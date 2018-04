अजय देवगन कुंडली: सालभर मिलेगा लाभ, जनवरी से मार्च तक रहना होगा सावधान

आज अजय देवगन अपना 49वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अजय देवगन ने अपनी बेहतरीन अदाकारी और कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी अलग प‍हचान बनाई है। 27 साल के करियर में अजय ने कई शानदार फिल्‍में की हैं और दो बार नेशनल अवॉर्ड भी जीता है। 2016 में अजय देवगन को पद्मश्री से भी सम्‍मानित किया जा चुका है। आइए उनकी कुंडली के बारे में जानते हैं –

अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में हुआ। सूर्य कुंडली के मुताबिक उनकी मीन लग्न और कन्या राशि की कुंडली है। कुंडली के लग्न में शुक्र-बुध ग्रह है। जो कुंडली के सप्तम भाव में मौजूद है और वहां गुरु-चन्द्र बैठे हैं। इसी युति-प्रतियुति के कारण अजय गंभीर रहते हैं।

गुरु जहां अजय देवगन को समझ और सामंजस्य की शक्ति देता है, शुक्र और बुध कला में माहिर बनाते हैं। शुक्र और बुध की युति अजय को दिखावे और बेकार के विवादों से दूर रखती है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्र और गुरु होने के कारण वह गृहस्थ जीवन में सफल हुए और पति का मोर्चा संभालने में कामयाब रहे हैं। मंगल विपरीत स्थिति में होने से अजय देवगन को संघर्ष के बाद सफलता दिलाता है।

वर्तमान में अजय गुरु की महादशा में बुध के अंतर से गुजर रहे हैं। यह अंतर भाग्य का कारक है, जिससे अजय को सालभर लाभ मिलेगा। अप्रैल से जून तक का समय थोड़ा सावधानी भरा है। व्यर्थ चिंता, निराशा और भागदौड का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई, अगस्त में किसी नए कार्य पर बात शुरू होगी। सितंबर-अक्टूबर में धन लाभ मिल सकता है। नवंबर, दिसंबर बहुत शुभ माना जा रहा है। इस दौरान अजय देवगन को अच्छी खबर मिलेगी, नए कार्य शुरू होंगे। जनवरी से मार्च में अजय देवगन को विवादों और दुर्घटना से सावधानी रखनी पड़ेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on April 2, 2018 11:47 am