Birthday Horoscope Today, 12 March 2019: मेष राशि वालों को मिलेगा वाहन सुख, धनु वालों के अटके काम होंगे पूरे

Birthday Horoscope Today: मेष राशिफल: आपको इस साल वाहन सुख मिल सकता है। करियर में आ रही बाधा खत्म होगी। उन्नति मिल सकती है।

वृषभ राशिफल: आपको इस साल मेहनत पर ध्यान देना होगा। वरना आपको असफलता मिल सकता है। अपने पर भरोसा रखें।

मिथुन राशिफल: जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही उनको इस साल नौकरी मिल सकती है। आप अपनी मेहनत जारी रखें।

कर्क राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहने वाली है। आप किसी अन्य लोगों की आर्थिक सहायता करेंगे।

सिंह राशिफल: इस साल आप करियर के मामले में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यह साल आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है।

कन्या राशिफल: आप अच्छे फैसले लें पाएंगे। नौकरी में तरक्की हो सकती है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।

तुला राशिफल: आपकी इनकम में बढ़ोत्तरी होगी। आप कारोबार को बढ़ा पाएंगे। लेन-देन के कार्य में सावधानी बरती होगी।

वृश्चिक राशिफल: परिवार में आपकी अहमियत बढ़ेगी। आपको मान-सम्मान मिलेगा। सामाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी।

धनु राशिफल: इस साल आपकी इनकम में इजाफा होगा। आपको अटके कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा।

मकर राशिफल: आप परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। आपका कारोबार ठीक चलेगा।

कुंभ राशिफल: आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा के योग हैं। वाहन सावधानी से चलाएं।

मीन राशिफल: इस साल आपके फैसले अच्छे रहेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन लाभ के योग हैं।

First Published on March 12, 2019 11:04 am