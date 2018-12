Rashifal 12 December 2018: कर्क राशि वालों को मिलेगा वाहन सुख, कन्या वालों को मिलेगा परिवार का सहयोग

Daily Horoscope, Horoscope Today 12 December 2018, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज आपके मन में अनेक चिंताएं रहेगी। इनकम में कमी आएगी। अपनी वाणी पर संयम रखें। दोस्तों से भेंट हो सकती है। स्फूर्ति का अभाव रहने से थकान महसूस करेंगे।

मेष का लव राशिफल: आज आप अपनी लव लाइफ में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे। आज का दिन लव लाइफ के लिए नार्मल रहेगा। आज पार्टनर के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा।

मेष का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको तरक्की मिल सकती है। आपको ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। आत्मविश्वास का स्तर बना रहेगा। सभी कार्य पूरे होंगे।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आपको आकस्मिक धनलाभ मिल सकता है। आपके साथ वाद होने की संभावना है। हितशत्रुओं से भी सावधान रहें। गुस्से और वाणी पर संयम रखें।

वृषभ का लव राशिफल: आज पार्टनर से आपको प्यार मिलेगा। आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकेंगे।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आपको विदेश से आर्थिक लाभ मिलेगा। आज सितारे आपके पक्ष में हैं सकारात्मक विचार बनाये रखें। आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मूड अच्छा रहेगा। आपको मानसिक तनाव नहीं रहेगा। आप इस पल का आनंद उठाएंगे।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आपके अटके काम पूरे होंगे। लाभ के अवसर मिलेंगे। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

मिथुन का लव राशिफल: आज ऑफिस में कार्यभार अधिक होगा। इससे आपको तनाव होगा। पार्टनर पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाएंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ नहीं मिलने से मन मायूस हो सकता है। आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। नौकरी में बदलाव हो सकता है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक परेशानी रहेगी। आपको चोट भी लग सकती है। आप सावधान रहें। आप खुद पर संयम रखें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपकी आर्थिक योजना पूरी होगी। आपको बड़ों का सहयोग मिलेगा। दोस्तों के साथ आनंदपूर्व समय बिताएंगे। तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं।

कर्क का लव राशिफल: आज प्रेमी की तरफ से आपको प्रपोजल मिल सकता है। आज आप आकर्षण रहेंगे। आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच मन मुटाव हो सकता है।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपको वाहन सुख मिलेगा। जो लोग अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाह रहे हैं। उनके लिए समय अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप खुश रहेंगे। आपको छोटी-मोटी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आप अपने गुस्से पर काबू रखें। मन अशांत रहेगा। नौकरी में बदलाव हो सकता है। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। पिता का सहयोग मिलेगा।

सिंह का लव राशिफल: पार्टनर के साथ वाद-विवाद होने की संभावना है। आज जो लोग पार्टनर को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। लव लाइफ में मधुरता रहेगी।

सिंह का वित्त राशिफल: आज सितारे आपके पक्ष में हैं। आप कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं वह आज शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आपको आज थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपको बुखार या फिर सिरदर्द हो सकता है। आप आराम करें।

कन्या का दैनिक राशिफल: परिवार का सहयोग मिलेगा। आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। वाणी पर संयम बरतें। खर्च पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। निरर्थक खर्च टाल दें। किसी से वाद-विवाद या मनमुटाव हो सकता है।

कन्या का लव राशिफल: प्रेमी के मन का ख्याल रखें। किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। आज पार्टनर से बहस ना करें। पति-पत्नी के बीच तनाव बढ़ सकता है। पार्टनर की बात समझें। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क बनेगा। आप व्यवसाय में आगे बढेंगे।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आकी सेहत में बदलाव आएगा। पिछले दिनों आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव रहा। लेकिन अब आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपकी सेहत में सुधार आएगा।

तुला का दैनिक राशिफल: परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। आज किसी मित्र का आगमन हो सकता है। नेगेटिव विचारों से दूरी रखें। धैर्यशीलता में कमी आएगी।

तुला का लव राशिफल: पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। आज आप अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपको धन लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आज आप जो भी काम करेंगे उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। निवेश के मामले में कुछ बड़े जोखिम उठा सकते हैं।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आप आप प्रसन्न रहेंगे। आपको आराम की आवश्यकता है। जिसमें आप कुछ ऐसा नया करें जो आपने पहले कभी ना किया हो।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज परिवार में किसी सदस्य के साथ अनबन हो सकती है। स्थायी संपत्ति और वाहन आदि के दस्तावेज करने में सावधानी रखने की जरूरत है। माता के स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता रहेगी।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। कुछ लोग अपने प्यार को शादी में भी बदलने का मूड बना सकते हैं। आज आपकी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आर्थिक मामले में आज का दिन आपके अनुकूल है। आज आप परिवार के साथ खरीददारी के लिए जाएंगें। जरुरत के हिसाब से ही चीजें खरीदें। आज आप भौतिक सुख में धन खर्च करेंगे।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आज पानी से दूर रहें। आप कसरत पर ध्यान दें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी।

धनु का दैनिक राशिफल: परिवार में धार्मिक कार्यक्रम पूरे होंगे। संतान के सम्बंध में समस्या आएगी। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा।

धनु का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। आज आपको पार्टनर मिल सकता है। पार्टनर की कोई बात आपको अधिक परेशान कर सकती है। किसी भी तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं।

धनु का वित्त राशिफल: कारोबार में निवेश करें। आज आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। आपको फायदा मिल सकता है। लेन-देन में सावधानी बरतें। आज थोड़ा संभल कर रहें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज परिवार के किसी सदस्य की चिंता रहेंगी। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप उनका ख्याल रखें। आपको भी तनाव हो सकता है।

मकर का दैनिक राशिफल: मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। आर्थिक तंगी रहेगी। खुद में बदलाव की कोशिश करें। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। झगड़े विवाद होने की संभावना है।

मकर का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। अपोजिट जेंडर वाले नए लोगों से दोस्ती या मुलाकात की संभावना है। आप आपको पार्टनर की तरफ से भरपूर प्यार मिलेगा।

मकर का वित्त राशिफल: आज आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। आप नया काम शुरू कर सकते हैं आर्थिक मामलों अच्छा फायदा मिलेगा। आज थोड़ी मौज-मस्ती कर सकते हैं।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल:आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपने भोजन की शुद्धता पर ध्यान दें। सन्तुलित भोजन लें इससे आपको सेहत अच्छी रहेगी। व्यायाम करना ना भूलें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: संतान का शुभ समाचार मिलेगा। मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। धैर्यशीलता में कमी आएगी। आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे।

कुंभ का लव राशिफल: आज के दिन आपकी शादी की बात शुरू हो सकती है। पार्टनर पर किसी तरह की जबरदस्ती ना करें। पार्टनर की ओर से आपको खूब प्यार मिलेगा। सोच-समझकर बोलें।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आप अवसरों का ध्यान रखें। आपको प्लानिंग के तहत कार्य करने की जरूरत है। कारोबार में तरक्की होगी।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप उर्जा से भरपूर रहेंगे। आज आपकी तबीयत ठीक होगी और आप स्वस्थ्य महसूस करेंगे। कसरत पर ध्यान दें। व्यायाम करें।

मीन का दैनिक राशिफल: पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। घर से बाहर सर्तक रहें। मित्रों से भेंट हो सकती है। आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा।

मीन का लव राशिफल: पार्टनर की ओर से उपहार मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

मीन का वित्त राशिफल: कारोबार में विस्तार कर सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते है तो आप शुरुआत कर सकते है। समय आपके अनुकूल चल रहा है।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आपको गले में परेशानी हो सकती है। आप डॉक्टर के पास जाएं। आपकी परेशानी ठीक होगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on December 12, 2018 2:15 am