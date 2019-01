Rashifal 17 January 2019: कर्क जातकों को आर्थिक चिंता से मिलेगी मुक्ति, मीन वाले क्रोध पर रखें नियंत्रण

Daily Horoscope, Horoscope Today 17 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज के दिन आपका किसी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप इसे बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। मेष का लव राशिफल: वैवाहिक जीवन में आज मधुरता आएगी। जीवनसाथी से चल रहा मनमुटाव खत्म होगा। इससे आपके परिवार में शांति रहेगी। आप दोनों एक-दूसरे के साथ समय बिताएंगे।

मेष का वित्त राशिफल: इस राशि के जातक आज के दिन वित्तीय मामलों को लेकर सावधान रहें। आपको निवेश करते समय सावधानी बरतनी होगी। किसी लोभ में पड़ने से बचें।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका आत्मविश्वास मजबूरत रहेगा। आप खुद को काफी सकारात्मक पाएंगे। इससे आपका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा होगा। भोजन समय पर करें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: प्रियजनों से बेकार की बहस करने से बचें। अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। तनाव बना रह सकता है।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपकी दोस्ती रिश्ते में बादल सकती है। एक दूसरे की भावनाओं को समझें। रिश्ते में सफलता की संभावना प्रबल है।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आप अपने बिजनेस के विस्तार के लिए नए संपर्क बनाएंगे। आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो साइड व्यवसाय के तौर पर भी कुछ करें। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। खाने में उन्हीं चीजों को शामिल करें जो स्वास्थ्य के अच्छा हो। योग और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज धर्म-कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही भगवान से अपना रिश्ता जानने की कोशिश भी करेंगे। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेंगे।

मिथुन का लव राशिफल: पारिवारिक जीवन में आ रही समस्या से निजात मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। पार्टनर को विश्वास दिलाएं कि आप उनके कितना प्यार करते हैं।

मिथुन का वित्त राशिफल: आर्थिक मुद्दे पर कोई भी निर्णय किसी के कहने पर न लें। आपको खुद से लिए गए फैसले अच्छे साबित होंगे। साथ ही अपने फैसले पर अडिग रहें।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: किसी प्रकार के संक्रामण से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। समय पर भोजन और आराम करने से इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। मदिरापान और मिठाई के सेवन से बचें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज अनावश्यक लड़ाई की संभावना बन रही है। दोस्तों और परिजनों से होने वाले विवाद से बचें। किसी की भी बातों को गंभीरता से नहीं लें। आय में वृद्धि होगी।

कर्क का लव राशिफल: जीवनसाथी आपके लिए कोई मुश्किल खड़ा कर सकती है। उनके ऊपर शक करने से संबंध खराब हो सकते हैं। अपने पार्टनर पर पूरा विश्वास रखें।

कर्क का वित्त राशिफल: आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। काम के बदले रुपए मिलने की संभावना है। कोई आकस्मिक खर्च आ सकता है। इसलिए पैसों को अनावश्यक खर्च न करें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पुरानी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को नर्वस सिस्टम की समस्या है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके बिजनेस के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। साथ ही हर कामना पूरी होगी। ऑफिस के बॉस का आपके ऊपर कृपा होगी। सरकारी कार्यों में लाभ मिलेगा।

सिंह का लव राशिफल: जीवनसाथी के साथ अच्छा व्यहार करें। एक दूसरे की बातों का भला-बुरा साबित करेने से बचें। ऐसा करने से परेशान हो सकते हैं।

सिंह का वित्त राशिफल: पैसों के खर्च की अधिकता रहेगी। किस्मत का भरपूर साथ मिलने की संभावना है। कर्मों के द्वारा पैसों की कमाई में सफल रहेंगे।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। गलत उपचार से बचना चाहिए। भोजन में सुपाच्य पदार्थ का सेवन करें। समय से खाना खाएं।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज किसी सगे-संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। महिला मित्र से लाभ संभव है। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। भाई-बहन से लाभ मिल सकता है।

कन्या का लव राशिफल: जीवनसाथी के प्रति प्यार बढ़ेगा। किसी स्थान पर इनके साथ घूमने जा सकते हैं। आप काफी तला-भूना खाना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा करने से बचें।

कन्या का वित्त राशिफल: फाइनेंशियल कार्यों में नई शुरुआत से खर्च बढ़ेगा। लेकिन धीरे-धीरे आय के साधन बढ़ेंगे। दोस्तों के ऊपर खर्च अधिक होंगे। निवेश करने के लिए यह समय सही है।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में बदलाव होने के संकेत हैं। हालांकि उमंग में कमी नहीं होगी। मन में कई प्रकार के बुड़े विचार आ सकते हैं जिससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। बोलने में संयम और सावधानी बरतें। गहन चिंतन से मानसिक शांति मिलेगी।

तुला का लव राशिफल: दाम्पत्य जीवन का सुखद लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए आज का दिन खास है।

तुला का वित्त राशिफल: आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आय के स्रोत को बढ़ाने में सफल रहेंगे। धर्म-कर्म और इलाज में पैसे खर्च हो सकते हैं।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: हेल्थ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। लापरवाही बिलकुल भी न बरतें। पेट से जुड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए शुभ है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। वाहन सुख प्राप्त होने के योग हैं। आज आपका दिन कुछ भिन्न तरीके से बीतेगा ।

वृश्चिक का लव राशिफल: प्रेम संबंधों में मग्न रहने के योग हैं। जो जातक पहले से प्रेम संबंध में नहीं हैं उन्हें इसका अवसर मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ बेकार के विवाद से बचें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आय के नए स्रोत बनेंगे जिससे धन आएगा। दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। खर्च अत्यधिक सोच-समझकर करें। निवेश करने में दूसरों की सलाह से बचें।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फास्ट फूड आदि बाहरी भोजन करने से बचें। हालांकि दांत से संबंधित समस्या आ सकती है। समय से भोजन करें।

धनु का दैनिक राशिफल: अचानक आर्थिक लाभ के योग हैं। घर में शांति और आनंद का वातावरण बन रहेगा। नौकरी में लाभ प्राप्त होगा। साथी कर्मचारी का सहयोग मिलेगा।

धनु का लव राशिफल: पार्टनर के प्रति लगाव बढ़ेगा। रेलेशनशिप में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। शादीशुदा लोगों को भी वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। किसी खूबसूरत जगह की सैर करने जा सकते हैं।

धनु का वित्त राशिफल: आर्थिक मामलों में कुछ खास बदलाव नहीं है। धन खर्च की अधिकता से बचें। पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। परिवार के लिए कुछ अधिक खर्च कर सकते हैं।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: तबीयत अच्छी रहने की संभावना है। खान-पान में सावधानी बरतें। स्किन की समस्या के प्रति सावधान रहें। खुली हवा में सैर करने से बचें।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आपको किसी प्रकार की चिंता बनी रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचें। क्योंकि आज आपका भाग्य कम साथ देगा। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है।

मकर का लव राशिफल: पार्टनर के साथ रोमांटिक महसूस करेंगे। नए प्रेम संबंधों के लिए यह समय खास है। शादी के लिए उत्सुक जातकों के लिए यह समय शुभ है।

मकर का वित्त राशिफल: आपकी आय निर्धारित गति से होगी। सरकारी कामों में धन खर्च होंगे। रोज के खर्चों को संतुलित रख सकेंगे। लेकिन इस समय मन में कोई बड़ी उम्मीद न पालें।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस समय नई ऊर्जा आपके अंदर बनी रहेगी। खाने-पीने पर विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की लापरवाही सेहत पर प्रभाव डालेगा।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज मानसिक परेशानी हो सकती है। हालांकि उत्साह आपके अंदर भरपूर रहेगा। घर में भाई-बहन के सहयोग से किसी शुभ कार्य को अंजाम दे सकते हैं।

कुंभ लव राशिफल: जो पहले से प्रेम संबंध में हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। कलात्मक अंदाज में आपसी बातचीत होगी। आपसी संबंधों में और भी मधुरता आएगी।

कुंभ का वित्त राशिफल: आर्थिक मामलों के प्रति सचेत रहेंगे। किसी से धन कर्ज लेने में कुशल व्यवहार रखें। दैनिक आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन लापरवाही बिलकुल भी न बरतें। योग, आसन या व्यवयाम करने से लाभ मिल सकता है।

मीन का दैनिक राशिफल: आज का पूरा दिन आपके लिए शुभ है। कोई भी आवश्यक निर्णय आज ले सकते हैं। जीवनसाथी के साथ आपका समय अच्छी तरह बीतेगा।

मीन का लव राशिफल: संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। विवाहित लोगों के लिए यह समय बहुत सारी चिंताओं से भरा है। पसंदीदा जीवनसाथी से मुलाकात हो सकती है।

मीन का वित्त राशिफल: आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। पिता या बड़े भाई की तरफ से आर्थिक लाभ हो सकता है। शेयर बाजार के लिए आपका अनुमान सही हो सकता है।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि मौसम में बदलाव के कारण छोटी-मोटी परेशानी सामने आ सकती है। भोजन में सावधानी बरतें। बाजार का भोजन करने से बचें।

First Published on January 17, 2019 6:22 am