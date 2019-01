Rashifal 12 January 2019: मेष राशि वालों के कार्य होंगे सफल, धनु वालों को मिलेगी खुशखबरी

Daily Horoscope, Horoscope Today 12 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope:मेष का दैनिक राशिफल: आज आपके कार्य सफल रहेंगे। आज मन में उत्साह और ऊर्जा रहेगी। आप पर लक्ष्मी जी कृपा बनी रहेगी। दोस्तों से मेल-मिलाप होगा। घर में खुशी मिलेगी।

मेष का लव राशिफल: पार्टनर से आपका मेल-मिलाप होगा। दूसरों की बातों से आप आकर्षित होंगे। आज आप पार्टनर के साथ बाहर यात्रा पर जा सकते हैं। पार्टनर के हिसाब से काम करें।

मेष का वित्त राशिफल: आज फालतू के वाद-विवाद से बचें। कारोबार को लेकर चिंतित रहेंगे। आज दफ्तर में अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा। लेन-देन में सावधानी बरतें।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप सेहत का ख्याल रखें। ऐसे कार्य से दूर रहें जिससे चोट लगने का खतरा ज्यादा हो। आपको चोट लग सकती है।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आपको सावधान रहना होगा। मन में भय रहेगा। आपकी सेहत खराब हो सकती है। परिवार में कलह का माहौल रहेगा। आज नया काम शुरू करने से बचें।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपको दांपत्यजीवन में सुख की अनुभूति होगी। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आज आप प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज कारोबार के लिए दिन शुभ रहेगा। आपको बिजनेस में फायदा मिल सकता है। बेकार के कार्यों से दूरी बनाएं रखें। आज समय आपके अनुकूल है।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको काम अधिक होने से मानसिक तनाव हो सकता है। सिर दर्द अधिक हो सकता है। आप आराम करें। सेहत पर ध्यान दें। खान-पान का ख्याल रखें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज अविवाहित लोगों को साथी मिल सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों के साथ मुलाकात आनंदप्रद रहेगी। संतान पक्ष की ओर से अच्छी खबर मिलेगी।

मिथुन का लव राशिफल: आज पार्टनर की मदद से आपको लाभ मिलेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। आज पार्टनर से ठीक से बात करें वरना वह आपसे नाराज हो सकता है।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज कारोबार संबंधित कार्य समय से पूरे होंगे। आज किसी के साथ विवाद ना करें। वरना आपको नुकसान हो सकता है। कार्यस्थल में अनैतिक कार्य से दूर रहें।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप सेहत को लेकर परेशान हो सकते हैं। आज आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने खान-पान की शुद्धता पर ध्यान दें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए काफी आरामदायक रहेगा। माता का सहयोग मिलेगा। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिजनों का सहयोग मिलेगा।

कर्क का लव राशिफल: आज आपकी पार्टनर से मुलाकात होगी। आप पार्टनर से अपनी परेशानी को लेकर बात करेंगे। आप पार्टनर की बातों पर गुस्सा करने से बचें।

कर्क का वित्त राशिफल: आज का दिन आर्थिक विषयों पर निर्णय लेने के लिए ठीक रहेगा। आपको रूका हुआ धन मिलेगा। व्यापारिक यात्राएं सफल रहेगी।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप अनजान लोगों से थोड़ा सावधान रहें। वरना आपको विश्वासघात मिल सकता है।

सिंह का दैनिक राशिफल: आप अपना काम समय पर पूरा करेंगे। आपका मन कार्य में लगेगा। नए लोगों से संबंध मधुर रहेंगे। आज अपने गुस्से पर काबू रखें। मन में अशांति रहेगी।

सिंह का लव राशिफल: आज नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आप किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच-तालमेल बना रहेगा। दांपत्यजीवन में सुख मिलेगा।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आपको ऑफिस में मान-सम्मान मिलेगा। कारोबार को लेकर आप यात्रा पर जा सकते हैं। अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न रहेंगे।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत ठीक रहेगी। आपके पुराने रोग खत्म होंगे। आपकी सेहत में सुधार होगा। आप थोड़ा सावधान रहें। चोट लग सकती है।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप नए कार्य की शुरूआत करने से बचें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। परिजनों के साथ मतभेद होने की संभावना है।

कन्या का लव राशिफल: अगर आप पार्टनर को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आप अभी रूकें। समय आपके अनुकूल नहीं है। पार्टनर का आपके साथ विवाद हो सकता है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज कोर्ट-कचहरी के मामले में आपको राहत मिल सकती है। आप कारोबार के विस्तार की योजना बना सकते हैं। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी। आप शारीरिक थकान का अनुभव करेंगे। माता की सेहत का ख्याल रखें। आलस्य ना करें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आपको नौकरी मिलने की संभावना है। यात्रा की संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आलस्य की अधिकता रहेगी।

तुला का लव राशिफल: आज लव लाइफ को लेकर थोड़ा सावधान रहें। पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। प्रेम-संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। पार्टनर के साथ मधुर संबंध बनाएं रखें।

तुला का वित्त राशिफल: आज नौकरी में परेशानी आ सकती है। बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। आपकी इनकम में इजाफा होगा।। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको संतान पक्ष की चिंता परेशान कर सकती है। इसलिए संतान का विशेष ख्याल रखें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज दांपत्यजीवन में सुख मिलेगा। मानसिक रूप से आप स्वस्थ्य रहेंगे। आज ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपको महिला वर्ग का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज पार्टनर का मूड रोमांटिक रहेगा। आपको पार्टनर का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ कही घूमने का प्लान बन सकता है। आज पार्टनर आपसे खुश रहेगा।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नए कार्य की शुरूआत के लिए समय अनुकूल है। आज सोच-समझकर कोई फैसला लें।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आपको पेट संबंधी परेशानी ना हो इसके लिए आप अपने खान-पान पर ध्यान दें। बासी खाना खाने से बचें। खाने के साथ सेहत पर भी ध्यान दें।

धनु का दैनिक राशिफल: संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। माता की सेहत का ख्याल रखें। आज प्रिय लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आपके मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी।

धनु का लव राशिफल: आज सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। अविवाहित लोगों को आज शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से सोच-समझकर कुछ बोलें वरना नाराज हो सकता है।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपको भौतिक सुख मिलेगा। आपकी जरुरतें पूरी होंगी। आज निवेश के लिए अच्छा है। आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके अटके कार्य पूरे होने से मन में खुशी रहेगी। आप खाने की ध्यान दें। आप पौष्टिक चीजों का सेवन अधिक करें। तली हुई चीजों से बचें।

मकर का दैनिक राशिफल: आज निजी जरुरतें पूरी होगी। सामजिक रूप से मान-सम्मान मिलेगा। शरीर में स्फूर्ति तथा ऊर्जा का अभाव महसूस करेंगे। दिन मनोरंजन के साथ पूरा होगा।

मकर का लव राशिफल: आज सिंगल लोगों के लिए दिन अच्छा है। पति-पत्नी के बीच मतभेद हो सकता है। शादीशुदा लोग आज अपने गुस्से पर काबू रखें। पार्टनर की बात सुनें।

मकर का वित्त राशिफल: करियर संबंधी परेशानी खत्म होगी। बिजनेस संबंधी योजना पर काम करेंगे। नए कार्य की शुरूआत कर सकते हैं। धन लाभ मिलने के योग हैं।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपके पुराने रोग ठीक होंगे। मौसमी बीमारी से बचकर रहें। पिता की सेहत का ख्याल रखें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: सामाजिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव से बचें। कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्‍थितियां रहेगी। अपने काम पर ध्यान रखें। धैर्य रखें।

कुंभ का लव राशिफल: आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमी भी दूर हो सकती है। किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित हो सकते हैं।

कुंभ का वित्त राशिफल: आप नए काम की शुरूआत कर सकते हैं। आप नया काम योजना के अनुसार ही करें। आप कारोबार में बड़ी पूंजी निवेश कर सकते हैं। विश्वासघात से सावधान रहें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत का ख्याल रखें। आप मौसम की चपेट में आ सकते हैं। आपको बुखार हो सकता है। आप आप ज्यादा पानी, ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें।

मीन का दैनिक राशिफल: मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मन अशांत रहेगा। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाएंगे। अपनी वाणी पर संयम रखें। नेगेटिव विचारों पर काबू रखें।

मीन का लव राशिफल: पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें। पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। रिश्तों में उतार-चढ़ाव आएगा।

मीन का वित्त राशिफल: आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी। आपकी इनकम में भी बढ़ोत्तरी होगी। करियर के लिए अच्छा साबित होगा। आपको काम के सिलसिले में विदेश भेजा जा सकता है।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आप काम में इतने व्यस्त है कि आप नींद भी ठीक से नहीं ले रहे हैं। आप पर्याप्त नींद लें। इससे आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ेगा। काम में मन लगेगा। व्यायाम पर ध्यान दें।

First Published on January 12, 2019 5:31 am