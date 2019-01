Rashifal 06 January 2019: मेष राशि वाले गुस्से पर रखें काबू, सिंह वालों को संतानपक्ष से मिलेगी खुशखबरी

Daily Horoscope, Horoscope Today 6 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। आलस्य की अधिकता रहेगी। आप अपने गुस्से पर काबू रखें। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। विवाद से दूर रहें। मेष का लव राशिफल: आज समय प्रेमी के साथ बिताएंगे। आप दोनों एक-दूसरे के साथ खूब प्यार साझा करेंगे। आप अपने बीते हुए समय को भी याद करेंगे। आपके रिश्तों में गहराई आएगी। मेष का वित्त राशिफल: आज आप नए कारोबार की तलाश में रहेंगे। अपने दिमाग का सही प्रयोग कर पाएंगे। आर्थिक सफलता के लिए आपको जरूरी फैसले लेने पड़ सकते हैं। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज किसी के साथ विवाद होने की संभावना है। आपकी सेहत में परेशानी आ सकती है। आज आप नेगेटिव विचारों से दूर रहें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आप नया काम शुरू करने से बचें। आज आप अपने खान-पान में विशेष ध्यान रखें। आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा।

वृषभ का लव राशिफल: आज लव लाइफ के लिए आपका दिन अच्छा नहीं है। प्रेम के लिहाज आज आपको प्यार में परेशानी उठानी पड़ सकती है। आप प्रेमी को प्रपोज करने से बचें।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज यात्रा हानिकारक साबित होगी। प्रिय व्यक्ति को उपहार देंगे। आज आप नया काम शुरू ना करें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। आप अपने खान-पान पर ध्यान दें। बाहर खाना ना खाएं।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आप मनोरंजन तथा आनंद-प्रमोद में अधिक व्यस्त रहेंगे। आप घर पर दोस्त आ सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आपको मान-सम्मान मिलेगा।

मिथुन का लव राशिफल: आज अपने साथी के साथ रिश्ते में आई कड़वाहट दूर होगी। आप दोनों खुलकर एक-दूसरे से अपने प्यार की इजहार करेंगे। सिंगल लोगों को पार्टनर मिलेगा।

मिथुन का वित्त राशिफल: आपका खर्च बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा व्यवहारिक बनें। आप जरूरत की चीजों पर ही धन खर्च करें। नौकरी वालों को लाभ मिलेगा।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। नकारात्मक सोच अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप पूरा आराम करें और मनचाही क्रिया करें।

कर्क का दैनिक राशिफल: परिवार के लोगों से झगड़ा हो सकता है। इसलिए आज आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण करने की जरूरत है। गलतियों का नजरअंदाज करने की कोशिश करें।

कर्क का लव राशिफल: आज आपका पार्टनर के प्रति अधिक लगाव रहेगा। ऐसे में आज आप दोनों में प्यार पनप सकता है। इसलिए इस मौके पर बड़ी ही कुशलता के साथ पेश आएं।

कर्क का वित्त राशिफल: आज कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें। आपके काम की तारीफ होगी। यदि कोई बड़ी योजना शुरू करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइये, सही वक्त आने दें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप लापरवाही ना करें। काम में सजक रहें। आलसपन के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। मानसिक तनाव से बचें। व्यायाम पर ध्यान दें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आपका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नए काम में रुचि होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको अच्छी खबर मिलेगी। मन खुश होगा।

सिंह का लव राशिफल: आज के दिन आपके और पार्टनर के बीच मतभेद खत्म हो सकते हैं। आप अपने रिश्ते में नई ताजगी ला सकते हैं। अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आपके खर्चे बढ़ेंगे। आप फिजूलखर्ची करने से बचें। आज भविष्य के लिए कुछ निवेश करें। आज किया गया छोटा निवेश आपको कल बड़ा लाभ देगा।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी आंखों का ज्यादा ख्याल रखना होगा। आप कंप्यूटर पर ज्यादा समय ना बिताएं। किसी दबाव या तनाव से परेशान हो सकते हैं।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आप शारीरिक तथा मानसिक रुप से अस्वस्थता रहेंगे। परिवार में कलेश का माहौल हो सकता है। मां की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। धन का खर्च होगा।

कन्या का लव राशिफल: आज का दिन लव लाइफ के लिए अच्छा साबित होगा। आज आप दोनों अपने प्यार में गहराई महसूस करेंगे। प्यार में मजबूती आएगी और साथी के प्रति भरोसा बढ़ेगा।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आप राशि का भुगतान करते समय सावधान रहें। चैक बाउंस होने के संकेत हैं। बजट खराब हो सकता है। उधार करने से बचें। धन बचत करने की कोशिश करें।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: अगर आज आप काफी देर तक कम्प्यूटर पर काम करते हैं तो अपनी आंखों की जांच कराएं। आज अपनी आंखों का खास ख्याल रखें और कोई परेशानी पड़ने पर दवा जरूर लें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आपको कोर्ट-कचहरी के मामले में राहत मिलेगी। इसमें आपको मदद अनुभवी वकील करेंगे। आप किसी तरह की चिंता ना करें। धैर्य रखने की आवश्यकता है।

तुला का लव राशिफल: आज का दिन रोमांस के लिहाज से काफी अच्छा है। आज आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी। जिससे आप काफी प्रभावित होंगे। प्रेमी एक-दूसरे के काफी आएंगे।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपको ऐसी सम्पत्ति मिलेगी। जिसके कल्पना आपने कभी नहीं की थी। आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। माता की सेहत में सुधार आएगा। अपने दिमाग को शान्ति दें। आप कसरत पर ध्यान दें इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपका दिन घूमने के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। आज किसी शादी समारोह में भी शिरकत करने की संभावना है।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपको अपने पार्टनर और परिवार के लोगों से भी प्यार मिलेगा। प्यार के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा है। आप आप प्रसन्न रहेंगे।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपको अपनी गलती पर ध्यान देना होगा। दोबारा एक ही गलती ना करें। अपने रोजमर्रा के खर्चे में सावधानी बरतें इससे आपको बचत हो सकती है।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: हो सकता है आज आपको मानसिक तनाव रहे इसलिए शराब के बारे में ना सोचें। मदिरापान से दूर रहें। घर पर ही रहकर आराम करें।

धनु का दैनिक राशिफल: आज के दिन काम में आपका मन नहीं लगेगा। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। किसी से गलत तरीके से बात ना करें। खुद के ऊपर नियत्रंण रखें।

धनु का लव राशिफल: आज आपकी प्यार में आ रही बाधाएं खत्म होगी। आप खुद को अपने साथी के और करीब महसूस करेंगे। आज परिवार वाले भी आपकी बात से सहमत होंगे।

धनु का वित्त राशिफल: कॉरपोरेट जगत और मैडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को तरक्की मिलेगी। आज काफी मेहनत और संघर्ष के बाद आपको परेशानियों से कुछ राहत मिलेगी।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज खाने पर विशेष ध्यान दें। बाहर का खाने से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए आज बाहर का कुछ खराब खाना ना खाएं। सही और सन्तुलित भोजन का आहार करें।

मकर का दैनिक राशिफल: विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। वाद-विवाद से दूर रहें। प्रियजनों से रिश्ते मधुर होंगे। खुद पर संयम बरतें। गुस्सा पर काबू रखें। समझदारी से काम लें।

मकर का लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा होगा। पार्टनर के सुख मिल सकता है। लाइफ में पार्टनर आने की उम्मीद है।

मकर का वित्त राशिफल: आने वाले समय में आप कारोबार से जुड़े फैसले लें पाएंगे। जिससे आपको लाभ मिल सकता है। आज परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आज आप अपनी बुरी आदत छोड़ सकते हैं इससे आपका स्वास्थ्य आने वाले समय में ठीक रहेगा। आपका मूड अच्छा रहेगा।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आर्थिक लाभ मिलेगा। खर्च अधिक होगा। क्रोध पर काबू रखें इससे काम बिगड़ सकता है। नए काम में सफलता मिल सकती है। निषेधात्मक विचारों से दूर रहें।

कुंभ का लव राशिफल: आज आप पार्टनर के साथ अपने संबंध के बारे सोचकर परेशान हो सकते हैं। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। पति-पत्नी बाहर घूमने जा सकते हैं।

कुंभ का वित्त राशिफल: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। किसी को धन देते से समय विचार जरूर करें। आने वाले समय में आपको लाभ मिल सकता है। अप्रत्याशित लाभ मिलेगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको खाने में शुद्धता देखनी होगी। सोडा छोड़कर जूस का सेवन करें। इससे ज्यादा ऊर्जावान होंगे।

मीन का दैनिक राशिफल: आज आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ वाणी में संयम रखें। मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यावसायिक क्षेत्र में आप को लाभ होगा।

मीन का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। सोच-समझकर कुछ बोलें।

मीन का वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार में मुनाफा मिलेगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं। आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अभी कारोबार विस्तार करने के लिए समय शुभ नहीं है।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहेंगे। संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकता है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on January 6, 2019 5:57 am