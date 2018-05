आज का कर्क राशिफल, 24 मई 2018: धार्मिक कार्यों में धन होगा खर्च, मिल सकती है नई जॉब

दैनिक राशिफल: वाणी पर संयम रखें। धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा। आज का दिन अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ समय बीतेगा। नकारात्मक विचार को दूर रहें। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बाहर घूमने या मूवी देखने जा सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: किसी से विश्वासघात मिल सकता है। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। नई नौकरी मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में मुश्किलें आ सकती है। निवेश करने से बचें। दूध में हल्दी मिलाकर पीपल के नीचे अर्पित करें। लव राशिफल: परिवार में आपके पार्टनर के लिए रजांमदी से आप खुश रहेंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है।

वित्त राशिफल: आज धन खर्च करने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास इनकम सीमित ही है। इसलिए धन को सोच-समझकर ही खर्च करें। बाजार जाएं तो जरुरत की चीजें ही खरीदें। आज का दिन आपको वित्तीय अवसाद की सोच दे सकता है। अपनी नौकरी को बदलने के समय अनुकूल नहीं है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप शारीरिक और मानसिक तौर पर भी ताकतवर रहेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। इससे आपको मानसिक खुशी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

First Published on May 24, 2018 4:24 am