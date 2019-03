Birthday Horoscope Today, 15 March 2019: मीन राशि के जातकों को मिलेगा अवार्ड, जानिए आज जन्में लोगों के लिए क्या है शुभ

मेष राशिफल: जो चीजें आपके लिए जरुरी नहीं है उससे दूरी बनाकर अपने काम से मतलब रख सकते हैं। रोमांटिक जीवन में रोमांच बरकरार रहने की उम्मीद है। आप अपने इर्द गिर्द प्यार करने वाले लोगों से घिरे रहेंगे, सबके साथ रहने का आनंद ले सकते हैं।

वृषभ राशिफल: आपकी कार्य करने की क्षमता और शैली से बॉस के प्रभावित होने की संभावना है। रोमांटिक स्तर पर उठाया गया कदम कारगर साबित होगा, प्रेम संबंध में और मजबूती आने की उम्मीद है। जो मकान आपको पसंद है वो आपके वश से बाहर का हो सकता है।

मिथुन राशिफल: आपकी क्षमता को उचित सम्मान नहीं दिए जाने के संकेत हैं। उधार की रकम लौटाना आपकी चिंता का कारण बन सकता है। प्रेम संबंध में आपने जो अपनी छवि बनायी थी, उसे गंवा सकते हैं। कोई दोस्त या मेहमान घर आकर माहौल खुशनुमा बना सकता है।

कर्क राशिफल: किसी से प्रेम होने के संकेत हैं, आपके जीवन में खुशियां और रोमांच बना रहेगा। आपकी साकारत्मक सोच घर के माहौल को जीवंत बनाए रख सकती है। पिकनिक या आउटिंग के लिए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सिंह राशिफल: आत्मविश्वास और लगन से भरे हुए नजर आने की उम्मीद है। किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनती हुई नजर आ रही है। आपकी खुशमिजाजी आसपास के माहौल में भी रंग भरने की क्षमता रखती है। संपत्ति से जुड़ा विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है।

कन्या राशिफल: रोमांटिक मार्चे पर कोई खतरनाक कदम उठा कर प्रेम संबंध को खतरे में डाल सकते हैं। खराब ड्राइविंग करने वालों के साथ बैठना खतरे से भरा हो सकता है, इससे बचें। संपत्ति के कारण किसी अपने से संबंध खराब होने के संकेत हैं।

तुला राशिफल: खाने पीने में नियंत्रण रख कर आप खुद को शेप में रहने में कामयाब रहेंगे। परिवार के किसी बड़े के दबाव का प्रतिरोध कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के मामले में व्यस्तता रहेगी यात्रा पर जाने की प्रबल संभावना है। किसी की मदद करने का प्रयास कर सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: आप पर जितना अधिक दबाव बढेगा आप उतने ही विद्रोही नजर आ सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के साथ निकटता बढने की उम्मीद है। संभव है कि किसी मुद्दे को लेकर प्रेमी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होगी। पेशेवर स्तर पर खुद को आगे ले जाने के लिए भरपुर प्रयास कर सकते हैं।

धनु राशिफल: किसी क्लाइंट से मिलने वाले बड़ी रकम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। परिवार के किसी बच्चे को आपके मार्गदर्शन की जरुरत हो सकती है। व्यायाम में नियमित रह कर अच्छे स्वास्थ का मजा ले सकते हैं।

मकर राशिफल: लम्बे समय से बिमार चल रहे लोगों की तबियत में तेजी से सुधार आने के संकेत है। बड़ी आमदनी वाला डील हाथ आने की संभावना है। जिससे पूर्व में कभी आप प्यार करते थे, आपकी जींदगी में वापस आ सकता है। किसी ऐतिहासिक जगह की यात्रा पर जाने की उम्मीद है।

कुंभ राशिफल: रिटेलर्स के लिए आज का दिन विशेष आमदनी वाला साबित होगा। जिन लोगों के साथ अभी थोड़ी बहुत जान पहचान है उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से बच सकते हैं। किसी परिस्थितिवश प्रेमी के साथ आज बाहर घूमने जाने की योजना आगे टल सकती है।

मीन राशिफल: कला के क्षेत्र में काम करने वालों को कोई सम्मान या अवार्ड मिलने की उम्मीद है। शादी या किसी अन्य समारोह के बहाने दोस्तों और करीबियों से मुलाकात का मौका मिलने वाला है। शादीशुदा जीवन को रोमांटिक बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं।

First Published on March 15, 2019 11:58 am