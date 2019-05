चाणक्य नीति: जीवन को सफल बनाने के लिए याद रखें यह बातें

आचार्य चाणक्य ने जीवन दर्शन के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जिनका आज के समय में भी काफी महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इनके द्वारा बताई गई नीतियों को अपना लेता है तो उसे जीवन में निराशा हाथ नहीं लग सकती। आचार्य चाणक्य की नीतियों को अपनाकर ही चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बन सके थे। जानिए चाणक्य ने जीवन को सफल बनाने के लिए कौन-कौन सी बाते बताई हैं…

– आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि वही व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, जिन्हें पता होता है कि वर्तमान समय में क्या चल रहा है। मनुष्य को करियर में सफलता पाने के लिए इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर बाजार की मांग क्या है। अगर वह समय के विपरित चलेगा तो वह जोखिम उठायेगा और हमेशा पीछे रहेगा।

– इंसान को इस बात का पता होना चाहिए की उसका सच्चा मित्र कौन है। ऐसा नहीं होना चाहिए की मित्र के वेश में आपका शत्रु हो। इससे आपको हानि हो सकती है। इसलिए हमेशा गलत दोस्तों से दूर रहना चाहिए नहीं तो अपना ही नुकसान हो सकता है।

– चाणक्य ने यह कहा है कि इंसान जिस जगह नौकरी या व्यापार कर रहा हो उसे उस जगह की पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होने से उसे वहां सफलता जरूर मिलेगी। जिस जगह काम कर रहे हैं वहां कि जानकारी नहीं होने से नुकसान झेलना पड़ सकता है।

– इंसान को पैसों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इनकम के अनुसार ही खर्चा करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति परेशानियों से घिरा रहता है। इसलिए आपको अपने पैसों का सदुपयोग करना आना चाहिए।

– नौकरी या बिजनेस में सफलता पाने के लिए इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके मालिक को क्या चाहिए। अगर आप कंपनी की जरूरत के अनुसार ही कार्य करेंगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा।

– किसी भी काम को करने से पहले इंसान को यह जानना जरूरी है कि वह उस काम में सक्षम है या नहीं। अगर इंसान वही काम करे जो वह अच्छे से कर सकता है तो उसे सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on May 23, 2019 3:39 pm