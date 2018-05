आने वाले दिनों में आलिया भट्ट के सितारे होंगे और बुलंद, कुंडली में नहीं है ग्रह दोष

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी फिल्म रिलीज हुई है ‘राजी’। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा बहुत ही पसंद किया जा रहा है। इसके साथ ही आलिया के अभिनय की भी फिल्म समीक्षकों ने जमकर तारीफ की है। इस प्रकार से आलिया की गिनती बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेज में होने लगी है जो अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं। ज्योतिष की मानें तो आने वाले दिनों में आलिया के सितारे और भी बुलंद होने वाले हैं। आलिया अपनी एक्टिंग के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में जानी-पहचानी जाएंगी। चलिए विस्तार से जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र आलिया भट्ट के भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल का आंकलन किस प्रकार से करता है।

बता दें कि आलिया भट्ट का जन्म वृषभ लग्न और धनु राशि में हुआ है। आलिया की कुंडली के प्रथम भाव में केतु, द्वितीय में मंगल, गुरु पंचम में, चंद्रमा अष्टम, राहु सप्तम, शनि और बुध कुंभ राशि का होकर दशम भाव में और सूर्य तथा शुक्र मीन राशि में एकादश भाव में स्थित है। इसके साथ ही आलिया का लग्नेश शुक्र है। शुक्र को एक्टिंग का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र ही व्यक्ति को धन और लोकप्रियता दिलाता है। ज्योतिष के अनुसार, आलिया की कुंडली में सूर्य और शुक्र की दशा उन्हें और भी कामयाब बनाएगी।

वर्तमान की बात करें तो आलिया की कुंडली में धनु पर शानि का साढ़े साती है। आलिया के वर्तमान ग्रह गोचर उनके पक्ष में हैं। हाल के दिनों में उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ने वाली है। यानी कि आलिया आने वाले दिनों में कुछ और भी हिट फिल्में देने वाली हैं। इसके अलावा आलिया की कुंडली में बुध शनि के साथ स्थित है। ऐसे में आलिया का संवाद पक्ष और भी मजबूत होने वाला है। वहीं, शुक्र ग्रह भी उन्हें सफलता दिलाने के पक्ष में है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 21, 2018 9:05 pm