एक बार फिर चर्चा में है कंप्यूटर बाबा, जानिए कैसे पड़ा इनका यह नाम

कभी शिवराज सरकार में राज्यमंत्री पद पर रह चुके कंप्यूटर बाबा अब कांग्रेस के साथ हैं। वह अकसर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। वह कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे चर्चा का विषय बन जाते हैं। इन लोकसभा चुनावों में वह कांग्रेस के साथ हैं। जिस कारण वह भोपाल के कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत के लिए विशेष तरह की पूजा अर्चना कर रहे हैं। साधु संतों के समूह के साथ हठयोग पर बैठकर दिग्विजय सिंह को राजयोग दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा आज के समय के वह बाबा हैं जिनके पास अपना हेलीकॉप्टर तक है। वर्ष 2013 में कंप्यूटर बाबा ने कुंभ में आने के लिए अपने हेलीकॉप्टर से आने की प्रमिशन मांगकर प्रशासन में हलचल मचा दी थी। इन्होंने अपने सयासी रूख से अपने आगे सीएम शिवराज सिंह तक को झुका दिया था। नर्मदा घोटाले की रथ यात्रा रैली निकालने का ऐलान करने वाले कंप्यूटर बाबा को शिवराज सरकार में मंत्री की उपाधि दे दी गई थी।

बता दें कंप्यूटर बाबा का असली नाम नामदेवदास त्यागी है। उनके कंप्यूटर बाबा नाम पड़ने के पीछे एक रोचक प्रसंग है। माना जाता है उनकी तेज याददाश्त, बुद्धि और कार्य शैली की वजह से उन्हें यह नाम दिया गया। नृसिंहपुर मे कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ साधु संतो ने उनकी तेज कार्य शैली को देखते हुए उन्हें ऐसा नाम दिया था।

कंप्यूटर बाबा की जीवन शैली आज के जमाने के लोगों की तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से घिरी हुई है। ऐसे तो यह बाबा कुटिया में रहते हैं, लेकिन लैपटॉप, फेसबुक और हेलिकॉप्टर का इन्हें खास शौक है। उन्हें हेलीकॉप्टर से सफर करना अच्छा लगता है। साथ ही फेसबुक पर भक्तों से चैटिंग करने में भी इन्हें आनंद आता है। हेलिकॉप्टर से कंप्यूटर बाबा का इतना लगाव है कि वो यज्ञ और अनुष्ठानों के पर्चे बांटने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उनकी इस खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी जब वह 2011 में मालवा महाकुंभ और 2012 में विदिशा में धार्मिक आयोजन के लिए हेलिकॉप्टर से लगातार कई दिन तक पर्चे बांटे गए थे।

First Published on May 8, 2019 3:52 pm