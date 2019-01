Rashifal 20 January 2019: मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, सिंह वाले गुस्से पर रखें काबू

Daily Horoscope, Horoscope Today 20 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: विचारों में बदलाव आएगा। कार्य के सिलसिले में यात्रा पर जाएंगे। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। मेष का लव राशिफल: आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। अविवाहित लोगों को लाइफ पार्टनर मिलेगा। मेष का वित्त राशिफल: कारोबार में निवेश से पहले अच्छी तरह से उसके बारे में सोच-विचार करें। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक खुशी मिलेगी। संतान की सेहत में सुधार आएगा। ऑफिस में कार्यभार रहेगा।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। महिलाएं मित्रों से सावधान रहें। अपनी वाणी पर संयम रखें। यात्रा को टालें।

वृषभ का लव राशिफल: पार्टनर के साथ बहस ना करें। आपकीबातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। सोच समझकर ही कुछ बोलें।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार में नयापन ला सकते हैं। आप कार्य में व्यस्त रहेंगे। आज आपकी इनकम में इजाफा होगा।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज पिता की सेहत में सुधार आएगा। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। मानसिक तनाव हो सकता है।

मिथुन का दैनिक राशिफल: नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। आपकी तरक्की हो सकती है। घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा।

मिथुन का लव राशिफल: पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं।

मिथुन का वित्त राशिफल: कारोबार में विस्तार कर पाएंगे। काम अधिक हो सकता है। व्यापार से आपको खूब आमदनी होने वाली है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आप आपको पीठ दर्द हो सकता है। आप भारी चीजों ना उठाएं और काम कम करें। कसरत अभी ना करें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपके विचारों में शीघ्र परिवर्तन हो सकता है। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। भागीदारी से लाभ होगा।

कर्क का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। पार्टनर से उपहार मिलेगा।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं। निवेश करें। अपने बजट को संतुलित रखें और प्लानिंग बनाकर ही निवेश करें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आप आप अच्छी सेहत ठीक रहेगी। बाहर का खाना खाने से बचें। रोज व्यायाम करें। फल खाएं।

सिंह का दैनिक राशिफल: आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में होगी। नए कार्यों की शुरूआत आज ना करें। क्रोध पर संयम रखें। माता का सहयोग मिलेगा।

सिंह का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। विवाहित लोगों को प्यार मिलेगा।

सिंह का वित्त राशिफल: किसी विदेशी के साथ साझेदारी हो सकती है। आपको लाभ मिलेगा। बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: अपनी सोच में सकारात्मक रखें। इससे आपका मन मायूस नहीं होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

कन्या का दैनिक राशिफल: नए काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। विदेश से आपको लाभ मिलेगा। स्नेहीजनों के समाचार मिलेंगे।

कन्या का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। ऑफिस की काम अधिक रहेगा। पार्टनर की बात आपको बुरी लग सकती है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। अवसरों को परखकर काम लें। आज आफ लाभ के सौदे पर निवेश कर सकते हैं।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत खराब हो सकती है। आप बाहर के खाने से परहेज करें। आपको कसरत करनी पड़ेगी।

तुला का दैनिक राशिफल: जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद रहेंगे। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। सरकारी कार्य संपन्न होंगे।

तुला का लव राशिफल: आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकते हैं। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। आज आपको अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं।

तुला का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपको बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा। प्लानिंग के साथ काम करें। लाभ होगा।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका काम में मन लगेगा। पुराने काम पूरे होंगे।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: स्‍वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। धनप्राप्ति के योग हैं। आपके मन में आशा-निराशा के मिश्रित भाव रहेंगे। स्त्री मित्रों से भेंट होगी।

वृश्चिक का लव राशिफल: प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। मानसिक तनाव हो सकता है। आज आप पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं। वाद-विवाद से बचें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: बिजनेस को लेकर सहयोग मिलेगा। नए लोगों का सहयोग मिलेगा। कारोबार को गति मिलेगी। आज आप सोच-समझकर निवेश करें।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको संतान पक्ष की चिंता रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। गाड़ी तेज स्पीड में ना चलाएं। दुर्घटना हो सकती है।

धनु का दैनिक राशिफल: सहयोगियों के साथ अनबन हो सकती है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहेंगे।

धनु का लव राशिफल: आज अपने गुस्से पर काबू रखें। क्रोध में पार्टनर को अपमानजनक बातें ना कहें और वाणी पर अधिक संयम रखें।

धनु का वित्त राशिफल: नौकरी में तरक्की मिलने के योग हैं। आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत ठीक रहेगी। आप अपने आस-पास साफ-सफाई रखें। आज आपकी सेहत में दिक्कत आ सकती है। कोल्ड हो सकता है।

मकर का दैनिक राशिफल: प्रतिस्पर्धियो पर विजय प्राप्त होगी। नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। सुंदर वस्त्र धारण करेंगे।

मकर का लव राशिफल: आप आज बहुत ही आकर्षक नजर आएंगे। आपका मूड अच्छा रहेगा। आज पार्टनर को अपने दिल की बात कह सकते हैं।

मकर का वित्त राशिफल: आज आपका दिन लाभदायक होगा और आपका काम बढ़ेगा। समय आपके अनुकूल है आपको सफलता मिल सकती है। इनकम में इजाफा होगा।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आप पौष्टिक खाना खाएं और सकारात्मक विचार अपने मन में लाएं, इसका असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। सेहत ठीक रहेगी।

कुंभ का दैनिक राशिफल: मित्रों से मुलाकात हो सकती है। हानिकर विचारों से दूर रहें। शैक्षिक कार्यों में आसानी से पूरे होंगे। वाणी पर संयम रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी।

कुंभ का लव राशिफल: पार्टनर के साथ दिन अच्छा रहेगा और किसी कार्यक्रम में जाने की संभावना है। पार्टनर के सहयोग से सफलता प्राप्त होगी। प्रेमी से रोमांस करेंगे।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आप खरीद-बिक्री के काम में लाभ मिलेगा। आप जमीन खरीद सकते हैं। कुछ लोगों का आज वाहन सुख मिल सकता है। खर्च सोच-समझकर करें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: अगर आपको पेट की परेशानी हो सकती है। तनाव भी हो सकता है। खाते समय थोड़ा ध्यान दें। आप शुद्ध खाना ही खाएं।

मीन का दैनिक राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। मन में परिवर्तन शीघ्र आएंगे। छोटे प्रवास का योग है। माता-पिता का ख्याल रखें।

मीन का लव राशिफल: आज आपक मूड खराब रह सकता है। पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। प्रेमी को खुश करने के लिए आज आप उपहार दे सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें।

मीन का वित्त राशिफल: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आफकी प्रिय वस्तु के खोने का भय है। इसलिए कीमती चीजें संभालकर रखें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: बाहर का खाना खाने से बचें। मसालेदार खाने से सेहत खराब हो सकती है। आप ताजे फल खाएं। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी।

First Published on January 20, 2019 5:29 am