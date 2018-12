Rashifal 11 December 2018: मेष राशि वालों को दफ्तर में बढ़ेगा मान-सम्मान. मिथुन वाले गुस्से पर रखें काबू

Daily Horoscope, Horoscope Today 11 December 2018, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज आपको उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कार्यालय में मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। मन में सकारात्मक विचार रहेंगे। मेष का लव राशिफल: आज आप पत्नी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। सिंगल लोगों को विवाह का प्रपोजल मिल सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। मेष का वित्त राशिफल: आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। आपको आज अतिरिक्त धन लाभ मिलेगा। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपके पुराने रोग कम होंगे। आप मन लगाकर काम करेंगे।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आपका दिन ठीक रहेगा। आप नया काम शुरू कर सकते हैं। विदेश जाने के योग हैं। कार्यभार अधिक रहेगा।

वृषभ का लव राशिफल: आज पार्टनर से ठीक से बात करें। आप उससे ऊंची अवाज में बात ना करें, वरना वह आपसे नाराज हो सकती है। विवाद से बचें।

वृषभ का वित्त राशिफल: करियर के मामले में आज आपको सावधान रहना होगा। आपको विश्वासघात मिल सकता है। अटका हुआ धन मिल सकता है।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको कोल्ड हो सकता है। आप ठंड से बचकर रहें और गर्म कपड़े पहनें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आप सरकार विरोधी प्रवृति से दूर रहें। आप गुस्से पर काबू रखें। किसी के बहकावे में आकर गलत कदम ना उठाएं। मन में अशांति रहेगी।

मिथुन का लव राशिफल: आज आपकी किसी बात को लेकर पार्टनर से बहस हो सकती है। निजी संबंधों में दरार आ सकती है। धैर्य रखें।

मिथुन का वित्त राशिफल: मन में नए विचार आएंगे। इससे आपको तरक्की मिल सकती है। आपको ऑफिस में काम अधिक करना पड़ सकता है। मेहनत का लाभ मिलेगा।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सिरदर्द हो सकता है। आप आलस्य ना करें वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपका बहुत संवेदनशील रहेंगे। नए वस्त्राभूषण की खरीददारी करेंगे। दांपत्यजीवन में सुख मिलेगा। विदेश से लाभ मिलेगा।

कर्क का लव राशिफल: आज आपको पार्टनर से सुख मिलेगा। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर और आपके बीच संबंध मधुर रहेंगे। नए दोस्त बनेंगे।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। इनकम में बढ़ोत्तरी होगी।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आपके बदन दर्द हो सकता है। आप मौसमी बीमारियों के जाल में फंस सकते हैं।

सिंह का दैनिक राशिफल: दैनिक कार्य में देरी हो सकती है। आपको काम में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी में संभरकर चलें। किसी से बहस या झगड़ा ना करें।

सिंह का लव राशिफल: आज आप खुद पर संयम रखें। पार्टनर के साथ जोर-जबरदस्ती ना करें। आपका दिन अच्छा बीतेगा। रिश्तों में मधुरता रहेगी।

सिंह का वित्त राशिफल: आपके आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपको थकान रहेगी। मानसिक तनाव रहेगा। आराम करें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव रहेगा। आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। बौद्धिक चर्चा से दूरी रखें। किसी से बहस ना करें। आपको नुकसान हो सकता है।

कन्या का लव राशिफल: आज पार्टनर आपकी बात से सहमत रहेगा। आप पार्टनर की बात का विरोध ना करें। इससे आपके और पार्टनर के बीच संबंध अच्छे रहेंगे।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आप नया काम शुरू करेंगे। इससे आपको लाभ मिल सकता है। कामकाज में व्यस्त रहेंगे। आप आज कोई अच्छा सौदा कर सकते हैं।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट में दिक्कत हो सकती है। मानसिक तनाव रहेगा। खान-पान पर ध्यान रखें। बाहर का खाना खाने से बचें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज अपने विचारों पर काबू रखें। आप यदि किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आज स्थगित करें। आपको निद्रा का अभाव रहेगा। भोजन समय पर करें।

तुला का लव राशिफल: आपको पार्टनर से खूब प्यार मिलेगा। आपको प्यार का जवाब प्यार से ही मिलेगा। अपने व्यवहार पर संयम रखें। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपको करियर में तरक्की मिलेगी। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। बिजनेस में नई योजनाएं आ सकती हैं। अनुभवी लोगों से सलाह ले सकते हैं।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको ठंड लग सकती है। आपको बुखार आ सकता है। नाक, कान में समस्या हो सकती है।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। स्नेहीजनों के साथ सम्बंध अच्छे रहेंगे। आपको प्रतिस्पर्धियों पर विजय मिलेगी।

वृश्चिक का लव राशिफल:नए संबंधों की शुरुआत भी हो सकती है। आज आप दफ्तर के काम व्यस्त होने से पार्टनर के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। प्रेमी के साथ समय बिताने की कोशिश करें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपको शेयर बाजार से लाभ मिलेगा। यदि आप पूंजी निवेश करने की सोच रहे हों तो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज काम अधिक होने से मानसिक थकान महसूस करेंगे। आप आराम करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आप किसी के बहकावे में आ सकते हैं। किसी बात पर विश्वास करने से पहले उसकी जांच कर लें। धन खर्च बढ़ेगा।

धनु का लव राशिफल: आज पार्टनर से आपको रोमांस करने का मौका मिलेगा। आप पार्टनर के साथ अपने मन की बात कह पाएंगे। आपके बीच मधुरता बढ़ेगी।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपके लोन संबंधी कार्य पूरे होंगे। नौकरी में समस्या आ सकती है। आप अपनी वाणी पर संयम रखें। पैसों की कमी दूर होगी। अटका काम पूरा होगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको माता की सेहत की चिंता रहेगा। उनका ख्याल रखें।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। सगे-सम्बंधियों से मुलाकात होगी। कार्य आसानी से पूरे होंगे।

मकर का लव राशिफल: आज आपका पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। कोशिश करें कि आप पार्टनर के साथ बहस ना करें। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिलेगा।

मकर का वित्त राशिफल: आपकी आर्थिक स्थित ठीक रहेगी। नौकरी में तरक्की के योग हैं। नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं। अधिकारियों की मदद मिलेगी।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। आपके काम पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप कसरत पर ध्यान दें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आप लेन-देन के कार्य में सावधानी बरतें। आपकी परिजनों के साथ अनबन हो सकती है। विश्वासघात से आज आप सावधान रहें।

कुंभ का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर से आपको गिफ्ट मिलेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको धन लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। आज आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपके पुराने रोग में सुधार होगा। आज आपको चोट लग सकती है। सावधानी बरतें।

मीन का दैनिक राशिफल: आज आपको सामाजिक कार्य से मान-सम्मान मिलेगा। बड़े- बुजुर्गों को सहयोग मिलेगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं। आज आप यात्रा पर जा सकते हैं।

मीन का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर की मदद से लाभ मिलेगा। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

मीन का वित्त राशिफल: आज बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। अधिकारी वर्ग आपके काम से खुश रहेंगे। आज आपकी इनकम में वृद्धि हो सकती है।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत ठीक रहेगी। आंख में दिक्कत आ सकती है। मोबाइल और टीवी से थोड़ी दूरी बनाएं। संतान पक्ष की सेहत ठीक रहेगी।

First Published on December 11, 2018 2:37 am