Horoscope Today, January 08, 2019: कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ, मकर वालों को मिलेगा वैवाहिक जीवन में सुख

Horoscope Today 08 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज सगे-सम्बधियों से मुलाकात होगी। घर पर खुशी का वातावरण रहेगा। मन में संतोष का अनुभव होगा। कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। मेष का लव राशिफल: आज आप पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। लव पार्टनर आपसे खुश रहेगा। आपको पार्टनर से प्यार मिलेगा। आपकी लव लाइफ में तालमेल बना रहेगा। आप पार्टनर का ख्याल रखें। मेष का वित्त राशिफल: आज आपके लिए दिन अच्छा है। आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। आपके काम में आ रही देरी खत्म होगी। कार्य जल्दी पूरे होंगे। ऑफिस में अफसरों का सहयोग मिलेगा। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक थकान रहेगी। नींद की कमी रहेगी। आप थोड़े बेचैन रहेंगे। काम के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज का दिन व्यापारियों के लिए अच्छा होगा। आप नए आयोजन का श्रीगणेश करेंगे। विदेश से आपको अच्छी खबर मिलेगी। तीर्थ यात्रा पर जाने के योग हैं। काम का बोझ रहेगा।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपको पार्टनर की तरफ से खूब प्रेम मिलेगा। आपको मनोकामना पूरी होगी। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार के लिए नई योजना बनाएंगे। आप इस योजना पर काम कर सकते हैं। आज आप किसी को धन उधार दे सकते हैं। नौकरी वालों को आज काम अधिक करना पड़ेगा।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपके पुराने रोग ठीक होंगे। आप माता की सेहत का ख्याल रखें। आज आप किसी के साथ विवाद ना करें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। आप अपने गुस्से पर काबू रखें। बदनामी ना हो इसलिए अनैतिक कार्य से दूरी बनाएं रखें। धन सोच-समझकर खर्च करें।

मिथुन का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ आपका मन-मुटाव हो सकता है। पार्टनर आपसे बात नहीं करेगा। आप परेशान हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। इस धन की आपने उम्मीद नहीं की थी। आपके काम में देरी हो सकती है। आप धैर्य रखें। आपको मेहनत करने की आवश्यकता है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आपको पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। आप अपने आप पर संयम रखें। नशीली चीजों के सेवन से बचें। साथ ही व्यायाम पर ध्यान दें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपको हर तरफ से लाभ मिलेगा। आज सितारे आपके पक्ष में हैं। आप वाहन खरीद सकते हैं। आज का दिन मौज-मस्ती के साथ बीतेगा। धैर्य रखें।

कर्क का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो समय आपके साथ है। आपको प्यार में सफलता मिल सकती है।

कर्क का वित्त राशिफल: आपका कारोबार ठीक चल रहा है। आप थोड़ा धन गरीबों की मदद के लिए दान करें। आपका नए लोगों से संपर्क होगा। आज आपको नया अनुबंध मिल सकता है।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत सामान्य रहेगी। माता के गले में परेशानी हो सकती है। आप उनकी इस परेशानी का हल कराएं। मौसमी बीमारी की चपेट में आने से बचें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आपका मन दुखी हो सकता है। आपके काम में बाधा आ सकती है। आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आज किसी के साथ वाद-विवाद हो सकता है।

सिंह का लव राशिफल: आज लव पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा। पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। आपको अनिंद्रा का अभाव रहेगा। आप पार्टनर के साथ बाहर जा सकते हैं।

सिंह का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपको नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। थकान हो सकती है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव रहेगा। आपने काम अधिक किया इससे आपको थकान भी रहेगी। आज आप आराम करें। वरना बीमार भी पड़ सकते हैं।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपको संतानपक्ष की चिंता सताएगी। आकस्मिक धन खर्च होने के योग हैं। आप शेयर-सट्टा से दूर रहें। प्रिय लोगों से मुलाकात हो सकती है।

कन्या का लव राशिफल: आज सिंगल लोगों के लिए दिन अच्छा है। आज सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आप प्रेमी के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आप नौकरी से जुड़ा अहम फैसला ले सकते हैं। आप नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी आमदनी में इजाफा होगा। करियर में तरक्की होगी।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको कोल्ड हो सकता है। इसलिए आप गर्म कपड़े पहनें। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज भाग्य आपके साथ रहेगा। आप नया काम शुरू कर सकते हैं। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। नौकरी- इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।

तुला का लव राशिफल: आज पार्टनर आपसे नाराज हो सकती है। क्योंकि आप उनकी बातों पर गौर नहीं करते हैं। पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। आप पार्टनर के साथ कही घूमने जाएं, इससे वह खुश होगी।

तुला का वित्त राशिफल: जो लोग आज शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। आज आपको सही लाभ मिल सकता है। आप नए कार्य के बारे में सोच-विचार करेंगे।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को दिल की बीमारी है उन्हे आज थोड़ा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रखते हैं। इससे आपका बीपी बढ़ सकता है। इसलिए आप गुस्सा ना करें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आपके कार्य पूरे होंगे। आज आप नए काम की शुरूआत कर सकते हैं। भाई-बंधुओं के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज लव लाइफ में प्यार बना रहेगा। पति-पत्नी के बीच रोमांस बढ़ेगा। आप पार्टनर के साथ खूब रोमांस करेंगे। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपका दिन अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपको नए लोगों से लाभ मिलेगा। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आपका मोटाप बढ़ रहा है। आप इस पर ध्यान दें। आप भारी भोजन करने से बचें। आप सेहत का ख्याल रखें। कसरत पर ध्यान दें।

धनु का दैनिक राशिफल: आप परिवार में कलह का वातावरण बन सकता है। आपका धन निरर्थक खर्च होगा। कार्य में देरी होगी। आज जरूरी फैसले लेने से बचें। साथ ही यात्रा पर जाने से बचें।

धनु का लव राशिफल: आप पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। आपको लव लाइफ में बदलाव हो सकता है। पार्टनर के साथ विवाद ना करें। वरना पार्टनर आपको छोड़ सकते हैं।

धनु का वित्त राशिफल: आज का दिन बेरोजगार लोगों के लिए अच्छा है। आप रोजगार मिल सकता है। नौकरी पेशा वालों को लाभ मिलेगा। आज अतिरिक्त धन मिलेगा। धन लाभ मिलेगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप कसरत पर जोर दें। आपका वजन लगातार बढ़ रहा है। जो आगे आपको परेशानी में डाल सकता है।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आपके काम समय से पूरे होंगे। आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको उत्तम भोजन और वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में सुख की अनुभूति होगी।

मकर का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ विवाद होने की संभावना है। पार्टनर आपकी किसी पुरानी बात से असहमत हो सकता है। विवाद की स्थिति को टालें।

मकर का वित्त राशिफल: नौकरीपेशा लोग अपने व्यवहार पर संयम रखें। दफ्तर में काम अधिक करना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। वाणी पर संयम रखें।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन सेहत के लिए अच्छा रहेगा। आप सभी काम अच्छे से पूरा करेंगे। काम करते समय सावधान रहें। आपको छोटी चोट लग सकती है।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आपके खर्चे बढ़ेंगे। परिजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। गलतफहमी की वजह से झगड़ा हो सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखें। प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन सुखद रहेगा।

कुंभ का लव राशिफल: आज आप अपने परिजनों और दोस्तों से समय बिताएंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमी भी दूर हो सकती है। आज आप किसी से प्रभावित हो सकते हैं।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज कारोबारी की सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने काम पर ध्यान दें। कारोबार में निवेश करने से बचें। आज सोच-समझकर निर्णय लेना ही समझदारी होगी।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत नाजुक रहेगी। आपको कोल्ड हो सकती है। सर्दी लगने की वजह से जुकाम हो सकता है। आप दवाई लें और आराम करें। गर्म चीजों का सेवन करें।

मीन का दैनिक राशिफल: नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। यात्रा लाभप्रद रहेगी। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। वाणी पर संयम रखें।

मीन का लव राशिफल: एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। आप एक्स्ट्रा अफेयर के चक्कर में ना पड़ें, वरना आपका दांपत्यजीवन खराब हो सकता है।

मीन का वित्त राशिफल: आज कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। करियर के लिए दिन अच्छा साबित होगा। आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी। आपको सैलरी में इजाफा होगा।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: बाहर का खाने से आपका पेट खराब हो सकता है। इसलिए बाहर मसालेदार खाना खाने से बचें। इसका आपकी सेहत और ऊर्जा पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

