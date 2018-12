Rashifal 13 December 2018: सिंह राशि वाले अनैतिक कार्य से रहें दूर, धनु वालों को विदेश से मिलेगी अच्छी खबर

Daily Horoscope, Horoscope Today 13 December 2018, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज घर में सुख-शांति बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों संपन्न होंगे। आज अपने मन पर काबू रखें। पैसे की लेन-देन या आर्थिक व्यवहार ना करें। माता का सहयोग मिलेगा। मेष का लव राशिफल: आज लव लाइफ अच्छी रहेगी। आज शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। प्रेमी के साथ जोर-जबरदस्ती ना करें। पार्टनर को दिल बात कह सकते हैं। मेष का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आपको कारोबार में फायदा मिलेगा। आज कारोबार के विस्तार के बारे में योजना बना सकते हैं। समय का सदुपयोग करें। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। मानसिक तनाव रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: पुरानी समस्याएं हल हो सकती है। आज का दिन खुशी से बीतेगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आपको अटके हुए काम पूरे होंगे। मन शांत रहेगा।

वृषभ का लव राशिफल: आज पार्टनर से सोच-समझकर बात करें। पार्टनर की बात पर गुस्सा ना करें। आज के दिन खुद पर संयम बरतें। पार्टनर को बाहर घूमाने ले जाएं।

वृषभ का वित्त राशिफल: जो लोग मनोरंजन जगत से जुड़े है तो उनको आज लाभ मिलेगा। आपको अच्छे अनुबंध हो सकते हैं। अच्छा मुनाफा मिलेगा। करियर में सफलता मिलेगी।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। व्यायाम करना ना छोड़ें। अपने खाने का पूरा ख्याल रखें। वजन कम करने पर ध्यान दें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको परिश्रम का फल मिलेगा। दांपत्यजीवन में सुख और आनंद अनुभव करेंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा।

मिथुन का लव राशिफल:आज के दिन किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे है तो आज के दिन आपके लिए अनुकूल होगा। पार्टनर के साथ बहस करने से बचें।

मिथुन का वित्त राशिफल: जो लोग गाड़ी लेने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आपको गाड़ी सही दाम पर मिल सकती है। आपका मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आप मन प्रसन्न रहेगा। आप दूसरों को आकर्षित करेंगे। आज आपका मूड अच्छा होगा। मानसिक तनाव कम रहेगा। दोस्तों से मिलेंगे।

कर्क का दैनिक राशिफल: धार्मिक कार्यों या यात्रा के पीछे धन खर्च होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुखमय दिन गुजरेगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के प्रयास सफल होंगे। नौकरी वालों को लाभ मिलेगा।

कर्क का लव राशिफल: आप पार्टनर की कमी महसूस करेंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। आपकी लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती है।

कर्क का वित्त राशिफल: जो लोग कारोबार में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन सही साबित होगा। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज दफ्तर में काम अधिक रहेगा। इससे आपको तनाव रहेगा। इस परेशानी से दूर रहने के लिए आप आराम करें। आज आप बाहर घूमने जाएं।

सिंह का दैनिक राशिफल: अनैतिक कार्य से दूर रहें वरना आपकी बदनामी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। गलत कार्य करने से बचें।

सिंह का लव राशिफल: आपकी मुलाकात प्रेमी से हो सकती है और वह आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। आज के दिन आपके लिए अच्छा होगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: जो लोग लंबे समय से जो लोग बीमार चल रहे हैं उनको आज राहत मिलेगी। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। अब आप व्यायाम को अपनी आदत बना लें।

कन्या का दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। धन लाभ होगा। विचारों को स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करें। सोच-समझकर कुछ बोले। वाहन की खरीदी होगी।

कन्या का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। पार्टनर के साथ हुए झगड़े से आज बोझिल महसूस करेंगे। संबंधों के सुधारने का प्रयास करें, सफलता मिल सकती है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज जो लोग कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं आज उनके लिए समय अनुकूल है। आज आपको नौकरी से लाभ मिलेगा। आज आपका मन प्रसन्न होगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सिरदर्द हो सकता है। मन में भय रहेगा। बिना किसी कारण आप ना डरें। आप वास्तविकता और स्पष्टता पर ध्यान दें।

तुला का दैनिक राशिफल: महिला मित्रों के साथ मुलाकात होगी। आज आप व्यस्त और परेशान रहेंगे। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। नौकरी में अच्छी खबर मिलेगी।

तुला का लव राशिफल: पार्टनर को समय नहीं देने से वह नाराज हो सकता है। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

तुला का वित्त राशिफल: जो लोग कारोबार में निवेश करते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोन मिलने में देरी हो सकती है। आज कोई बड़ा निवेश करने से बचें।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आपको सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। आप अपनी पुरानी बीमारी को लेकर परेशान रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: संतानों के सम्बंध में समस्याएं खड़ी होंगी। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। वाद-विवाद में भाग लेने से बचें।

वृश्चिक का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं। आज आप पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं। दिन अनुकूल है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। आपको आज मान-सम्मान मिलेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। धन पर नियंत्रण रखें।

आज का स्वास्थ्य राशिफल: आपका मन खुश रहेगा। काम में व्यस्त रहेंगे। मानसिक थकान का अनुभव करेंगे। आप आराम करें। इससे आपकी थकावट दूर होगी।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आपको विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य के सम्बंध में भी आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। माता की तबीयत खराब हो सकता है।

धनु का लव राशिफल: भावनाओं में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। प्रेम संबंध शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक होगा। आज आपको जीवनसाथी मिल सकता है। पार्टनर पर भरोसा रखें।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है। आपकी इनकम में इजाफा होगा। आप जरुरत की चीजों पर धन खर्च करेंगे।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपने साथी की तबीयत को लेकर परेशान रहेंगे। आज आपको पार्टनर के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। आज उनके साथ समय बिताएं।

मकर का दैनिक राशिफल: भाई- बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा। मन की उलझन हल होगी। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। सफलता मिलेगी। व्यापार- धंधे में लाभ होगा।

मकर का लव राशिफल: आज आप शारीरिक सुख के मामलों में आप स्वार्थी भी हो सकते हैं। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जाएंगे आज के दिन रोमांस से भरपूर रहेगा।

मकर का वित्त राशिफल: बचत करने की आदत डालें। आप फिजूलखर्ची पर ध्यान ना दें। आज आपसे कोई कर्ज लेने आ सकता है। लेकिन आप इस वक्त कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हैं।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा। आज आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आप नकारात्मक विचार को दूर रहें। वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज का दिन अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ समय बीतेगा। आपको अच्छी खबर मिल सकती है।

कुंभ का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। वाणी पर संयम रखें।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आप काम के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। विदेश में निवेश संबंधी आपका कोई भी कामकाज बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। मेहनत का फल मिलेगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: किसी दोस्त से विश्वासघात मिलने से तनाव रहेगा। आज आप किसी से अपनी समस्या के बारे में सलाह लेंगे। परिवार में सभी की सेहत ठीक रहेगी।

मीन का दैनिक राशिफल: नए कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रवास होगा। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यात्रा पर जाने से बचें।

मीन का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। प्रेमी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। वाणी पर संयम रखें।

मीन का वित्त राशिफल: आज आपको आकस्मिक धन मिलेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। धन को जरुरत के हिसाब से ही खर्च करें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आंखों पर ज्यादा तनाव बढ़ने से आपको सरदर्द या दिखने में समस्या हो सकती है। आज आपको अपनी आंखों का ज्यादा ख्याल रखना होगा।

