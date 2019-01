Rashifal 03 January 2019: सिंह के जातक करेंगे यात्रा, धनु वालों को मिलेगा गिफ्ट

Daily Horoscope, Horoscope Today 03 January 2019, Aaj Ka Rashifal Horoscope: मेष का दैनिक राशिफल: आज के दिन आप काम में व्यस्त रहेंगे। आपके कई सारे काम रुके हुए हैं। आज आप उन्हें पूरा कर लेंगे। इसमें दूसरों की मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है। मेष का लव राशिफल: आपको आपके पार्टनर का सहयोग मिलेगा। उनकी मदद से आपका काम आसान हो जाएगा। आप उन्हें धन्यवाद जरूर दें। आप दोनों कहीं घूमने जाएं।

मेष का वित्त राशिफल: आपने हाल के दिनों में काफी धन किया है। आपको अब बचत करने की जरूरत है। आप गैर-जरूरी चीजों पर धन खर्च न करें। इससे आपका तनाव बढ़ेगा।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आपको अच्छी नींद लेने की जरूरत है। आप पिछले दिनों ठीक से सो नहीं पाए हैं। इससे आपके स्वास्थ्य पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है। सावधान रहें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। आप इससे बहुत परेशान न हों। खुद को सामान्य रखने की कोशिश करें।

वृषभ का लव राशिफल: आपके पार्टनर की सेहत कुछ खराब हो सकती है। आपको उनका ध्यान रखना होगा। आप उन्हें समय से डॉक्टर के पास लेकर जाएं। उनका इलाज कराएं।

वृषभ का वित्त राशिफल: घर में किसी को आर्थिक मदद की जरूरत पड़ सकती है। आप उनकी मदद करने के लिए आगे आएं। इससे आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत आज के दिन कुछ खराब रहेगी। आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए। आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगे। भोजन समय पर करना होगा।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपको परिवार वालों का साथ मिलेगा। आप उनके साथ कहीं घूमने जाएंगे। इससे आपका तनाव दूर हो जाएगा।

मिथुन का लव राशिफल: प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आप हाल ही में किसी रिलेशनशिप में आए हैं। आप काफी खुश हैं। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे।

मिथुन का वित्त राशिफल: आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। आपको बिजनेस में लाभ होगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह सब आपके द्वारा की गई मेहनत का ही फल है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत आज सामान्य रहेगी। आप थोड़ा आलस्य महसूस करेंगे। आपको अच्छी नींद लेने की जरूरत है। साथ ही रात में बहुत देर तक न जगें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आपके परिवार का माहौल कुछ खराब हो सकता है। किसी बात को लेकर घर वालों में मतभेद होगा। आप इस विवाद में पड़ने से बचें। क्रोध न करें।

कर्क का लव राशिफल: किसी अनजान शख्स से मुलाकात होगी। यह मुलाकात किसी यात्रा में होगी। आप उनसे मिलकर काफी प्रभावित होंगे। यह रिश्ता काफी आगे तक जाने वाला है।

कर्क का वित्त राशिफल: आज के दिन आपकी वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। आपका बिजनेस सामान्य गति से चलेगा। आप गैर-जरूरी तनाव न लें। अपने काम पर ध्यान दें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका काम करने में मन लगेगा। कुछ नए विचार मिलेंगे। अच्छा लगेगा।

सिंह का दैनिक राशिफल: किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ सकता है। इस यात्रा को आप काफी एंजॉव करेंगे। साथ ही आपका मकसद भी पूरा होगा। आपको कुछ नए विचार मिलेंगे।

सिंह का लव राशिफल: पार्टनर से किसी बात पर मतभेद हो सकता है। आप उनके विचार से सहमत नहीं होंगे। लेकिन इसे बहुत गंभीरता से न लें। उनकी पसंद को सर्वोपरि रखना होगा।

सिंह का वित्त राशिफल: दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको अपनी मेहनत पर नाज होगा। जल्द ही आपका प्रमोशन हो सकता है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आपके गले में कुछ समस्या हो सकती है। इसे एकदम से नजरअंदाज न करें। आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। डॉक्टर की दी दवाओं को समय पर लें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा से आपका तनाव दूर होगा। अच्छा लगेगा।

कन्या का लव राशिफल: सोशल मीडिया के जरिए किसी शख्स से बात होगी। आप उनकी बातों से काफी प्रभावित होंगे। आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जल्दबाजी से बचें।

कन्या का वित्त राशिफल: आपको अपनी आर्थिक स्थिति के बाारे में विचार करने की जरूरत है। आप आय के नए स्रोत पाने के बारे में सोचिए। किसी जानकार से इस बारे में बात करें।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: पेट संबंधी कुछ समस्या हो सकती है। इसलिए आज के दिन आप खान-पान में सावधानी बरतें। आप बासी खाना न खाएं। आपकी तबीयत खराब होगी।

तुला का दैनिक राशिफल: आप किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं। ऐसे में खुद को शांत रखने का प्रयास करें। गैर-जरूरी तनाव न लें। परिवार के साथ समय बिताएं।

तुला का लव राशिफल: आपकी लव लाइफ इन दिनों काफी अच्छी रही है। आप इसे काफी एंजॉव कर रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। पार्टनर को समझने में समय लगेगा।

तुला का वित्त राशिफल: किसी अनजान स्रोत से धनलाभ होगा। आपको इससे आश्चर्य होगा। इस धन से कई रुके हुए काम पूरे होंगे। आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी तबीयत कुछ खराब हो सकती है। आपको जुकाम हो सकता है। इसके प्रति सावधान हो जाएं। जरूरत हो तो डॉक्टर से संपर्क कर लें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आपकी किसी दोस्त से मुलाकात होगी। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। आप उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नए विचार मिलेंगे।

वृश्चिक का लव राशिफल: आप अपने पार्टनर को मिस करेंगे। आपका पार्टनर किसी जरूरी काम से कहीं गया हुआ है। इस दूरी से आपका प्यार बढ़ेगा। जल्द ही मुलाकात होगी।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आपको किसी तरह के वित्तीय लोभ में आने से बचने की जरूरत है। इससे आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए इसके प्रति पहले से सावधान हो जाएं।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आपको खांसी हो सकती है। इसके प्रति सतर्क हो जाएं। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। साथ ही देर रात तक घर से बाहर न रहें। घर पर समय बिताएं।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आप अकेले में समय बिताना पसंद करेंगे। आप अपने जीवन से जुड़ी तमाम बातों पर विचार करेंगे। आप अपने लिए कुछ नए लक्ष्य तय करेंगे। अच्छा लगेगा।

धनु का लव राशिफल: आपको अपने पार्टनर से कोई प्यारा सा तोहफा मिलने वाला है। आप इसे पाकर बहुत ही खुश होंगे। गिफ्ट में मिली वस्तु की आपको जरूरत थी। धन्यवाद दें।

धनु का वित्त राशिफल: कानूनी मामले में आपको लाभ होगा। कोई महत्वपूर्ण फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति से मदद मिलेगी। तनाव दूर हो जाएगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपने खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत है। आप पिछले कुछ दिनों से भोजन समय पर नहीं कर रहे हैं। इससे आपकी सेहत काफी खराब हुई है।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। इस कार्य में आपका काफी मन लगेगा। साथ ही आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। विचार मिलेंगे।

मकर का लव राशिफल: आपको अपने जीवनसाथी के प्रति वफादार होने की जरूरत है। उन्हें धोखा न दें। किसी नई रिलेशनशिप में पड़ने से बचें। अपने परिवार की अहमियत को समझें।

मकर का वित्त राशिफल: आज के दिन बिजनेस में कुछ नुकसान हो सकता है। इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी गलतियों से सीखें। जल्द ही लाभ भी हासिल होगा।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आपको योग करने की जरूरत है। नियमित रूप से योग करना शुरू करें। इससे आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा। आप काफी अच्छा महसूस करेंगे।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आप अपने परिवार के साथ किसी खूबसूरत सी जगह पर घूमने जाएंगे। इस यात्रा में आपको काफी मजा आएगा। आपका तनाव दूर होगा। अच्छा लगेगा।

कुंभ का लव राशिफल: अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको आज मनचाहा जीवनसाथी मिलेगा। आप काफी खुश होंगे। परिवार में खुशियों भरा माहौल होगा।

कुंभ का वित्त राशिफल: दफ्तर में किसी के साथ बहस हो सकती है। इसके प्रति सावधान रहें। इस बहस से बचने का प्रयास करें। आपको अपने काम से खुद को साबित करना होगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: नकारात्मक बातों से दूर रहें। आपको जीवन के प्रति सकारात्मक होना होगा। बेकार की बातों पर ध्यान न दें। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। खुश रहें।

मीन का दैनिक राशिफल: आपका आज का दिन सामान्य रहेगा। आप अपने दिनचर्या के कामों को ठीक से निपटा लेंगे। कुछ नया करने की जरूरत है। इस पर विचार कीजिए।

मीन का लव राशिफल: दांपत्य जीवन में ताजगी आई है। इसे बरकरार रखें। आपको जीवनसाथी के प्रति विश्वास दिखाना होगा। साथ ही उनके ऊपर अपनी पसंद न थोपें। उन्हें मौका दें।

मीन का वित्त राशिफल: निवेश के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आप जमीन-जायदाद में निवेश कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। जल्दबाजी न करें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। यह आपके द्वारा बरती गई सावधानियों का नतीजा है। इसे आगे भी बरकरार रखें।

First Published on January 3, 2019 5:12 am