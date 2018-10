Ahoi Ashtami Vrat: संतान प्राप्ति के महत्वपूर्ण है यह व्रत, जानिए इसका महत्व

Ahoi Ashtami Puja: अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर संतान की रक्षा और दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है उनके लिए ये व्रत विशेष है। जिनकी संतान दीर्घायु ना होती हो उनके लिए ये व्रत विशेष है। इस दिन विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति और कल्याण भी होता है। ये व्रत आयुकारक और सौभाग्यकारक होता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत आज यानी 31 अक्टूबर को किया जा रहा है।

अहोई अष्टमी की पूजा विधि – प्रात:काल उठक स्नान आदि से निवृत होकर अहोई की पूजा का संकल्प लें। अहोई माता की आकृति, गेरु या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई, चांदी मोती की माला, जल से भरा कलश, दूध, भात, हलुआ, पुष्प और दीपक आदि रखें। पहले अहोई माता की रोली, पुष्प, दीप से पूजा करें। पूजा के बाद अहोई माता को दूध-भात अर्पित करें। हाथ में गेहूं के सात दाने, कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुनें। कथा के बाद माला गले में पहन लें। गेहूं के दाने, बयाना सासू मां को देकर आशीर्वाद लें। अब चंद्रमा को अर्ध्य देकर भोजन ग्रहण करें। चांदी की माला को दिवाली के दिन सुबह निकालें और जल के छींटें देकर सुरक्षित रख लें।

अहोई पूजा मुहूर्त: शाम 5 बजकर 45 मिनट से 7 बजकर 02 मिनट तक

अहोई अष्टमी के विशेष प्रयोग –

1. करियर में उन्नति के लिए- अहोई माता को पूजन में दूध-भात और लाल फूल अर्पित करें। पूजा के बाद संतान को अपने हाथों से दूध-भात खिलाएं। संतान के करियर में उन्नति होगी।

2. अगर संतान के दांपत्यजीवन में शांति ना हो तो– अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं। साथ में एक चांदी की चेन अर्पित करें। ऊं ह्रीं उमाये नम: का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद संतान को गुड़ खिलाएं, संतान को चेन पहनाएं।

3. जिनको संतान ना हो – अहोई माता, शिव जी को दूध-भात का भोग लगाएं। चांदी के 9 मोतियों को लाल धागे में पिरोकर माला बनाएं। अहोई माता को माला अर्पित करें। इसके बाद संतान होने की प्रार्थना करें। पूजा के बाद पति-पत्नी दूध भात खाएं। अब इस माला को पत्नी गले में दिवाली तक पहन लें।

First Published on October 31, 2018 9:38 am