Birthday Horoscope Today, 09 Feb 2019: जानिए इस वर्ष आपके जीवन में क्या होंगे बदलाव

Birthday Horoscope Today: मेष राशिफल: आप खूब धन कमाएंगे और अपनी जरुरते पूरी कर सकते हैं। दूसरे लोगों की मदद भी करेंगे।

वृषभ राशिफल: सामाजिक रूप से आपका यश बढ़ेगा। आप अनैतिक कार्य से दूर रहें। वाहन सावधानी से चलाएं।

मिथुन राशिफल: आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। आपका परीक्षा-इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।

कर्क राशिफल: आपकी बुरी खबर मिल सकती है। घर में कलह का माहौल हो सकता है। वाणी पर संयम रखें।

सिंह राशिफल: संतान पक्ष की मदद मिलेगी। संतान आपका नाम ऊंचा करेंगी। आकस्मिक धनलाभ मिल सकता है।

कन्या राशिफल: नौकरी पेशा वालों काम पर ध्यान देना होगा। आप मेहनत करने पर विश्वास रखें।

तुला राशिफल: दांपत्यजीवन में सुख-शांति रहेगी। पति-पत्नी के बीच उतार-चढ़ाव आएगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल: आप नेगेटिव विचारों से दूर रहें। मन में सकारात्मक विचार रखें। पढ़ाई पर ध्यान देना होगा।

धनु राशिफल: आपकी सेहत भी नरम रह सकती है। आप अपने खान-पान पर ध्यान दें। जीवनसाथी का साथ मिलेगा।

मकर राशिफल: कारोबार में सफलता हासिल करेंगे। आप मेहनत के दम पर यह सफलता हासिल करेंगे।

कुंभ राशिफल: आप अपनी भाषा पर संयम रखें, कुछ भी बोलने से पहले सोचें। वरना आपके साथ झगड़ा हो सकता है।

मीन राशिफल: आप सफलता हासिल करेंगे। आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। आप सेहत का ख्याल रखें।

First Published on February 9, 2019 11:08 am