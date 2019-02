Birthday Horoscope Today, 18 Feb 2019: मेष राशि वालों की किस्मत देगी साथ, जानिए अन्य राशियों का भविष्यफल

Birthday Horoscope Today: मेष राशिफल: आपका समय अच्छा है। आप किसी गरीब की मदद करेंगे। आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते हैं।

वृषभ राशिफल: मित्रों का सहयोग मिलेगा। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में तरक्की मिल सकती है।

मिथुन राशिफल: आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। आपका समान में मान-सम्मान मिलेगा।

कर्क राशिफल: आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा। आकस्मिक धन मिलेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। मन में नेगेटिव विचार ना रखें।

सिंह राशिफल: आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। दुश्मन कमजोर होंगे। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग रहेगा।

कन्या राशिफल: परिवार का सहयोग मिलेगा। आपका आत्‍मविश्वास मजबूत होगा। वाणी पर संयम बरतें। आर्थिक विषयों में सावधानी बरतें।

तुला राशिफल: कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के मौके मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सावधान ही रहें।

वृश्चिक राशिफल: आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। आंखों में दिक्कत हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें।

धनु राशिफल: आय में वृद्धि होगी। विद्याप्राप्ति के लिए आज अनुकूल दिन है। आर्थिक आयोजन भी अच्छी तरह से होंगे। नया काम करेंगे।

मकर राशिफल: भवन सुख में वृद्धि होगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। आप खर्चो पर नियंत्रण रखें।

कुंभ राशिफल: आपके अटके काम सफल होंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। आलस्य ना करें। विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है।

मीन राशिफल: सामाजिक रुप से मान-सम्मान में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। अकस्मात का योग है।

First Published on February 18, 2019 11:35 am