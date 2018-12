Rashifal 19 December 2018: मेष राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, कर्क वाले वाणी पर रखें संयम

Daily Horoscope, Horoscope Today 19 December 2018, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज आपको संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नए लोगों से मुलाकात होगी। मेष का लव राशिफल: पार्टनर की कोई बात आपको अधिक परेशान कर सकती है। सोच समझ कर ही कुछ बोलें। पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। जल्दबाजी ना दिखाएं। मेष का वित्त राशिफल: आज आपको सतर्क रहना होगा। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपका कार्यभार बढ़ेगा। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबधी परेशानी हो सकती है। घर पर बना हुआ भोजन ही करें। क्योंकि आपको पिछले कुछ समय से पेट संबंधी परेशानी है।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज दोस्तों से भेंट हो सकती है। वाद-विवाद से बचें। आप बाहर घूमने जा सकते हैं। पिता को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं।आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

वृषभ का लव राशिफल: आज पार्टनर से मुलाकात करेंगे। प्रेमी के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। धन खर्च होगा। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। जमीन से जुड़े कार्य पूरे होंगे। आज नौकरीपेशा वालों के लिए दिन ठीक है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप सर्दी लग सकती है। इससे आपको गले और नाक में परेशानी होगी। आप डॉक्टर के पास जाएं।

मिथुन का दैनिक राशिफल: धैर्यशीलता में कमी आएगी। आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे। मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं।

मिथुन का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। आप आपको पार्टनर की तरफ से भरपूर प्यार मिलेगा। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आप धैर्य रखें। आप निवेश करने से बचें। वरना आपको नुकसान हो सकता है। आपके सितारे आपके पक्ष में नहीं है इसलिए निवेश करने से बचें।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। आपको मानसिक तनाव रहेगा। आप योग करें, इससे आपकी मानसिक थकान दूर होगी।

कर्क का दैनिक राशिफल: पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है। मन दुखी रहेगा। आय में कमी एवं खर्चों की अधिकता रहेगी। आज का दिन शांति से व्यतीत करें।

कर्क का लव राशिफल: आज आपको लव पार्टनर मिल सकता है। कुछ लोग अपने प्यार को शादी में भी बदलने का मूड बना सकते हैं। आज शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी।

कर्क का वित्त राशिफल: कारोबार करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। आपको वाहन सुख मिलेगा। जो लोग अपनी गाड़ी बेचने की सोच रहे हैं तो यह योजना अभी टाल दें। मुनाफा कम मिलेगा।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको परेशानी हो सकती है। आप दर्द की वजह से परेशान रहेंगे। आप व्यायाम करने पर ध्यान दें। नेगेटिव विचारों से बचें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। कार्य में सफलता और यश मिलेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा।

सिंह का लव राशिफल: पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं। पति-पत्नी में बीच तालमेल रहेगा। आप प्रेमी की गलतियों को अनदेखा करें।

सिंह का वित्त राशिफल: आपको कारोबार में पार्टनरशिप से फायदा मिलेगा। आज आपको कारोबार में अच्छे मौके मिलेंगे। इससे आपकी इनकम में इजाफा होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिन लोगों को बल्डप्रेशर, शुगर है उनको अपना विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। आज आप आराम करें और योग पर ध्यान दें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। अनैतिक कार्यों से दूरी बनाए रखें। सरकार विरोधी प्रवृति से दूर रहें। आपके खर्चों में बढ़ोत्तरी होगी।

कन्या का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। आप पार्टनर से रिश्ते खराब कर सकते हैं। इससे बचने के लिए आप पार्टनर से क्षमा मांगे।

कन्या का वित्त राशिफल: आप आप कारोबार में नए प्रयोग कर सकते हैं। आपके नए प्रयोग से लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी वालों को आज लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक होगी।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपके पुराने रोग ठीक रहेंगे। माता की सेहत की चिंता दूर होगी। नए कार्यों में मन लगेगा। आप खुश रहेंगे।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आपको पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। संतान की समस्या उलझन में डाल सकती है। पैसे की लेन-देन के लिए अनुकूल समय नहीं है।

तुला का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच संबंध सामान्य रहेंगे। प्रेमी की सेहत का ख्याल रखें। आज आपको पार्टनर से सुख मिलेगा। पार्टनर पर जोर जबरदस्ती ना करें।

तुला का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। आज आपको कारोबार में नुकसान हो सकता है। आज आप पूंजी निवेश से बचकर रहें।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको बढ़ता हुआ मोटाप परेशानी का कारण बन सकता है। नियमित रूप से घूमने और व्यायाम करें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज घर में सुख-शांति रहेगी। दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। महिला मित्रों से आपकी मुलाकात अच्छी रहेगी। आर्थिक लाभ के संकेत हैं।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपके प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा। पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। पार्टनर के साथ मजाक करने से बचें। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे। आपकी इनकम में इजाफा होगा। निवेश करने से लाभ मिल सकता है।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी आ सकती है। आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आप कमजोरी महसूस करेंगे। आप खाने पर ध्यान दें। बाहर का खाना ना खाएं।

धनु का दैनिक राशिफल: आज दोस्तों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मन में अशांति रहेगी। आज आप अपनी वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। यात्रा लाभप्रद रहेगी।

धनु का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। आज रिश्तों में मधुरता आएगी। पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिलेगा। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार पर ध्यान देना होगा। आपकी लापरवाही के कारण आपको नुकसान हो रहा है। आज आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपको सही दाम में मिलेगी।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आप सेहत का ख्याल रखें। आप आपकी लापरवाही के कारण आपको चोट लग सकती है। काम करते समय सावधान रहें। आपका मूड खराब हो सकता है।

मकर का दैनिक राशिफल: आज कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्‍थितियां हो सकती हैं। काम के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। सामाजिक जीवन में आज आपको कम सफलता मिलेगी।

मकर का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमी भी दूर हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अन्य प्रेमी के साथ संबंध ना बनाएं वरना दिक्कत हो सकती है।

मकर का वित्त राशिफल: आज सितारे आपके पक्ष में नहीं है। आज आप कारोबार में बड़ी पूंजी निवेश करने से बचें। क्योंकि आज का दिन ऐसा काम शुरू करने के लिए ठीक नहीं है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत नाजुक हो सकती है। आप खुद का ख्याल रखें। आप ज्यादा पानी, ताजे फल और सब्जियां लें। आपको आराम करने की आवश्यकता है।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। आपकी प्रिय व्यक्ति के मुलाकात होगी। आपके मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी।

कुंभ का लव राशिफल: आज पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आज सोच-समझकर कुछ बोलें। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपकी सभी जरुरतें पूरी होंगी। लेन-देन कार्य आसानी से पूरे होंगे।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपका काम में मन लगेगा। आपको चोट लग सकती है। थोड़ा सावधान रहें। माता की सेहत ठीक रहेगी।

मीन का दैनिक राशिफल: नौकरी- इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। काम में आलस्य ना करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में मुनाफा मिलेगा।

मीन का लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। आज आपको पार्टनर का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ कही घूमने का प्लान बन सकता है।

मीन का वित्त राशिफल: आज आप पूंजी निवेश कर सकते हैं। आपको मुनाफा मिल सकता है। आप कारोबार में विस्तार कर सकते है। नौकरी वालों को तरक्की के अवसर मिलेंगे।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। दिल के रोगी को योग और कसरत पर ध्यान देना होगा। आपको पुरानी बीमारियां से राहत मिलेगा। खान-पान पर ध्यान दें।

First Published on December 19, 2018 5:46 am