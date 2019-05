चाणक्य नीति: किसी भी व्यक्ति से मिलते समय किन बातों का रखना होता है ध्यान?

आचार्य चाणक्य महान नीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बनाई गई नीतियां आज के समय में काफी कारगार साबित होती हैं। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियों का अपने जीवन में सही से अनुसरण कर लेता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी किसी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां जानिए आचार्य चाणक्य ने किसी व्यक्ति से मुलाकात के समय किन बातों पर ध्यान देने की बात कही है…

– किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा इंसान आप से हर बात पर बहस करने के लिए तैयार रहेगा। जिससे आपका समय बर्बाद होगा। मूर्खों से पीछा छुड़ाने के लिए अगर उन्हें कुछ पैसे भी देने पड़े तो वह ज्यादा बेहतर होता है।

– चाणक्य अनुसार हर रिलेशन के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। इसलिए किसी से बातचीत करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी जरूरत उस व्यक्ति को आपकी है उतनी ही जरूरत आपको उस व्यक्ति की भी है। जो रिश्ता आपके लिए हानिकारक नहीं है तो उसे लंबे समय तक चलाया जा सकता है।

– मीठी वाणी का उपयोग आपके कई कामों को बना सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो ना केवल दूसरों को सुनने में अच्छी लगे बल्कि आपकी लोकप्रियता को भी बढ़ाए। समझदार लोगों को इस बात का ज्ञात होता है कि उनके द्वारा किया गया अच्छा व्यवहार उन्हें कैसे कामयाब बना सकता है।

– व्यक्ति को कभी भी अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आप और भी ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। जब किसी ऐसे इंसान से किसी की मुलाकात होती है जो प्रभावशाली और शक्तिशाली है तो लोग उसके प्रभाव में खुद खो जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से मिलते समय अपने आप को भी उतना ही प्रभावशाली दिखाना लाभकारी होता है।

– अपने सीक्रेट हर किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब किसी से बात की शुरुआत करता है तो शुरु में तो वह काफी समझदारी दिखाता है लेकिन जैसे-जैसे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं तो वह अपनी सारी बातें सामने वाले को बता देता है। जब्कि हर इंसान से अपनी गुप्त बातें शेयर करना हानिकारक साबित हो सकता है।

First Published on May 28, 2019 3:31 pm