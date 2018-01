बसंत पंचमी 2018: अपनी राशि के अनुसार करें ये छोटा सा उपाय, मिल सकती है करियर में सफलता

Basant Panchami 2018: आज 22 जनवरी सोमवार को देशभर में बंसत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का यह पर्व हर वर्ष माघ मास में शुक्ल पक्ष के पांचवे दिन मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन ज्ञान, संगीत-कला की देवी मां सरस्वती का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। इसलिए आइए जानते हैं मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए राशि के मुताबिक क्या उपाय करें।

मेष राशि- मेष राशि के जातक को हनुमान की पूजा कर उनके बाएं चरण का सिन्दूर लेकर बसंत पंचमी से रोजाना तिलक करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए ‘ऐं’ का जप करें।

वृषभ राशि – वृषभ राशि के जातक याददाश्त बढ़ाने के लिए आज के दिन हरे रंग की कलम माँ सरस्वती को अर्पित करें।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को मां सरस्वती को सफेद कलम अर्पित करें। इससे उनको जीवन में सफलता मिल सकती है।

कर्क राशि– कर्क राशि वाले मां सरस्वती के यंत्र या प्रतिमा पर ‘ॐ ऐं सरस्वत्यै नम:’ मंत्र का जाप करना चाहिए तथा लाल रंग की कलम अर्पित करें।

बसंत पंचमी 2018 पूजा शुभ मुहूर्त और पूजा विधि: जानें बसंत पंचमी त्योहार की पूजा का शुभ समय और मंत्र

सिंह राशि – सिंह राशि वालों को मां सरस्वती को पीले रंग की कलम अर्पित करें। इससे शिक्षा में आ रही है समस्याएं दूर हो सकती है।

कन्या राशि – आज के दिन कन्या राशि के जातक किसी को किताबें दान करें तथा ‘ॐ ऐं नम:’ मंत्र का जाप करें।

तुला राशि – इस राशि के जातक जीवन में सफलता पाने के लिए मां सरस्वती को काले या नीले रंग की कलम अर्पित करें।

वृश्चिक राशि – मां सरस्वती का पूजन कर सफेद रेशमी वस्त्र चढ़ाएं तथा कन्याओं को दूध से बनी मिठाई खिलाएं। इसके अलावा ‘ॐ ऐं सरस्वत्यै नम:’ मंत्र का जाप करें। 

धनु राशि – धनु राशि के जातक आज के दिन मां सरस्वती का पूजन करें तथा सफेद चंदन अर्पित करें और जरुरतमंद को सफेद कपड़े दान करें।

Happy Basant Panchami 2018: इन मैसेजेस, ग्रीटिंग्स और SMS से दे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बसंत पंचमी की बधाई

मकर राशि – मकर राशि के जातक को लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आज के दिन सफेद रंग की चीजें दान करनी चाहिए।

कुंभ राशि – कुंभ राशि के जातक मां सरस्वती की पूजा करें तथा कन्याओं को खीर खिलाएं। साथ ही ‘ॐ ऐं नम:’ मंत्र का जाप करें।

मीन राशि – मीन राशि के जातक ‘ॐ ऐं सरस्वत्यै नम:’ मंत्र का जाप करें तथा जरुरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on January 22, 2018 10:28 am