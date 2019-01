Rashifal 22 January 2019: मिथुन राशि वालों के काम में होगी देरी, कन्या वालों को महिलाओं से मिलेगा लाभ

Daily Horoscope, Horoscope Today 22 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज मानसिक तनाव हो सकता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। माता की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मेष का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ विवाद ना करें। पार्टनर के साथ विवाद होने की संभावना है। मेष का वित्त राशिफल: आज करियर में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आज कोई फैसला ना लें।मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत खराब हो सकती है। पेट संबधी परेशानी हो सकती है। डॉक्टर के पास जाएं।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज मन में उत्साह रहेगा। परिवारिक कार्यों में रुचि लेंगे। आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा।

वृषभ का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ रोमांस करेंगे। पार्टनर के साथ ऊंची आवाज में बात ना करें। लव लाइफ ठीक रहेगी।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी में अफसरों का सहयोग का मिलेगा।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। माता की सेहत ठीक रहेगी। आपको व्यायाम करने पर ध्यान देना होगा।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आपके काम आसानी से पूरे होंगे। कार्य पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है। नौकरी में सब ठीक रहेगा।

मिथुन का लव राशिफल: लाइफ पार्टनर के साथ मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। आपको संयम से रहना होगा। जल्दबाजी करने से बचें।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपकी जरूरी काम से बाहर भेजा जा सकता है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। छात्रों को सफलता मिलेगी।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके पुराने रोग ठीक हो सकते हैं। आपका मन ठीक रहेगा। पाचन शक्ति ठीक रहेगी।

कर्क का दैनिक राशिफल: यात्रा पर जाने की संभावना है। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करेंगे। आर्थिक लाभ मिलेगा।

कर्क का लव राशिफल: आज पार्टनर और आपके संबंध मजबूत होंगे। पार्टनर के साथ डेट पर जा सकते हैं।

कर्क का वित्त राशिफल: आज नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है। सरकारी योजनाओं से लाभ मिलेगा। लेन-देन में सावधानी बरतें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको साथ दुर्घटना हो सकती है। चोट से सावधान रहें।

सिंह का दैनिक राशिफल: कोर्ट-कचहरी के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। ज्यादा खर्च से बचें।

सिंह का लव राशिफल: लव लाइफ ठीक रहेगी। पार्टनर के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। आज आपको प्रपोजल मिल सकता है।

सिंह का वित्त राशिफल: कारोबार में धन लाभ के योग है। आज आपको अटका हुआ धन मिलेगा। लोन में बाधा आएगी।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आप लापरवाही करने से बचें। चोट से बचें। माता की सेहत ठीक रहेगी।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। दिन अच्छा बीतेगा।

कन्या का लव राशिफल: आज आप पार्टनर से अपने दिल की बात कह सकते हैं। पार्टनर के साथ समय बिताएंगें। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम में बढ़ोत्तरी होगी। आप खर्च पर नियंत्रण रखें। काम अधिक रहेगा। परिश्रम से लाभ बढ़ेगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत को लेकर सावधान रहें। आपकी पुरानी परेशानी दूर होगी। मन अच्छा रहेगा। व्यायाम करें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। घर में सुख शांति रहेगी। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा।

तुला का लव राशिफल: आज पार्टनर से सही तरीके से बात करें। बातचीत में मधुरता रखें। पार्टनर की गैरजरुरी बातों को नजरअंदाज करें।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नए काम के बारे में सोचेंगे। निवेश से आपको मुनाफा मिल सकता है।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए सही साबित होगा। आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: घर में आपकी बातों को सम्मान मिलेगा। आप परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। बिगड़े रिश्तों में सुधार आएगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। पार्टनर के साथ मजाक ना करें। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज कर्ज मिलने में आ रही परेशानी दूर होगी। आपके काम पूरे होंगे। अपनी स्थिति के अनुसार धन खर्च करें।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत का ख्याल रखें। सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी। लेकिन आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है।

धनु का दैनिक राशिफल: आज जीवन में नयापन लाने का प्रयास करेंगे। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आपको लाभ मिलेगा।

धनु का लव राशिफल: आज साथी से मिलने का कार्यक्रम बन सकता है। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। प्रेमी से प्यार मिलेगा।

धनु का वित्त राशिफल: आज काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं। विदेश से जुड़े काम पूरे होंगे। आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपकी परेशानी दूर होगी। माता की सेहत दूर होगी।

मकर का दैनिक राशिफल: आपका मूड ठीक रहेगा। काम में आपका मन नहीं लगेगा। दूसरों पर सोच-समझकर भरोसा करें। खुद के ऊपर नियत्रंण रखें।

मकर का लव राशिफल: आज आपके प्यार में आ रही परेशानी दूर होगी। आप पार्टनर के साथ करीबी महसूस करेंगे। लव लाइफ ठीक होगी।

मकर का वित्त राशिफल: आज जो लोग कॉरपोरेट जगत से जुड़े हैं उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। तरक्की की उम्मीद हैं। चाहत पूरी होगी।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज घर में कलह का वातावरण हो सकता है। आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप खुद पर काबू रखें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज कहीं घूमने जा सकते हैं। पत्नी के साथ शादी समारोह में भी शिरकत करेंगे। माता का सहयोग मिलेगा।

कुंभ का लव राशिफल: प्यार के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको अपने पार्टनर और परिवार के लोगों से भी प्यार मिलेगा।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आप आर्थिक नुकसान का सामना कर सकते हैं। कारोबार में सोच-समझकर निवेश करें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आप शराब से दूर रहें। आपको मानसिक तनाव हो सकता है। घर पर ही रहकर आराम करें।

मीन का दैनिक राशिफल: आज कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। आज मन की चिंता दूर होगी। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है।

मीन का लव राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिलेगा। आप पार्टनर के काफी करीब आ सकते हैं।

मीन का वित्त राशिफल: आज नौकरी पेशा वालों के लिए दिन अच्छा है। आज सरकारी योजना से लाभ उठा सकेंगे। धन लाभ होगा।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक होगी। माता की सेहत में आ रही परेशानी दूर होगी। आप बाहर का खाना ना खाएं।

First Published on January 22, 2019 2:10 am