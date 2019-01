Rashifal 23 January 2019: वृषभ राशि वालों को मिलेगा प्रॉपर्टी से लाभ, मिथुन वालों को मिलेगी विदेश से खुशखबरी

Daily Horoscope, Horoscope Today 23 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। आज आपके सभी कार्य सफल होंगे। बिजनेस को बढ़ा सकेंगे। सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट में निवेश के लिए बेहतरीन समय है।

मेष का लव राशिफल: प्रेमी से सोच-समझकर मजाक करें। प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं। पार्टनर से उपहार भी मिल सकता है। आज शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

मेष का वित्त राशिफल: शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं।आप सोच-समझकर निवेश करें वरना आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जल्दबाजी ना करें।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप सेहत का ख्याल रखें। मानसिक तनावल हो सकता है। मन में भय हो सकता है। आराम करने की आवश्यकता है।

वृषभ का दैनिक राशिफल: कार्य स्थल पर आज आपको प्रमोशन मिल सकता है। अधिकारी वर्ग से आपको प्रशंसा मिलेगी। आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाह ना बनें।

वृषभ का लव राशिफल: प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। जीवनसाथी की नजरो में आपकी इज्जत बढ़ेगी। पार्टनर की मदद से आपको फायदा होगा। पार्टनर आपसे खुश रहेगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: जो लोग ट्रैवल के कारोबार में हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। मार्केट में आपका दबदबा होगा। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और धन खर्च करेंगे। जरूरतमंदों को दान करेंगे।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत नाजुक हो सकती है। आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। आप अपनी बुरी आदतों से दूरी बनाएं। इससे सेहत ठीक रहेगी।

मिथुन का दैनिक राशिफल: विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। धन का आगमन होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है।

मिथुन का लव राशिफल: एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पति-पत्नी के बीच मतभेद हो सकते हैं। लव लाइफ में मधुरता लाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रेमी के साथ बहस ना करें।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आपके पूरे होते काम में बाधा आ सकती है। नए लोगों से मुलाकात करेंगे। विश्वासघात मिल सकता है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज आपकी अचानक सेहत खराब हो सकती है। आप बाहर के खाने से दूर रहें। पानी अधिक पीएं।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज लेखनकार्य के लिए आपका दिन अच्छा है। किसी महिला मित्र से विश्वासघात मिल सकता है। जीवनसाथी को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं।

कर्क का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताएंगे। आज आप पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं। पार्टनर से आपको गिफ्ट मिल सकता है।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपको धन प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। कर्ज के लिए आवेदन कर रखा है तो आपको कर्ज मिल सकता है। आज निवेश करने से बचें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी आंखों में परेशानी हो सकती है। आप ज्यादा देर तक मोबाइल ना चलाएं। आप पूरी नींद लेने का प्रयास करें।

सिंह का दैनिक राशिफल: विचार-परिवर्तन शीघ्र हो सकता है। नौकरी में सफलता मिल सकती है। भागीदारी से लाभ होगा। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। स्वाभिमान भंग न हो।

सिंह का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकता है। आज आप प्रेमी को दिल की बात कह सकते हैं।

सिंह का वित्त राशिफल: धन को अनावश्यक चीजों में खर्च ना करें। आप मौज-मस्ती के लिए धन खर्च कर सकते हैं। आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप सेहत का ख्याल रखें। कफ और कोल्ड जैसी परेशानी हो सकती है। अपने आस-पास सफाई रखें। हाथ धोकर खाना खाएं।

कन्या का दैनिक राशिफल: संतानों के सम्बंध में समस्याएं खड़ी होंगी। वाद-विवाद में भाग लेने से बचें। शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें।

कन्या का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। आज रोमांस कर सकते हैं।

कन्या का वित्त राशिफल: आज कारोबार के लिए यात्रा आपके लिए काफी लाभदायक हो सकती है। आज का दिन कारोबार करने वाले लोगों के लिए अच्छा होगा। धन लाभ होगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपको तैलीय चीजों से खाने से परहेज करना चाहिए।

तुला का दैनिक राशिफल: नए कार्यों का प्रारंभ न करें और क्रोध पर संयम रखें। आज धन खर्च होगा। माता से सहयोग मिलेगा। वस्‍त्रों आदि पर खर्च बढ़ेंगे। ईश्वर की आराधना रुचि होगी।

तुला का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। ऑफिस की काम अधिक रहेगा। आज पार्टनर पर ध्यान केन्द्रित रहेगा। आप प्रेमी को प्रपोज भी कर सकते हैं।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपको नए कार्यों से लाभ मिलना शुरू होगा। आपके खर्चों में भी बढ़ोत्तरी होगी। खर्च पर काबू रखें।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: स्त्री मित्रों से मुलाकात होगी तथा उनसे लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। दिन लाभदायी होगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: जो लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपको लाभ मिल सकता है। कारोबार में तेजी आ सकती है और आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। विदेशी बाजार से आपको लाभ मिल सकता है।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज धन लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपकी मानसिक परेशानी कम होगी। आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

धनु का दैनिक राशिफल: सहयोगियों के साथ अनबन हो सकती है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है।

धनु का लव राशिफल: अटके काम पूरे हो सकते हैं। पार्टनर की बातें ध्यान से सुनें। किसी के बहकावे में ना आकर पार्टनर पर गुस्सा ना करें। शांत मन से विचार करें।

धनु का वित्त राशिफल: नौकरी पेशा वालों के लिए आज का दिन चुनौती पूर्ण रहेगा। आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। धन लाभ के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप थकान महसूस करेंगे। आप आराम करें। नींद पूरी करने के बाद आप योग का ध्यान करें। धूम्रपान करने से बचें।

मकर का दैनिक राशिफल: नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। सुंदर वस्त्र धारण करेंगे। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए आज का दिन लाभदायी है। आत्‍मविश्वास में कमी आएगी।

मकर का लव राशिफल: आज आपका मूड अच्छा रहेगा। आप आज बहुत ही आकर्षक नजर आएंगे। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आपकी शादी तय हो सकती है।

मकर का वित्त राशिफल: कारोबार के सिलसिले में यात्रा जा जाएंगे। कारोबार में सोच-समझकर निवेश करें। वरना आपको नुकसान हो सकता है। जल्दी में निर्णय ना लें।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप बोर महसूस करेंगे। आपको व्यायाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप खुद को अकेला महसूस करेंगे।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। शैक्षिक कार्यों में व्‍यवधान आएंगे। वाणी पर संयम रखें। संतानपक्ष से अच्छी खबर मिलेगी।

कुंभ का लव राशिफल: पार्टनर के साथ दिन अच्छा रहेगा और किसी कार्यक्रम में जाने की संभावना है। आपको पार्टनर की तरफ से उपहार मिल सकता है। रोमांस मिलेगी।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आर्थिक मामलों में आपको सोच-समझकर फैसले लेने होंगे। सफलता पाने के लिए आपको योजना बनाकर चलना बेहतर होगा। लाभ होगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपका मूड खराब हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा।

मीन का दैनिक राशिफल: माता-पिता की सेहत का ख्याल रखें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। नए कार्य शुरू कर सकते हैं। मन में परिवर्तन आ सकते हैं। आपका मन कुछ द्विधायुक्त रहेगा। छोटे प्रवास का योग है।

मीन का लव राशिफल: आज आपक मूड खराब रह सकता है। रोमांटिक पक्ष में सावधानी रखें, पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। प्रेमी के साथ संबंध ना बिगाड़ें। वाणी पर संयम रखें।

मीन का वित्त राशिफल: आज आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। आपकी रुचि भौतिक सुख में होगी। आज आपको वाहन सुख मिल सकता है।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: मन प्रसन्न रहेगा। थकान महसूस करेंगे। आराम करें। साथ ही अपनी आंखों का खास ख्याल रखें। माता की सेहत में सुधार होगा।

