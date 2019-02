Birthday Horoscope Today, 17 Feb 2019: कुंभ राशि वालों को मिल सकती है मनचाही नौकरी, मिथुन जातकों को मिलेगी परीक्षा में सफलता

Birthday Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपको ऐसा मौका मिल सकता है जिससे आपकी इनकम में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।

वृषभ राशिफल: आज आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेन-देन के कार्य आसानी से पूरे करेंगे।

मिथुन राशिफल: आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है। सावधान रहें।

कर्क राशिफल: धैर्य की कमी हो सकती है। अपने आप पर काबू रखें। किसी के साथ विवाद की संभावना है।

सिंह राशिफल: बिजनेस में नए सौदों में सावधानी बरतनी होगी। रोजगार के मामले में आपका दिन ठीक रहेगा।

कन्या राशिफल: आज आपका दिन ठीक रहेगा। कारोबार में उन्नति होगी। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करेंगे।

तुला राशिफल: आज आपको करियर की चिंता रहेगी। लेकिन आप चिंता ना करें। आने वाला समय आपके लिए ठीक होगा।

वृश्चिक राशिफल: मन में नेगेटिव विचार ना रखें। ऐसा कोई वादा ना करें, जिसे पूरा करने में आप असफल हों।

धनु राशिफल: आपके व्यक्तित्व में बढ़ोत्तरी होगी। आप विदेश जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर राशिफल: दफ्तर में अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे। महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। अच्छी खबर आपको मिल सकती है।

कुंभ राशिफल: आपको मनचाही नौकरी मिलेगी। आप अपनी मेहनत जारी रखें। वाणी पर संयम रखें।

मीन राशिफल: कारोबार में तेजी आएगी। आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करेंगे। पुरानी समस्या दूर होगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 17, 2019 11:30 am