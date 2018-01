जीवन में उथल-पुथल मचा देता है चांडाल दोष, इन उपायों से पा सकते हैं छुटकारा

कुंडली में ग्रह प्रभावित होने से कई तरह के दोष हो जाते हैं। इससे व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों कार्य में बार-बार बाधा आ जाती है और वह काम पूरा नहीं हो पाता है तो उनकी कुंडली में चांडाल दोष हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में चांडाल दोष होता है। वे कानूनी मसलों में फंस जाते हैं तथा कोर्ट-कचहरी के खूब चक्कर लगाते हैं।

कई बार इंसान आवेश या जल्दीबाजी में आकर कुछ निर्णय ले लेता है जिसके बाद उसे हानि उठनी पड़ती है। यह सब राहु-केतु के सोमादित्य चांडाल योग के कारण होता है। इस योग से व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है और वह जीवन में गलत निर्णय लेने लगता है।

चांडाल दोष किसी ब्राह्मण के श्राप का परिचायक होता है। यह एक प्रकार का ब्रह्मदोष होता है। इससे व्यक्ति को शरीरिक कष्ट के साथ मानसिक दोष का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में चांडाल दोष होता है उनको शनि पतन के मार्ग पर ले जाता है। अंगारक चांडाल दोष के कारण व्यक्ति को कोर्ट-कचहरी संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

जब सूर्य ग्रह चांडाल दोष के करीब आता है तो वह जातक मरे हुए लोगों की छाया से प्रभावित हो जाता है। भ्रगु चांडाल दोष के कारण जातक को महिलाओं से हानि मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में चांडाल दोष होता है उनको ब्राह्मणों की सेवा कर उनका आर्शीवाद प्राप्त करना चाहिए। इससे कुंडली में चांडाल दोष का प्रभाव कम हो जाता है।

उपाय –

1. रोजाना गाय को रोटी खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

2. बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और अपने माता-पिता का आदर करें।

3. रोजाना प्रभावित जातक हल्दी और केसर का टीका लगाएं।

4. बरगद के पेड़ में कच्चा दूध डालें और केले के पेड़ का पूजन करें।

5. महत्‍वपूर्ण निर्णय लेते समय बड़ों की राय अवश्‍य लें।

First Published on January 3, 2018 11:39 am