अभिषेक बच्चन का आज 5 फरवरी को जन्मदिन है। वह अब 42 साल के हो गए हैं। अभिषेक बच्चन अपने फिल्मी करियर में कोई बड़ा कमाल नहीं कर सके लेकिन उन्होंने कुछ फिल्मों में शानदार एक्टिंग की है। रिफ्यूजी, दिल्ली 6, आग, झूम बराबर झूम और धूम 2 में उनके अभिनय को सराहा गया। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं अभिषेक बच्चन के सितारे-

अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मीन चंद्र लग्न में हुआ। कुंडली में गुरु, शनि और राहु का विशेष योगदान है। अभिषेक बच्चन की कुंडली में जन्म के बाद से ही गजकेसरी योग बना है जिसके कारण उनका जन्म ख्याति प्राप्त परिवार में उनका जन्म हुआ।

फिल्मों में क्यों नहीं हुए सफल – अभिषेक बच्चन की कुंडली में अभिनय का कारक ग्रह शुक्र, बुध के साथ धनु राशि में मौजूद है जिस कारण से अभिषेक एक्टिंग के करियर में ज्यादा सफल नहीं हो सके, जिस तरह से सलमान व शाहरुख, अक्षय कुमार, ऋतिक हुए।

कुंडली में गुरु और चंद्र के मेल से उन्हें विश्वसुंदरी पत्नी मिली। वर्तमान में अभिषेक की कुंडली में गुरु का गोचरीय भ्रमण मेष राशि से होकर 18 मई 2018 तक रहेगा। गुरु इनकी कुंडली के दशम भाव को प्रभावित करेगा। दशम पर शुक्र, बुध विराजमान है। वहीं गुरु वृषभ राशि में सालभर मौजूद रहेगा।वृषभ राशि से नवम पर मित्र दृष्टि पड़ने से अभिषेक बच्चन को बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन नवम भाव में राहु और गुरु की दृष्टि पड़ने से अभिषेक को नुकसान भी हो सकता है। इससे बचने के लिए अभिषेक बच्चन को राहु को शांत करने के उपाय करने चाहिए। इस साल शनि आठवें खाने में रहेगा, जिस कारण आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। कुंडली में मंगल लाभदायक रहेगा। लेकिन इस साल अभिषेक किसी फिल्म से लोगों का दिल जीतने में असफल होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 5, 2018 11:13 am