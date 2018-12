Rashifal 20 December 2018: वृषभ वालों की आंख में होगी परेशानी, तुला वालों को मिलेगा शादी का प्रस्ताव

Daily Horoscope, Horoscope Today 20 December 2018, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। सितारे आपके पक्ष में हैं। मन प्रसन्न रहेगा। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। लेन-देन में सावधानी बरतें। मेष का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच समय की कमी हो सकती है। आज के दिन लव लाइफ में आ रही परेशानी दूर होगी। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। आज आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। मेष का वित्त राशिफल: आज आपको सावधान रहना होगा। आप कोर्ट-कचहरी के मामले में धैर्य से काम लें। धैर्य से आपको पुराने कोर्ट-कचहरी के मामले में आराम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। अनिद्रा की परेशानी हो सकती है। आपको बुरे सपने परेशान कर सकते हैं। आप नींद में जग कर बैठ जायेंगे। योग पर ध्यान दें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आप परिवार के साथ समय बिताएंगे। घर में गंभीर विषयों पर बातचीत हो सकती है। आज दफ्तर में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवर्तन के योग हैं।

वृषभ का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। पार्टनर से रोमांस नहीं मिलेगा। आज सोच समझकर बातचीत करें।

वृषभ का वित्त राशिफल: आप अपने पैसों का इस्तेमाल सोच-समझकर करें। आप किसी योजना के झांसे में ना फंसे। अपनी समझ का इस्तेमाल कर आप इन योजना से बचें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको आंख में परेशानी हो सकती है। आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते हैं तो बीच में ब्रेक लें। परेशानी ज्यादा हो तो समय निकालकर डॉक्टर के पास जाएं।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज दफ्तर में काम अधिक रहेगा।आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक क्षेत्र में आपका दिन अच्छी तरह से बीतेगा। सामाजिक कार्य करेंगे।

मिथुन का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पति के साथ बाहर शोपिंग के लिए जा सकती है। किसी तरह का विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें।

मिथुन का वित्त राशिफल: आप अपनी पूंजी को सही जगह इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। यह अच्छा है आप सोच-समझकर पैसे खर्च करें। पुरानी पैतृक संपत्ति जमीन-जायदाद या आभूषण के रूप में प्राप्त होगी।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको त्वचा संबधी परेशानी हो सकती है। आप बाहर का तला भुना खाने से बचें। इसके अलावा कुछ लोग स्वस्थ रहेंगे। माता की सेहत की चिंता ना करें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आप अपने निर्धारित किए गए कार्य को पूरा करेंगे। आपकी सेहत खराब हो सकती है। आप अपने गुस्से पर काबू रखें। घर की साज-सजावट में रुचि बढ़ेगी।

कर्क का लव राशिफल: आज कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा है। सहयोगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।

कर्क का वित्त राशिफल: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको सोच-समझकर निवेश करना पड़ेगा। आपके निर्णय आपको अमीर या गरीब भी बना सकते हैं।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज माता की सेहत की चिंता रहेगी। आप उनकी अधिक चिंता ना करें। उनकी परेशानी जल्द ठीक होगी। आप धैर्य रखें। सकारात्मक सोच रखें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज दोस्तों से मुलाकात होगी। किसी दोस्त से मतभेद हो सकते हैं। पिता का सहयोग मिलेगा। अपने गुस्से पर काबू रखें। परिजनों का सहयोग मिलेगा।

सिंह का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। कुछ लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। लव मैरिज भी कर सकते हैं। शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएंगे।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। धन अधिक खर्च हो सकता है। आप बचत पर ध्यान दीजिए। कारोबार में नुकसान हो सकता है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज संतान पक्ष की सेहत की चिंता रहेगी। आप अधिक चिंता ना करें। इस तरह की चिंता ना करें वरना इसका असर आपकी सेहत भी खराब हो सकती है।

कन्या का दैनिक राशिफल: आर्थिक लाभ होने की संभावना है। कार्य के व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं।

कन्या का लव राशिफल: आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। आज आप अपने कार्य के बारे में योजना बनाएं और अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लंबे समय तक लाभ मिलने वाली योजना बनाएं।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आप अपने खानपान पर ध्यान दें जिससे आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षमता सही रहें। आत्मविश्वास मजबूत रखें।

तुला का दैनिक राशिफल: धैर्यशीलता में कमी होगी। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में जाने का प्रसंग उपस्थित होगा।

तुला का लव राशिफल: अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। पार्टनर से आपको खूब प्यार मिलेगा।

तुला का वित्त राशिफल: आज कारोबार को अच्छा मुनाफा मिलने का योग है। किसी की मदद से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों से सही व्यवहार रखें। आने वाले समय में कारोबार में विस्तार कर पाएंगे।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। आप मन पर काबू पाएं। किसी चीज के पीछे ना भागे। समय पर काम करने में असमर्थ रहेंगे।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: सामाजिक कार्यो में भाग लेने की इच्छा परिपूर्ण हो सकती है। परिवार तथा व्यावसायिक क्षेत्र में आज का दिन अच्छा रहेगा। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। मित्रों के मिलने से आनंद होगा। उनके साथ प्रवास या पर्यटन का आयोजन होगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपके रोमांटिक मूड में रहेंगे। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज सोच-समझकर पार्टनर का मजाक उड़ाएं। वरना पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपकी योजना सफल होगी। आपको वाहन सुख मिल सकता है। परिवार में नए घर खरीदने की बात करेंगे। इससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप कसरत नियमित रूप से शुरू करें। आप फिर से पहले वाले रास्ते पर आ जाऐंगे। आज खुश रहेंगे।

धनु का दैनिक राशिफल: आज बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। परिवार में भी आनंद का वातावरण बना रहेगा। दोस्तों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। गुस्से पर काबू रखें।

धनु का लव राशिफल: आप पार्टनर के साथ खुश रहें। उन पर किसी तरह का दबाव ना बनाएं। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करें।

धनु का वित्त राशिफल: आप जो काम कर रहे हैं वह मन लगाकर पूरा करें। इससे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा तथा आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आप किसी योजना में सोच-समझकर निवेश करें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप पुराने समय से चली आ रही बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। आपकी सेहत में सुधार आएगा। आप घर पर अच्छा समय बिताएंगे। योग या व्यायाम जरूर करें।

मकर का दैनिक राशिफल: आपको सरकारी कार्यों में लाभ होगा। नौकरी में परिवर्तन की संभावना है। आपकी इनकम बढ़ेगी। मित्रों से लाभ होने की संभावना है। बीच-बचाव से दूर रहें।

मकर का लव राशिफल: आज आप आकर्षण का केन्द्र बने रहेंगे। आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। प्रेमी के साथ समय बिताएंगे। आप प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं। सफलता मिलेगी।

मकर का वित्त राशिफल: आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। आज आपको विदेश से लाभ मिल सकता है। साथ ही विदेश के कारोबार से इजाफा हो सकता है। इनकम बढ़ेगी।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। पुरानी चोट से परेशानी होना पड़ सकता है। काम में सावधानी बरतें। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। गुस्से पर काबू रखें। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। आज आप यात्रा पर जाने से बचें।

कुंभ का लव राशिफल: प्रेमी के मन का ख्याल रखें। आज अपने साथी से बेवजह बहस करने से बचें। अपने पार्टनर की बात पर ध्यान दें। आज महिला मित्र से लाभ मिलेगा।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आप नया काम की शुरूआत कर सकते है। सितारे आपके पक्ष में हैं। किसी के साथ ऊंची अवाज में बात ना करें। व्यवसाय में लगाई गई पूंजी से लाभ मिलेगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आने वाले समय में आपको छोटी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी जुकाम से बचकर रहें।

मीन का दैनिक राशिफल: आज घर, व्यावसायिक क्षेत्र में अपने व्यवहार में मधुरता रखें। किसी के साथ विवाद हो तो उसे टालें। दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं। आज सावधानी बरतें।

मीन का लव राशिफल: सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पार्टनर से बहस करने से बचें। सोच-समझकर ही कुछ बोले।

मीन का वित्त राशिफल: आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। आपकी इनकम बढ़ेगी। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मगर आपको थोड़ी परेशानी हो सकते हैं। आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। आप अपने खाने की शुद्धता पर ध्यान दें।

First Published on December 20, 2018 6:02 am