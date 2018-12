Rashifal 16 December 2018: सिंह राशि वालों की बढ़ेगी आध्यात्मिक कार्य में रुचि, तुला वाले खर्च पर रखें नियंत्रण

Daily Horoscope, Horoscope Today 16 December 2018, Aaj Ka Rashifal Horoscope:मेष का दैनिक राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज नए लोगों से मेल मिलाप होगा। कारोबारी व्यापार का विस्तार कर सकेंगे। दोस्तों से मुलाकात होगी। मेष का लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रहेगा। पार्टनर से आपको सुख मिलेगा। पार्टनर से आपको खुशखबरी मिल सकती है। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। मेष का वित्त राशिफल: जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज आप अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। इससे आपको लाभ मिलेगा। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपनी सेहत का चेकअप करवा सकते हैं। आपको दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रात को सोते समय ब्रश कर के सोएं।

वृषभ का दैनिक राशिफल: धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

वृषभ का लव राशिफल: दांपत्य जीवन मे तालमेल रहेगा। पार्टनर को लेकर मन में नेगेटिव बातें चलेगी। आज लव लाइफ को लेकर कोई बड़ा फैसला ना लें। मानसिक तनाव हो सकता है।

वृषभ का वित्त राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपको अटका हुआ धन मिल सकता है। उधार दिए हुए पैसे मिल सकते हैं। अपने खर्च पर नियंत्रण रखें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आप अपने मोटापे को लेकर परेशान हो सकते हैं। आप वजन को कम करने के लिए व्यायाम करना शुरू करें। आपके लिये लाभदायी होगा।

मिथुन का दैनिक राशिफल: भूमि संबंधी कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। आज आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। आज के दिन यात्रा पर जाने से बचें। अनिद्रा से परेशान रहेंगे।

मिथुन का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। किसी वाद-विवाद से दूर रहें। तनाव से दूर रहें। एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होने की संभावना है।

मिथुन का वित्त राशिफल: जो लोग पर्यटन क्षेत्र में हैं उनको आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता के कारण आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी लेकिन आपको खान-पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्लडप्रेशर की परेशानी आपकी कम होगी।

कर्क का दैनिक राशिफल: नए कार्य की शुरूआत कर सकेंगे। आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। विरोधियों को पराजित कर सकेंगे।

कर्क का लव राशिफल: जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर होंगे। आज पार्टनर के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। सिंगल लोग प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं।

कर्क का वित्त राशिफल: आप जो काम शुरू करने जा रहे हैं वह आपके लिए शुभ साबित होगा। जिससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा। तरक्की के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत नाजुक हो सकती है।आज आप अपनी खाने की आदतों को सुधार सकते हैं। कोशिश करें की चिकने खाने से दूर रहें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। संतानों की प्रगति का समाचार मिलेगा। प्रिय व्यक्ति के साथ की मुलाकात सुखद रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है।

सिंह का लव राशिफल: पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पडे़गी। जीवनसाथी से सोच-समझकर मजाक करें। आज आपके प्रेमी के साथ रिश्तें मधुर होंगे। आपके खर्चे बढ़ेंगे।

सिंह का वित्त राशिफल: आपका कारोबार ठीक चल रहा है। आप अपने व्यवसाय का ठीक से हिसाब-किताब रखें। हर छोटे बड़े खर्चे का पूरा-पूरा हिसाब किताब रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको कोल्ड हो सकता है इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। आप अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। खुश रहने की कोशिश करें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपका धार्मिक कार्य में रुझान बढ़ेगा। सगे- सम्बंधियों से मुलाकात होगी और सुख- आनंद की प्राप्ति होगी। मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ सकता है।

कन्या का लव राशिफल: अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। आज आप सोच-समझकर कुछ बोले वरना आपके साथ झगड़ा हो सकता है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। प्रबंधन के कार्यों में लगे लोगों को लाभ मिलेगा। कंपनी की तरफ विदेश यात्रा हो सकती है। सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आपको गले में परेशानी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से दवा लें और घर पर आराम करें।

तुला का दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आय की अपेक्षा खर्च की मात्रा बढ़ेगी। अध्यात्म की ओर ध्यान बढ़ेगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी।

तुला का लव राशिफल: पति-पत्नी के प्यार बना रहेगा। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। आज पत्नी के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।

तुला का वित्त राशिफल: आज कारोबार में आपको पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। कारोबार में विस्तार की योजना बनाएंगे। आपको आज सोच-समझकर कोई फैसला करें।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी मानसिक शांति रहेगी। आपको कसरत पर ध्यान देना होगा। साथ ही आप खान की शुद्धता पर भी ध्यान दें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। मांगलिक कार्य होंगे।

वृश्चिक का लव राशिफल: पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आपके खर्चे बढ़ेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला ना लें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपके कारोबार में उतार-चढ़ाव रहेगा। आप इस पर नजर बनाए रखें। इस समय से सबक लें, इसका फायदा भविष्य में मिलेगा।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको आंखों में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपनी आंखों को आराम दें। क्योंकि ज्यादा देर तक टीवी या कम्प्यूटर पर बैठने से आंखें खराब हो सकती है।

धनु का दैनिक राशिफल: नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आत्‍मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। कार्य के व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

धनु का लव राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। आज शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

धनु का वित्त राशिफल: आप आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दफ्तर में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। कारोबार के लिए आज का दिन उत्तम है। इनकम में इजाफा होगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए क्योंकि पेट दर्द से सम्बन्धित परेशानी हो सकती है। अपने खान-पान पर भी अवश्य ध्यान दें।

मकर का दैनिक राशिफल: परिजनों का सहयोग मिलेगा। किसी यात्रा पर जाने से बचें। आय में व्‍यवधान एवं खर्चों की अधिकता रहेगी। पानी से भय रहेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी।

मकर का लव राशिफल: आज सिंगल लोगों को किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी के बीच आपसी सहयोग बना रहेगा। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

मकर का वित्त राशिफल: आप परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आज आप दान करेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कारोबार में निवेश से फायदा होगा।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आप आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। कान में संक्रमण हो सकता है। इसलिए इस मामले में लापरवाही ना बरतें। दवाइयां लेने में लापरवाही ना बरतें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। यात्रा पर जाने के योग हैं। इच्‍छा विरुद्ध कोई अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी मिल सकती है।

कुंभ का लव राशिफल: पार्टनर से सुख मिलेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज के दिन आप अपनी किस्मत आपका साथ देगी और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। आज आप शेयर बाजार में पूंजी निवेश कर सकते हैं। जल्दीबाजी ना करें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज उनकी सेहत में बदलाव आएगा। पुराने समय से चली आ रही बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। बीमार लोगों की सेहत में सुधार आएगा।

मीन का दैनिक राशिफल: नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। यात्रा पर जाने के योग हैं। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है।

मीन का लव राशिफल: पति-पत्नी के रिश्ते में मजबूती आ सकती है। अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है। लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।

मीन का वित्त राशिफल: आज दोस्तों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। आज जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं वह आज नया काम शुरू कर सकते हैं।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: कुछ लोगों को पेट दर्द संबंधी परेशानी हो सकती है। आज आपको घुटनों में परेशानी हो सकती है। भारी सामान न उठायें वरना जोड़ों में अधिक दर्द हो सकता है।

First Published on December 16, 2018 6:13 am