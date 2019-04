गर्मी से राहत और अच्छे लक के लिए ज्योतिष अनुसार इन पत्थरों को पहनना माना गया है शुभ

गर्मी का मौसम शुरु हो चुका है। हर व्यक्ति इस गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करता है। कोई फलों का जूस पीता है तो कोई ठंडा पानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष अनुसार भी कुछ ऐसे स्टोन होते हैं जो गर्मी से आपको राहत दिलाने के साथ-साथ आपके लिए गुड लक भी लाते हैं। जानते हैं वो कौन से स्टोन हैं जिन्हें पहनने से आपको फायदा मिल सकता है…

एक्वामरीन

एक्वामरीन इसका हिंदी नाम बैरूंज है। सामान्यतः ये स्टोन हल्के नीले रंग का होता है लेकिन इसके अलावा भी सफेद और हरा रंग भी इस स्टोन का देखा जाता है। इसे हमेशा बड़े साइज का पहनना चाहिए। जहां इसको धारण करने से व्यक्ति की उन्नति होती है तो वहीं भीषण गर्मी में यह शरीर को कूल रखने में मदद भी करता है। जिन लोगों को स्किन से संबंधी समस्या, पैरों के पंजो में जलन या फिर एसीडीटी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए यह स्टोन लाभकारी साबित हो सकता है। इसके साथ इस स्टोन को शुभ स्टोन भी माना गया है और इसे पहनने से शुक्र ग्रह से संबंधित अच्छे फल प्राप्त होते हैं।

मून स्टोन

यह चंद्रमा का स्टोन माना जाता है। अगर व्यक्ति इसे अपने शरीर पर धारण कर ले तो इससे उसके शरीर में जल की कमी नहीं होगी। गर्मी के मौसम में ये स्टोन मनुष्य के दिमाग, मन और शरीर को कूल रखने का काम करता है। इसे पहनने से गर्मी में स्किन से संबंधी होने वाली समस्याओं से राहत मिल सकती है।

ग्रीन एवेंचराइन

यह स्टोन देखने में काफी खूबसूरत होता है। इसे पहनने से शरीर को ठंडक मिलने के साथ-साथ मुहांसों की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। अगर इस स्टोन से बनी माला अपने गले में धारण करते हैं तो यह आपके दिमाग को शांत करने और गुस्से को नियंत्रित करने का काम भी करता है। ज्योतिष अनुसार इस स्टोन को ‘स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी’ भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये जीवन में बार-बार बेहतर बनने के मौके देता है।

ग्रीन जेड

चीन में इस स्टोन का महत्व ज्यादा होता है। वहां के ज्यादातर घरों में इस स्टोन से संबंधित कोई ना कोई वस्तु जरूर रखी जाती है। क्योंकि इस स्टोन को साहस, न्याय, धैर्य और बौद्धिकता का प्रतीक माना जाता है। इस स्टोन को पहनने से गर्मी से राहत मिलने के साथ-साथ सूर्य की किरणों से भी बचा जा सकता है। इसकी डबल लेयर की माला गले में पहनना फायदेमंद साबित हो सकता है।

First Published on April 23, 2019