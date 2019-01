Rashifal 14 January 2019: मिथुन राशि वालों को मिलेगा अफसरों का सहयोग, कर्क वाले अनैतिक कार्य से रहें दूर

Daily Horoscope, Horoscope Today 14 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज काम में ध्यान लगाएं। शारीरिक रूप से मन में व्यग्रता रहेगी। आज अपने जरूरी कागजात को संभाल कर रखें। पारिवारिक माहौल का बनाएं रखें। किसी पर गुस्सा ना करें। मेष का लव राशिफल: आज का आप पार्टनर के साथ बिताएंगे। पार्टनर आपकी बातों से सहमत रहेगा। आप पार्टनर से अपने दिल की बात कह सकते है। अपनी पुरानी यादों को ताजा करेंगे। मेष का वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आज चीजों को ध्यानपूर्वक समझें। नए लोगों से विशेष रूप से सावधान रहें। आपको धन हानि भी हो सकती है। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन आप शरीर के लिए थोड़ा समय निकालकर व्यायाम पर ध्यान दें। इससे सेहत सही रहेगी।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। नए दोस्तों से मुलाकात होगी। काम के सिलसिले में बाहर जाएंगे। घर में किसी सदस्य के साथ मतभेद के योग हैं।

वृषभ का लव राशिफल: आज आप पार्टनर की बातों का विरोध करने से बचें। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। लव पार्टनर से खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आप नई चीजों की तरफ आकर्षित होंगे। आर्थिक स्थिति में बदलाव के आसार है। आप किसी योजना पर निवेश कर सकते हैं। आप इसका फैसला सोच समझकर लें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: जीवन में सकारात्मकता रखें। इससे आपकी सोच में फर्क आएगा। आपका काम करने का नजरिया भी बदल जाएगा। खुद को सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज कारोबार के लिए दिन ठीक है। व्यापार में वृद्धि के संकेत हैं। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसी रमणीय स्थल पर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है।

मिथुन का लव राशिफल: पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। प्रेमी से पहले से अधिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। कुछ लोग प्रेमी को प्रपोज करेंगे।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज कारोबार में वृद्धि होने से धन लाभ मिलेगा। आप शेयर बाजार में निवेश करने कर सकते हैं। आपको उधार दिया हुआ धन मिलेगा।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दिन मौज-मस्ती के साथ बीतेगा। जूस पीएं और कसरत पर ध्यान दें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज आलस्य की अधिकता रहेगी। आपको चोट लग सकती है। इसका ध्यान रखें। अनैतिक कार्य से दूरी बनाएं।

कर्क का लव राशिफल: आज प्रेमी से मिले हुए संदेश आप बहुत खुश होंगे। प्रेमी आपका प्रपोजल स्वीकार कर सकती है। आप खुश रहेंगे। पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने के लिए समय जरुर निकालें।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार के लिए लोन की आवश्यकता हो सकती है। अगर किसी कर्ज के लिए आवेदन कर रखा है तो वहां से मनाही हो सकती है। आज निवेश करने से बचें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको आंखों में परेशानी हो सकती है। आंखों का ज्यादा ख्याल रखना होगा। ज्यादा देर तक मोबाइल ना चलाएं। इससे आपको आंखो में दर्द नहीं होगा।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज अपने मन पर काबू रखें। अनैतिक कार्य से दूरी बनाएं रखें। आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। नेगिटिव विचारों से दूर रहें।

सिंह का लव राशिफल: पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें। आप शेयर बाजार में निवेश करने से बचें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखें।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आप सर्दी की चपेट में आ सकते हैं इसलिए गर्म कपड़ें पहनें।

कन्या का दैनिक राशिफल: संतानों के सम्बंध में समस्याएं खड़ी होंगी। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है। वाद-विवाद में भाग लेने से बचें।

कन्या का लव राशिफल: आज लव लाइफ में उतार-चढ़ाव रहेगा। आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सोचें। पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा।

कन्या का वित्त राशिफल: जो लोग मनोरंजन के क्षेत्र में काम करते हैं तो उनके लिए आज का खास रहेगा। आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज आपको जो आर्थिक लाभ मिला है उससे अपनी जरुरतें पूरी करेंगे।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल होगा। आपको कफ और कोल्ड जैसी बीमारियों से बचने की आवश्यकता है। आप ठंड में बाहर कम निकलें। गर्म चीजों का सेवन करें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। मन में शांति रहेगी। कार्य आसानी से पूरे कर पाएंगे। घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। वाणी में संयम रखिएगा।

तुला का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। आज लव पार्टनर से रोमांस करेंगे। तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं।

तुला का वित्त राशिफल: आज का दिन कारोबार करने वाले लोगों के लिए अच्छा होगा। आपको नया काम मिल सकता है। आज कारोबार के लिए यात्रा आपके लिए काफी लाभदायक हो सकती है। आप मन में सकारात्मकता रखें।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज अपने गुस्से पर काबू रखें। जिन लोगों को बीपी की समस्या है उन्हें गुस्सा करने से बचना चाहिए। आप खुद को सुरक्षित रखें। अपने खान-पान पर ध्यान रखें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: नए कार्य के प्रारंभ के लिए दिन अच्छा है। कला एवं संगीत के प्रति रुझान रहेगा। व्यवसाय में लाभ का अवसर मिलेगा। विदेश से आपको अच्छी खबर मिलेगी।

वृश्चिक का लव राशिफल: ऑफिस की काम अधिक रहेगा। आपको तनाव रहेगा। इससे आप पार्टनर पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाएंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। लेकिन आपके खर्चों में वृद्धि होगी। आप भौतिक सुख के लिए धन खर्च करेंगे। आज दान के बारे में विचार करें।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दांतों की परेशानी हो सकती है। अपने दांतों को ठीक से साफ करें। जल्द आपको सुधार मिलेगा।

धनु का दैनिक राशिफल: नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। महिला मित्रों से मुलाकात होगी तथा उनसे लाभ भी होगा। दोस्तों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। स्‍वभाव में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है।

धनु का लव राशिफल: एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना बन रही है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपको विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। आज मेहनत पर ध्यान दें। आपको मुनाफा मिलेगा। कारोबार में तेजी आ सकती है। आप बचत पर ध्यान दें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज मानसिक परेशानी रहेगी। दोस्त की सेहत की चिंता रहेगी। आज आपके कार्य में बाधा आ सकती है। मन में नेगिटिव विचार हावी रहेंगे। खुद पर संयम रखें।

मकर का दैनिक राशिफल: आज प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। जीवनसाथी के साथ संबंध सही रहेंगे। दोस्तों के साथ पर्यटन पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। आपको भवन सुख मिलेगा।

मकर का लव राशिफल: आज अपने गुस्से पर काबू रखें। जीवनसाथी के साथ रोमांस करेंगे। अपने पार्टनर से ठीक से बात करें। वरना वह आपसे नाराज हो सकती है। वाणी पर अधिक संयम रखें।

मकर का वित्त राशिफल: आज आप व्यस्त रहेंगे। काम को लेकर सावधान रहें, आपकी एक गलती नुकसान कर सकती है। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: अपना ध्यान व्यायाम और स्वच्छ खान-पान पर लगाएं। इससे आपकी सेहत में बदलाव आएगा। आप मन सकारात्मक विचार रखें। इससे मानसिक शांति मिलेगी।

कुंभ का दैनिक राशिफल: नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। आत्‍मविश्वास मजबूत होगा। आज दोस्तों का सहयोग मिलेगा। स्वादिष्ठ भोजन का आनंद उठा सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायी है।

कुंभ का लव राशिफल: आप आज बहुत ही आकर्षक नजर आएंगे। आज आपका मूड अच्छा रहेगा। आपकी शादी तय हो सकती है। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

कुंभ का वित्त राशिफल: कारोबार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। इससे आपको फायदा मिल सकता है। निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। आप नया काम शुरू कर सकते हैं।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप बोर हो सकते हैं। बाहर घूमने जा सकते हैं। सेहत पर भी थोड़ा ध्यान दें। आज आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। माता की सेहत में सुधार आएगा।

मीन का दैनिक राशिफल: आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। शैक्षिक कार्यों में व्‍यवधान आएंगे। वाणी पर संयम रखें। संतानपक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है।

मीन का लव राशिफल: आज लव लाइफ में मधुरता रहेगी। आपको पार्टनर की तरफ से उपहार मिल सकता है। आज रोमांस अपने चरम पर पहुंच सकता है। आज प्रेमी के साथ यात्रा पर जा सकेंगे।

मीन का वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम में बढ़ोत्तरी होगी। नई नीति के मुताबिक काम करेंगे। आर्थिक मामलों के लिए दिन अनुकूल है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वाहन सुख मिलेगा।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आप आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप खूब पसीना बहाएंगे। आप फिट महसूस करेंगे। आपके अच्छे मूड के कारण स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा।

First Published on January 14, 2019 5:59 am