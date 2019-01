Rashifal 18 January 2019: वृषभ जातकों को मिलेगी बड़ी उपलब्धि, कन्या वाले झगड़ों से रहें दूर

Daily Horoscope, Horoscope Today 18 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज आप ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। यह ज्ञान आपको किसी किताब से हासिल होगा। दूसरों के लिए मददगार साबित होंगे। मेष का लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर को साथ पाकर रोमांस का अनुभव करेंगे। साथी से मिलने के लिए खास तैयारी भी कर सकते हैं। पार्टनर की बातों से झल्लाकर कोई कठोर निर्णय लेने से बचें।

मेष का वित्त राशिफल: आज आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। अचानक से कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है। कोई ऐसा धन या प्रॉपर्टी जिसे पाने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वो हासिल हो सकता है।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके अंदर काम करने का उत्साह कम दिखेगा। खुद को किसी काम में व्यस्त रखें और हिम्मत से काम लें। धार्मिक कार्यों में ध्यान लगाना आपके लिए शुभ होगा।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज कुछ मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि आप इससे निजात पाने के लिए प्रयास भी करेंगे। अपने क्रोध पर काबू रखें। धैर्य से काम लें।

वृषभ का लव राशिफल: नया प्रेम संबंध स्थापित करना आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है। आप अपने रिश्ते में पूरा भरोसा रखें। नए आकर्षण से बचें।

वृषभ का वित्त राशिफल: नए वाहन खरीदने के लिए आज का दिन शुभ है। किसी अनजान से धन प्राप्ति के योग हैं। खर्च पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। माता की तरफ से धन लाभ होंगे।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: पाचन क्रिया से संबंधित परेशानी हो सकती है। अधिक तेल-मशाला युक्त भोजन करने से परहेज करें। भोजन करने में सावधानी बरतने की कोशिश करें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आप अपनों की सेवा में तत्पर रहेंगे। दूसरों के सामने जितना संभव हो नम्रता से पेश आएं। प्रियजनों के साथ प्यार से बात करें। आपके इस व्यवहार से आपनों को खुशी दे पाएंगे।

मिथुन का लव राशिफल: आज आप ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं, जो आपको खुशी देगा। आप उनके साथ रिश्ता बनाने की भी सोच सकते हैं। नए प्रेम संबंध बनने के योग हैं। धैर्य से काम लें।

मिथुन का वित्त राशिफल: किसी उद्योग-धंधे से जुड़ा काम लाभ दिला सकता है। व्यापार या कंपनी की तरक्की के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। अचानक किसी बड़े लाभ होने की संभावना है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप खुद को शांत और स्वस्थ महसूस करेंगे। व्यायाम और योग करने से मानसिक शांति मिलेगी। अपनों के साथ सुबह में सैर का लाभ उठाएंगे।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज कोई नजदीकी रिश्तेदार आपकी मदद के लिए आगे आएगा। किसी चुनौतीपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ेगा। मित्र के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है।

कर्क का लव राशिफल: आज आप पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। लोगों के बीच आकार्षण का केंद्र बनेंगे। आज का दिन मस्ती भरा रहने वाला है। पार्टनर के साथ विवाद करने से बचें।

कर्क का वित्त राशिफल: उद्योग-धंधे से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदा दिला सकता है। लंबे समय से अटका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। करियर की सफलता के लिए इस मौके का लाभ उठाएं।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी काम को लेकर मन में प्रसन्नता रहेगी। समय से भोजन करना सेहत के लिए अच्छा रहेगा। फास्ट फूड खाने से परहेज करें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आप अत्यधिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। बिना किसी संकोच किए दोस्तों अथवा करीबी जन से बात करें। उन्हें अपने दिल की बात कहने से बोझ हल्का होगा।

सिंह का लव राशिफल: यदि हाल ही में स्थापित किए गए नए संबंधों में नया मोड़ आएगा। पार्टनर के साथ आपसी विवाद से बचें। पार्टनर के साथ आपस में कुछ वायदे होंगे जो रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगा।

सिंह का वित्त राशिफल: नए निवेश का विचार करने वाले जातक सावधान रहें। यदि किसी विदेशी के साथ साझेदारी है तो सतर्क रहें। नए निवेश के प्रस्ताव का विनम्रता के साथ टाल दें।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: भोजन में लापरवाही बिलकुल भी न बरतें। आलस्य के कारण परेशान हो सकते हैं। शारीर और मन दोनों को आराम देना आपके लिए अच्छा रहेगा।

कन्या का दैनिक राशिफल: विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत से काम निकालें। कुछ छोटे-बड़े झगड़े हो सकते हैं। दूसरों के साथ अपना बर्ताव अच्छा रखें। साहस रखने पर बुरा वक्त भी अच्छा होगा।

कन्या का लव राशिफल: आज का दिन रोमांस से भरपूर रहने वाला है। जीवनसाथी को कोई नया सरप्राइज दे सकते हैं। जीवनसाथी के साथ प्यार-मोहब्बत के साथ पेश आएं। आज की शाम यादगार बन सकती है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज का दिन व्यापार के लिए शुभ रहेगा। व्यापार अच्छा चल सकता है। व्यापार से कमाई के धन को अनावश्यक बर्बाद करने से बचें। ऑफिस में बढ़ती हुई इज्जत के अनुरूप काम करें।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज मानसिक तनाव बना रहेगा। किसी की सलाह के अनुसार योग और ध्यान करें। ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी और मन में शांति की अनुभूति होगी। विवाद आपको मानसिक अशांति पैदा कर सकती है।

तुला का दैनिक राशिफल: आज नए या निजी काम के लिए की गई यात्रा में बढ़ा आ सकती है। कुछ दिनों के लिए यात्रा को टाल देना आपके लिए शुभ होगा। बदलाव के कारण मन में नाराजगी न रखें।

तुला का लव राशिफल: पार्टनर के साथ रिश्ते को लेकर विवाद बढ़ सकता है। इसलिए इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। फालतू बहस करने से बचना चाहिए।

तुला का वित्त राशिफल: अकाउंट के कार्यों से संबंध रखने वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ है। कड़ी मेहनत का सुखद परिणाम मलने वाला है। निवेश करने से पहले विचार अवश्य करें।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से स्वस्थ महसूस करेंगे। खुशमिजाज होकर दोस्तों और घरवालों के साथ मस्ती करेंगे। आप अपनी खुशी को सबके साथ बांटेंगे।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आप अपने दृढ़ निश्चय से कई समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। कोई नई सफलता मिलने की उम्मीद है। जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह मिलेगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: जीवनसाथी के साथ रोमांस स्थापित करने में बाधा आएगी। जीवनसाथ के साथ प्यार पूर्वक पेश आएं। कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं जिससे रिश्ते में मिठास आएगी।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज व्यापार में फायदा होने वाला है। हालांकि इसके लिए किसी ज्योतिषी से पता करें। रुपए-पैसे के लेनदेन में सावधानी बरतें। कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और प्रशंसा भी मिलेगी।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन छोटे-मोटे दर्द परेशान कर सकते हैं। समस्या से घबराएं नहीं। स्वास्थ्य की परेशानी से जल्द छुटकारा मिलेगा।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आपको शांति और सुकून मिलेगा। अपने प्रियजनों से मिलने का मन हो सकता है। दोस्तों के संग घूमने-फिरने से तनाव दूर होगा। मन में शांति की अनुभूति होगी।

धनु का लव राशिफल: जीवनसाथी के साथ भरपूर मस्ती करेंगे। इनके साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। जीवनसाथी की कुछ ख्वाइश पूरी सकते हैं। आपसी प्यार में निखार आएगा।

धनु का वित्त राशिफल: कानून से संबंधित काम करने वाले जातक आज अधिक व्यस्त रहेंगे। किसी मामले का निपटारा करने से धन लाभ होगा। किसी भी काम का नतीजा आपके पक्ष में ही आएगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: काफी व्यस्तता के बाद भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शरीर पर ध्यान रखें। मानसिक तौर पर आज कुछ परेशान हो सकते हैं। भोजन में लापरवाही न बरतें।

मकर का दैनिक राशिफल: स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। हो सकता है आपको अपना घर भी बदलना पड़े। यह बदलाव आपके लिए शुभ फलदायक साबित होने वाला है।

मकर का लव राशिफल: आज जीवनसाथी की तरफ से तनाव झेलना पड़ सकता है। आपसी मतभेद को मिटाने के लिए साथ बैठकर बातचीत से हल निकालें। जिसके बाद आपसी प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी।

मकर का वित्त राशिफल: आज आपको धन से संबंधित समस्या आ सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर पैसे खर्च होने वाले हैं। माता-पिता के स्वास्थ्य में भी पैसे खर्च होने की संभावना है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज अच्छे स्वास्थ्य के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। लंबे समय से आ रही हेल्थ की समस्या से निजात मिल सकता है। भोजन में सात्विक चीजों का प्रयोग करें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: घर में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। बेकार से झगड़ों से बचने का प्रयास करें। कुछ ग्रहों के योग से घर में अशांति का माहौल रहेगा। दिमाग ठंढा रखें और बुद्धि से काम लें।

कुंभ का लव राशिफल: पार्टनर से बातचीत के लिए आज का दिन शुभ है। आज आप पार्टनर से फोन या इंटरनेट पर समय व्यतीत करेंगे। नई जोड़ियां आज अपने रिश्ते की घोषणा कर सकती हैं।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। रास्ते में आने वाली हर आर्थिक बाधाओं को आसानी से मुक्त हो सकते हैं। हालांकि कुछ आर्थिक हालत आपको परेशान भी कर सकते हैं।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: मोटापे से परेशानी हो सकती है। योग और व्यायाम करना शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर लाभप्रद होगा। हर परेशनियों से निकालने का भरपूर कोशिश करेंगे।

मीन का दैनिक राशिफल: अपनी छवि को दूसरों के सामने सुधारने में आपका समय बर्बाद होगा। आप अपने अंदर बदलाव लाएं, यह आपके लिए अच्छा होगा। आपकी अच्छाई के कारण लोग आपको पसंद करेंगे।

मीन का लव राशिफल: आज आप किसी नए रिश्ते में तल्लीन रहने वाले हैं। आप अपने पार्टनर के व्यवहार से पारेशान हो सकते हैं। पार्टनर के प्यार का नया इजहार आपको रोमांचित करेगा।

मीन का वित्त राशिफल: आज आपकी आमदनी कम और खर्च अधिक होगी। अनावश्यक कार्यों में पैसे खर्च न करें। व्यक्तिगत खर्च पर भी लगाम लगाएं। घर के कामों में धन अधिक खर्च होने की संभावना है।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक परेशानी मिल सकती है। इसलिए मन को बिलकुल शांत रखें। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको मानसिक शांति दे सकती है। प्राणायाम करना अच्छा होगा।

