्त राशिफल: सरकारी नौकरीपेशा वालों के लिए दिन अच्छा है। आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। कारोबारियों को निवेश करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत सही रहेगी। आज आप बाहर जाकर ताजी हवा और व्यायाम का आनन्द उठाएं। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा।

कन्या का दैनिक राशिफल: नए कार्य का प्रारंभ ना करें। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए आज का दिन लाभदायी हो सकता है। आज आप आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं।

कन्या का लव राशिफल: दांपत्य जीवन मे तालमेल रहेगा। प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। आज प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आप आर्थिक निर्णय लेने से बचें। आप कागजी कार्यवाही सोच-समझकर करें। इनकम की तुलना में आपके खर्चे बढ़ेंगे। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपको पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। आप मौसम से प्रभावित हो सकते है। आपको योग करने से लाभ मिलेगा।

तुला का दैनिक राशिफल: पारिवारिक कार्यों के लिए धन खर्च करेंगे। सहयोगियों के साथ अनबन होने की संभावना है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। मन में असंतोष रहेगा।

तुला का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपें। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। आज के दिन सोच समझकर बोलें।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपके खर्चे अधिक होंगे। आपकी इनकम भी बढ़ेगी। कुछ लोगों को विदेश में नौकरी का मौका मिलेगा। नए दोस्तों से मुलाकात होगी और आपको लाभ मिलेगा।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आपको पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। आपकी सेहत में सुधार से मन खुश रहेगा। आज आप काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: स्त्री मित्रों से भेंट होगी तथा उनसे लाभ भी होगा। स्‍वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। धनप्राप्ति के योग बन रहे हैं। दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बन सकता है।

वृश्चिक का लव राशिफल: आप सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आप आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है। आगे स्थिति बदलेगी।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है। आज सेहत का ख्याल रखें। खान-पान पर ध्यान दें।

धनु का दैनिक राशिफल: ऑफिस में कार्य भार अधिक रहेगा। विदेश जाने के योग हैं। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। सरकारी कार्य संपन्न होंगे। पिता की ओर से लाभ हो सकता है।

धनु का लव राशिफल: पार्टनर के साथ आपकी अनबन हो सकती है। इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आप कुछ बातें इग्नोर करें। पत्नी के साथ मांगलिक प्रोग्राम में जाने के योग हैं।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपकी आमदनी कम और खर्चा अधिक होगा। आप बचत पर ध्यान देंगे। आपके सामन आर्थिक परेशानी आ सकती है। खर्चे पर नियंत्रण रखें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल सेहत के लिए करें। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। धूम्रपान से दूर रहें।

मकर का दैनिक राशिफल: परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। नए कार्य के प्रारंभ के लिए दिन अच्छा है। व्यवसाय में लाभ का अवसर मिल सकता है। व्यवसाय में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं।

मकर का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होने की संभावना है। अपनी भावनाएं एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। प्रेम करने वाले लोग पार्टनर के नजदीक आएंगे।

मकर का वित्त राशिफल: व्यवसाय या नौकरी पर सहकर्मियों की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। कला एवं संगीत के प्रति रुझान रहेगा। आज आपको आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आपको मानसिक तनाव हो सकता है। किसी के साथ विवाद होने की संभावना है। आप इससे बचने की कोशिश करें। नकारात्मक सोच से बचें। आलस्य करने से बचें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: माता से धन की प्राप्‍ति हो सकती है। नए कार्यों का प्रारंभ न करें और क्रोध पर संयम रखें।अधिक खर्च होने से हाथ तंग रहेगा। ईश्वर की आराधना तथा नाम-स्मरण से लाभ होगा।

कुंभ का लव राशिफल: पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। अविवाहित लोगों को विवाह के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं। पार्टनर को खुश करने के लिए उपहार दे सकते हैं। प्रेम संबंध ठीक रहेंगे।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आपको सरप्राइज के रूप में कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपको इस धन की कतई उम्मीद नहीं थी लेकिन इससे आपको खुशी मिलेगी। बचत पर ध्यान दें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत के प्रति सावधानी बरतनी होगी। आप मोटापे से परेशान हो सकते हैं। इसलिए खाने पर नियंत्रण रखें और ज्यादा खाना खाने से बचें।

मीन का दैनिक राशिफल: पार्टनरशिप से लाभ होगा। विचार-परिवर्तन शीघ्र हो सकता है। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में सफलता मिल सकती है।सम्मान और ख्याति मिलेगी।

मीन का लव राशिफल: अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। पार्टनर के लिए आपकी इज्जत और बढ़ सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

मीन का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज जमीन से जुड़े सभी लेन-देन आपके लिए लाभकारी रहेंगे। किसानों के लिए आज का दिन अच्छा होगा।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधित परेशानी से आराम मिलेगा। आप तले भुने खाने से परहेज करें। ये चीजें सेहत के लिए नुकसानदायक होती है।

First Published on December 24, 2018 6:23 am