Birthday Horoscope Today, 10 March 2019: तुला राशि वालों को फंड इकट्ठा करने में होगी परेशानी, कर्क राशि वाले सोच समझकर लें फैसला

Birthday Horoscope Today: मेष राशिफल: आपको अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा। आपके मददगार रवैये और खुशमिजाजी के कारण समाजिक क्षेत्र में आपका मान बढ सकता है। प्रेम संबंध को लेकर ज्यादा उत्साहित रहने की उम्मीद है।

वृषभ राशिफल: आप में से कुछ लोग परिवारिक स्तर की जरुरतों को पूरा करने में व्यस्त रह सकते हैं। कोई बहुमूल्य सामान खरीदने के लिए आपको अपने बचत में हाथ डालने की जरुरत पड़ सकती है। मकान मालिकों को अच्छा किराएदार मिलने के संकेत हैं।

मिथुन राशिफल: कार्यस्थल पर किसी डेलिगेशन के आने के कारण आपकी व्यस्तता बढने वाली है। रुटिन से चलने पर आप मानसिक शांति के साथ काम कर पाएंगे। व्यायाम के लिए पर्सनल ट्रेनर रखे जाने की संभावना है। किसी के प्रति आकर्षण बढता हुआ नजर आ रहा है।

कर्क राशिफल: किसी दोस्त को लोन देते हुए आपको डर महसूस हो सकता लेकिन सोच समझ कर फैसला लेने की जरुरत है। इस समय सेहत के प्रति लापरवाही आपको जोखिम में डाल सकता है। किसी कारण से आप गेट टुगेदर समारोह को अटेंड करने में असमर्थ हो सकते हैं। सावधानी से कदम बढाना आज के लिए आपका की वर्ड हो सकता है।

सिंह राशिफल: अपने सपनों को हासिल करने में आपका परिवार बहुत बड़ा मददगार साबित होने वाला है। समाजिक स्तर पर आपका मान बढने के संकेत हैं। कार्यस्थल पर आज थोड़ी ज्यादा व्यस्तता हो सकती है ,लेकिन आप उसका सामना करने में सक्षम साबित होंगे। आप में से कुछ लोगों के जीवन में ज खास परिवर्तन हो सकता है।

कन्या राशिफल: किसी योजना को लागू करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लेना आवश्यक होगा, व्यापार में नुकसान के संकेत हैं। तुनकमिजाजी लवर की नजर में आपकी छवि खराब कर सकती है। नियमित व्यायाम करना आपके लिए बहुत आवश्यक होता जा रहा है।

तुला राशिफल: मनपसंद जगह पर पोस्टिंग मिलने के संकेत हैं। किसी विशेष काम के लिए फंड इकट्ठा करने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। यदि आज आप होशियार नहीं रहेंगे तो पार्टनर का मूड आपको खतरे में डाल सकता है।

वृश्चिक राशिफल: आप जिस किसी बिजनेस को लेकर प्लान कर रहे हैं उसमें परिवार के लोग भी आपके साथ खड़े नजर आएंगे। डाइट में परिवर्तन करने के कारण आपके तनाव में कमी आ सकती है। पार्टनर के सामने कोई भी प्रस्ताव रखने से पहले उसके मूड का जायजा ले लेना सही रहेगा।

धनु राशिफल: अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको और अधिक लगन से काम करने की जरुरत है। स्टॉक का काम करने वालों को थोड़ा ज्यादा संभल कर कदम बढाना होगा। परिवार को आपको समय और केयर की आवश्यकता है उसका ख्याल रख सकते हैं। लवर के साथ आउटिंग के लिए जाना आपके संबंध को जीवंत बनाने वाला साबित होगा।

मकर राशिफल: परिवार के किसी नौजवान को कोई उपलब्धि मिलने की संभावना है। आप में से कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। परिवार को लेकर किसी रोमांचक जगह की यात्रा पर निकल सकते हैं। अकेले लोगों को किसी का साथ मिल जाने के संकेत हैं।

कुंभ राशिफल: कला और इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आज अच्छी आमदनी होने के संकेत हैं। आपके हुनर की शोहरत बढने की संभावना है। दोस्तों के साथ रोमांचक समय बिताने की उम्मीद है। समाजिक स्तर पर अपनी पारंपरिक छवि के लिए बदनाम अपना इमेज बदलने में कामयाब रहेंगे।

मीन राशिफल: पेशेवर और शैक्षणिक स्तर पर आप कोई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। किसी प्रतियोगी स्थिति में खुद को मजबूती से बनाए रखेंगे। आर्थिक स्तर पर स्थिरता लाने में कामयाब रहेंगे। व्यायाम के नए नए तरीके अपना सकते हैं, फिटनेस के लिए लगातार प्रयास जारी रखेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 10, 2019 11:08 am