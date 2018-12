Rashifal 14 December 2018: मेष राशि वालों को मिलेगा आकस्मिक धन लाभ, वृषभ वाले सोच-समझकर करें फैसला

Daily Horoscope, Horoscope Today 14 December 2018, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। अच्छा खाना के योग हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। भाई या पिता से लाभ मिलने की संभावना है। आपको अच्छी खबर मिलेगी। मेष का लव राशिफल: महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपकी अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। अविवाहित लोगों को जीवनसाथी मिल सकता है। वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। मेष का वित्त राशिफल: नौकरी में तरक्की के योग हैं। आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आज आपकी इनकम में बढ़ोत्तरी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कारोबार में अच्छा सौदा होगा। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक शांति रहेगी। ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है। आपकी सेहत ठीक रहेगी बस आप योग करने पर ध्यान लगाएं रखें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: घर में अशांति का माहौल बन सकता है। सोच-समझकर निर्णय लें। आज आपको शारीरिक परेशानी हो सकती है। किसी चिंता से मानसिक तनाव रहेगा। परिजनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं।

वृषभ का लव राशिफल: आज आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आप आपका सफलता मिल सकती है। आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है।

वृषभ का वित्त राशिफल: नया अनुबंध साइन कर सकेंगे। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेन-देन में सावधानी बरतें। विश्वासघात से सावधान रहें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: नींद की कमी रहेगी। थकान महसूस होगी। आज दिमाग में अशांति रहेगी। राहत के लिए आप दोस्तों के साथ मौज-मस्ती कर सकते हैं।

मिथुन का दैनिक राशिफल: दोस्तों के साथ मेल मिलाप होगा। नया काम शुरू कर सकते हैं। आज आपका दिन शुभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दुर्घटना ना हो इस बात का ध्यान रखें। परिजनों का सहयोग मिलेगा।

मिथुन का लव राशिफल: प्रेमी के प्रति आपका मन बदल जाएगा। रोमांस करने का मौका मिलेगा। आज प्रेमी की तरफ से प्यार मिलेगा। परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी। लव लाइफ में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।

मिथुन का वित्त राशिफल: बड़े कारोबार से संबंध बनेंगे। ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आज कारोबार के विस्तार के लिए योजना बना सकते हैं। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सफलता मिलेगी।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आज आप थोड़ा व्यायाम करें, जिससे आप फिट रहें। इसे अपनी आदत में डालें। मानसिक शांति भी रहेगी।

कर्क का दैनिक राशिफल: आपसे ऑफिस में सहयोगी खुश रहेंगे। आपके काम की तारीफ होगी। आज आपके काम आसानी से पूरे होंगे। नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना है।

कर्क का लव राशिफल: प्रेमी से झूठ ना बालें। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। पार्टनर के साथ बहस ना करें। उनकी भावनाओं की इज्जत करें। जिससे पार्टनर आपसे प्रसन्न रहेगा। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है।

कर्क का वित्त राशिफल: आपको भवन सुख मिल सकता है। धन अधिक खर्च होगा। आज कारोबार में आपको सोच-समझकर फैसला करना होगा। कागजी कार्यवाई में सावधानी बरतें। फिजूलखर्ची से बचें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: माता की सेहत का ख्याल रखें। सेहत ठीक रहेगी। दिनभर काम से थकान हो सकती है। आराम करें। नींद पूरे लें, जिससे काम में पूरा फोक्स कर पाएंगे।

सिंह का दैनिक राशिफल: किसी तरह की लाभ-हानि के योग नहीं है। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। आज का दिन आपके लिए ठीक होगा। आपके काम समय से पूरे होंगे। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। गुस्से पर काबू रखें।

सिंह का लव राशिफल: पार्टनर पर अपनी भावनाएं थोपने से बचें। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। पत्नी का सहयोग मिलेगा। किसी बात को लेकर दोनों में मनमुटाव हो सकता है। इसलिए बहस करने से बचें।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आपको विदेश से अच्छा लाभ मिलेगा। आप निवेश कर अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ मिलने की संभावना है। सोच-समझकर निर्णय लें।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: तनाव लेने से बचें। पेट खराब हो सकता है। संतान की चिंता से मन अशांत रहेगा। सिर दर्द हो सकता है। बाहर के खाने से दूर रहें।

कन्या का दैनिक राशिफल: अपने गुस्से पर काबू रखें। सोच-समझकर फैसला करें वरना आपको हानि हो सकती है। कार्य में सफलता मिलेगी। परिजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है।

कन्या का लव राशिफल: आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। जो लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं वे कर सकते हैं। आज आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आने वाले दिनों में आपके संबंध बनने के योग हैं।

कन्या का वित्त राशिफल: बिजनेस में लाभ होगा। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय ठीक है। बिजनेस के सिलसिल में यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा लाभकारी साबित होगी। सितारे आपके पक्ष में हैं।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। अपना ख्याल रखें।स्वस्थ रहने के लिए आपको थोड़ी कसरत शुरू करनी चाहिए। जिससे आप ठीक रह सकें। काम में अपना ध्यान बनाए रखें।

तुला का दैनिक राशिफल: किसी से सोच-समझकर करें। तन-मन की तंदुरस्ती अच्छी रहेगी। मान- सम्मान मिलेगा। आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकेंगे।

तुला का लव राशिफल: दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी। अच्छे भोजन एवं वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज पार्टनर आपसे दूर जा सकते हैं। इसलिए उससे सोच-समझकर बात करें। कहीं वो आपसे नाराज तो नहीं।

तुला का वित्त राशिफल: कारोबार में विस्तार करने के लिए समय ठीक है। आज आपको प्रॉपर्टी की खरीद-ब्रिकी से लाभ मिलेगा। आने वाले समय में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। फिजूलखर्ची करने से बचें।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: सांस संबंधी तकलीफ हो सकती हैं। बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें। बाहर घूमने से धूल-मिट्टी के कारण गले में परेशानी हो सकती है।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: माता की मदद मिलेगी। महिला मित्रों के सहयोग से लाभ प्राप्त होगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी।

वृश्चिक का लव राशिफल: पार्टनर से सुख मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आज पार्टनर के लिए कीमती उपहार खरीदेंगे। इस उपहार को पाकर पार्टनर बेहद खुश होगा। घरेलू कार्य में सहयोग मिलेगा। वाणी पर संयम रखें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: पिता के सहयोग से लाभ मिलेगा। नया काम शुरू करने के लिए समय आपके अनुकूल नहीं है। आज ऑफिस में सहयोगियों के साथ मनमुटाव हो सकता है। बहस करने से बचें। आप थोड़ा इंतजार करें।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: पुराने रोग भी खत्म हो सकते हैं। माता को बुखार हो सकता है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। उनका ख्याल रखें।

धनु का दैनिक राशिफल: संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। आज किसी यात्रा पर जाने से बचें। वरना नुकसान हो सकता है। आज आपको कार्य में असफलता मिल सकती है। लेकिन आप हताश ना हों।

धनु का लव राशिफल: पार्टनर और आपके बीच मतभेद हो सकते हैं। आज आप दोनों अलग होने का फैसला भी कर सकते हैं। जो आपके लिए काफी परेशानी दायक रहेगा। सोच-समझकर ही कोई फैसला करें।

धनु का वित्त राशिफल: भूमि संबंधी समस्या हो सकती है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में दिक्कत आ सकती है। कामकाज ज्यादा होने के कारण आप परेशान हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आपका दिमाग आज अशांत रहेगा। लेकिन आप शांति से चीजों को संभालें। आज आपको मानसिक तनाव रहेगा। थकान रहेगी, आराम करें। गुस्से पर काबू रखें।

मकर का दैनिक राशिफल: मन में अशांति होगी। शांतिपूर्ण निद्रा का अभाव रहेगा। आज आप जलाश्य से सावधान रहें। शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशानी रहेगी। परिजनों के साथ मतभेद हो सकते हैं।

मकर का लव राशिफल: आप पार्टनर के मूड को समझने की कोशिश करें और सोच-समझकर ही कोई बात बोलें। आपको पार्टनर को लेकर मन में चिंता रहेगी। पार्टनर का मूड खराब हो सकता है। पार्टनर को गिफ्ट दें।

मकर का वित्त राशिफल: नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। काम की अधिकता रहेगी। आज आपको कारोबार में सोच-समझकर निर्णय लेना होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन अच्छा हो सकता है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। काम की अधिकता रहेगी। जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनको आज परेशानी हो सकती है।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज का दिन आनंदपूर्वक बीतेगा। दोस्तों से मुलाकात होगी। बाहर घूमने की योजना बन सकती है। आप मानसिक तनाव नहीं रहेगा। आप हल्कापन महसूस करेंगे।

कुंभ का लव राशिफल: आज प्रेमी का सहयोग मिलेगा। आज आपके नए रिश्ते बन सकते हैं। अपनी भावनाएं पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक चलेंगे।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज नए फैसले लेने से बचें। सोच-समझकर निवेश करें। आप अपनी आर्थिक योजनाओं के अनुसार काम करेंगे। कारोबार से लाभ मिलेगा। आपको कर्ज से राहत मिल सकती है।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: संतुलित खाना लें ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे। दिल के रोगी के लिए दिन अच्छा है। अपने खाने पर ध्यान रखें। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। मानसिक तनाव लेने से बचें ।

मीन का दैनिक राशिफल: स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। खर्च पर भी संयम रखना होगा। वाद-विवाद में भाग लेने से बचें। आज यात्रा करने से बचें। संतानों के सम्बंध में समस्याएं खड़ी होंगी। खान-पान पर संयम बरतें।

मीन का लव राशिफल: आज आपको पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिल सकता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता हो सकती है। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा।

मीन का वित्त राशिफल: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। आज आप कारोबार को बढ़ाने के बारे विचार करेंगे। आपकी वित्तीय स्थिति ठीक है तो आप इस बारे में सोच सकते हैं। सही योजना बनाएं ताकि भविष्य में आपको लाभ मिल सकें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आप पानी अधिक पीएं। आज आपकी स्कीन संबंधित परेशानी हो सकती है। बाहर का तला-भुना खाने से बचें। हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें।

First Published on December 14, 2018 2:29 am