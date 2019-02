Birthday Horoscope Today, 07 Feb 2019: धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, जानिए अपना भविष्य

Birthday Horoscope Today: मेष राशिफल: इस वर्ष आप मेहनत के दम पर सफलता हासिल करेंगे। इनकम के नए सोर्स मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृषभ राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा। आप रिस्क उठाकर काम कर सकेंगे, इससे आपको लाभ मिल सकता है।

मिथुन राशिफल: आपको अपने खर्चों पर नियत्रंण रखने की आवश्यकता है। आप मेहनत करते रहिए। आपको जीवन में सफलता मिलती रहेगी।

कर्क राशिफल: आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग है। आप पढ़ाई पर ध्यान दें। इस साल आप पढ़ाई के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं।

सिंह राशिफल: धन लाभ मिलेगा। इस वर्ष आपकी शादी हो सकती है। आपको माता-पिता का ख्याल रखने के आवश्यकता है।

कन्या राशिफल: आपके द्वारा लिए गए फैसले सटीक रहेंगे। आप नया काम करने की इच्छुक है तो आपको इस वर्ष लाभ मिलेगा।

तुला राशिफल: सरकारी योजना से आपको लाभ मिलेगा। आप गाड़ी चलाते समय सावधान रहें , चोट लग सकती है।

वृश्चिक राशिफल: आपको पूंजी की सेविंग पर ध्यान देना होगा। आप घर बना सकेंगे। आलस्य से बचें। नए कार्य में ध्यान देंगे।

धनु राशिफल: इनकम बढ़ाने का प्रयास सफल रहेगा। आप खूब मेहनत करें, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी मिलने के योग हैं।

मकर राशिफल: निवेश को लेकर आपको सावधान रहना होगा। आपको धन विश्वासघात मिल सकता है। अपने करीबियों पर सोच-समझकर विश्वास करें।

कुंभ राशिफल: पारिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में तरक्की के योग है। खर्चों पर कंट्रोल करें। धन की बचत करें।

मीन राशिफल: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में परेशानी आ सकती है। आप इस साल विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। इनकम में इजाफा होगा।

First Published on February 7, 2019 11:33 am