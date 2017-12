सूर्यास्त के बाद भूलकर भी पड़ोसी को नहीं देनी चाहिए ये चीजें, उठना पड़ सकता है नुकसान

लगभग सभी लोगों के अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध होते हैं। ये एक-दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसके लेन-देन से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन चीजों को शेयर करने से व्यक्ति के जीवन में बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्यास्त के बाद किसी को क्या चीजें नहीं देनी चाहिए।

1. हल्दी – हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। बृहस्पति को भाग्य का कारक माना जाता है। कहा जाता है जो लोग सूर्योस्त के बाद किसी को हल्दी देते हैं उनका गुरु कमजोर हो जाता है और दुर्भाग्य बढ़ जाता है।

2. दूध – ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्योस्त के बाद दूध किसी को नहीं देना चाहिए। दूध देने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्र और शुक्र कमजोर हो जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति को मानसिक तनाव हो सकता है।

3. धन – शास्त्रों के मुताबिक मां लक्ष्मी सूर्यास्त के बाद पृथ्वी का भ्रमण करती है। इसलिए इस समय किसी को धन देना अशुभ माना जाता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद धन देना दुर्भाग्य को बढ़ा सकता है।

4. दही – रात को दही का सेवन हानिकारक माना जाता है। ऐसे में रात को किसी से दही देना अशुभ माना जाता है। दही का सेवन में दिन में करना लाभकारी होता है। इसलिए कभी भी रात को दही नहीं देना चाहिए।

5. झाड़ू – झाडू का संबंध मा लक्ष्मी से होता है। कहा जाता है शाम के समय घर में झाडू निकालने से आर्थिक तंगी आती है। इसलिए कभी भी शाम को झाडू देना अशुभ बताया गया है।

First Published on December 21, 2017 10:32 am