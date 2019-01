Rashifal 16 January 2019: मेष राशि वालों को मिलेगा आकस्मिक धन लाभ, कर्क राशि वाले रखें सेहत का ख्याल

Daily Horoscope, Horoscope Today 16 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: मित्रों से मुलाकात हो सकती है। 2पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। वाद-विवाद से बचें। आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है।

मेष का लव राशिफल: पति-पत्नि के बीच प्यार बना रहेगा। आज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। आज आपकी लव लाइफ में आ रही बाधा खत्म होगी। आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है।

मेष का वित्त राशिफल: आज आप सही आर्थिक फैसले लें सकेंगे। आपके अटके हुए काम आसानी से पूरे होंगे। आप किसी चुनौती से जीतेंगे। जो आपके लिए सही साबित होंगे। बेमतलब के कामों से दूर रहें।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। माता की सेहत खराब हो सकती है। आप किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अपना ख्याल रखें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज का दिन दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में बीतेगा। मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। धैर्यशीलता में कमी आएगी। आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे।

वृषभ का लव राशिफल: आज का दिन लव लाइफ के लिए नार्मल रहेगा। रिश्तों में मधुरता लाने के प्रयास करें, सफलता मिलेगी। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है लेकिन बाद में माहौल ठीक हो जाएगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रहेगा। सोच-समझकर निवेश करें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको गले की परेशानी हो सकती है। आप ठंड से बचकर रहें। वरना आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। साथ ही आपको ठंडी चीजें खाने से बचना चाहिए।

मिथुन का दैनिक राशिफल: मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। कोर्ट- कचहरी के मामले से दूर रहें। क्रोध पर संयम रखें। आर्थिक लाभ मिल सकता है। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा।

मिथुन का लव राशिफल: पति-पत्नी के लिए आज का दिन ठीक होगा। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नया काम शुरू कर पाएंगे। नए कार्य में मन लगेगा। आज आपकी इनकम में इजाफा होगा। इन पैसों को फालतू की चीजों में खर्च ना करें।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको त्वचा संबंधित परेशानी हो सकती है। आप इस समस्या को नजर अंदाज न करें। आप इससे बचने के लिए डॉक्टर की सलाह लें। पानी अधिक पीएं।

कर्क का दैनिक राशिफल: सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में आज आपको कम सफलता मिलेगी। ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

कर्क का लव राशिफल: आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आज के आपको दिन भरपूर रोमांस मिलेगा।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आप पार्टनर के लिए जूलरी खरीदेंगे। कारोबार में उन्नति होगी। नए लोगों की मदद से आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा। नए काम के लिए तैयार रहें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप सेहत का ख्याल रखें। आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आप कुछ ऐसा करें जिससे आप बेहतर महसूस करें। मानसिक ना लें। घर पर ही रहकर आराम करें।

सिंह का दैनिक राशिफल: वाहन सुख मिल सकता है। आज का मानसिक दिन शांति रहेगी।परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

सिंह का लव राशिफल: आज सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। आप अपने ऐसे मित्रों से सावधान रहें जो धन उधार मांग रहे हों। आज प्रॉपर्टी के मामलों में सावधानी बरतें। सोच-समझकर निर्णय लें।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपका मन काम में लगेगा। आप सभी कार्य पूरे करेंगे। आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा।

कन्या का दैनिक राशिफल: कार्य सफल होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा।

कन्या का लव राशिफल: आज आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। सोच समझकर ही कुछ बोलें। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आपको वाहन सुख मिलेगा। जो लोग नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं उनको फायदा हो सकता है। आज आपके कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी। आप अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको दांतों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। आप अगर अभी थोड़ा ध्यान देंगे तो भविष्य मे इसका लाभ मिलेगा।

तुला का दैनिक राशिफल: मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी। स्त्री मित्रों का सहयोग मिलेगा। शैक्षिक कार्य सफल होंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। दोस्तों से मुलाकात होगा तथा मिलन सुखद रहेगा।

तुला का लव राशिफल: आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकते हैं। किसी से आपको उपहार मिल सकता है। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। आज आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपके सामने कोई आर्थिक समस्या नहीं रहेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आज आप आर्थिक परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। लापरवाही ना करें।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: पिता के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। लापरवाही ना करें। आज कार्यभार अधिक होने से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज आप कुछ परेशान रहेंगे।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: व्यापार- धंधे में प्रगति होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी मिल सकती है। मनोकामनाएं पूरी होगी। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। आज भाग्य आपके साथ रहेगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। लव लाइफ से जुड़ा फैसला लें सकते हैं।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: जो लोग मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन लाभदायक होगा। आप काम समय से पूरा कर पाएंगे। आज जो काम आपको मिलेगा उससे आपको लाभ मिलेगा।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको छोटी-छोटी बीमारियों जैसे कफ और कोल्ड से बचकर रहना होगा। माता की सेहत का ख्याल रखें।

धनु का दैनिक राशिफल: दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। मन को शांति मिलेगी। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा।

धनु का लव राशिफल: आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। सोच-समझकर कुछ बोलें।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम में इजाफा होगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है। आपको सरकारी योजना से लाभ मिलेगा। धन फिजूलखर्च ना करें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज मन के मुताबिक काम करेंगे। मन में खुशी रहेगी। आपकी सेहत ठीक रहेगी। नेगेटिव विचारों से दूर रहें। दिमाग की शांति के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं।

मकर का दैनिक राशिफल: संतान पक्ष से परेशानी आ सकती है। सेहत का ख्याल रखें। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आज का दिन अच्छा बीतेगा।

मकर का लव राशिफल: पति-पत्नी बाहर घूमने जा सकते हैं। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आज के दिन आपको पार्टनर से उपहार मिल सकता है। लव लाइफ में मधुरता रहेगी।

मकर का वित्त राशिफल: आज प्रॉपर्टी संबंधी काम पूरे होंगे। आपके अटके काम पूरे होंगे। पोंजी स्कीम से दूर रहें। नौकरी वालों को उच्च अधिकारी की मदद से लाभ मिलेगा। काम में जल्दबाजी ना करें।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पुराने रोग से छुटकारा मिलेगा। आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। काम में मन लगेगा। आप सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। पानी ज्याद पीएं।

कुंभ का दैनिक राशिफल: संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। किसी लालच में ना पड़े। कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

कुंभ का लव राशिफल: लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा होगा। पार्टनर के सुख मिल सकता है। आज पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। सिंगल लोगों को पार्टनर मिलेगा।

कुंभ का वित्त राशिफल: प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले थोड़ा सोच- विचार करें। पैसे की लेन-देन के लिए अनुकूल समय नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कागजी कार्यवाई करते समय सतर्क रहें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनको आज इस परेशानी से राहत मिलेगी। आप व्यायाम पर ध्यान दें। इससे आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव होगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

मीन का दैनिक राशिफल: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। दांपत्यजीवन की मधुरता का आनंद उठा सकेंगे। किसी मित्र का आगमन हो सकता है।

मीन का लव राशिफल: आज जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कुछ क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है। बातचीत से पहले आत्मचिन्तन करें। पार्टनर के लिए गलत शब्दों का प्रयोग ना करें।

मीन का वित्त राशिफल: आर्थिक स्थिति नार्मल रहेगी। विश्वासघात हो सकता है। किसी से दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। आप नए काम में धन निवेश कर सकते हैं। लाभ उठा सकते हैं।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। परिवार में सदस्यों के बीच तालमेल रहेगा। आप बाहर के खाने से बचें। तला भुना खाने का परहेज करें। मन में धैर्य रहेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on January 16, 2019 5:03 am