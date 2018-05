आज का वृषभ राशिफल, 31 मई 2018: दोस्तों का मिलेगा सहयोग, पार्टनर से मिलेगा रोमांस करने का मौका

दैनिक राशिफल: दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। आज आपका जीवनसाथी के साथ झगड़ा हो सकता है। आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। धन हानि हो सकती है। आज सोच-समझकर फैसला लें। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: तरक्की के अवसर कम हैं, किसी बात को लेकर बैचेन रह सकते हैं। भाग्य साथ दे सकता है। आज के दिन इच्छाएं पूरी होने की संभावनाएं नजर आ रहीं हैं। विवाद में पड़ने से बचें। श्रीयंत्र पर बेलपत्र चढ़ाएं। लव राशिफल: पार्टनर के साथ दिन अच्छा रहेगा और किसी कार्यक्रम में जाने की संभावना है। आपको पार्टनर की तरफ से उपहार मिल सकता है। आज रोमांस अपने चरम पर पहुंच सकता है। जो लोग पार्टनर को प्रपोज करने की सोच रहे हैं वो प्रपोज कर सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज अचानक कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। आज आपके पास भौतिक चीजें होगी, जो आपके पास कल तक नहीं थी। शेयर बाजार से आपको मुनाफा मिल सकता है। आज आपकी आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी। जेब मालामाल होने का मन खुश रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप काम को पूरी मेहनत और लग्न के साथ करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आपका दिमाग और मूड दोनों ही शांत रहेंगे और जिन्दगी में छोटी-छोटी परेशानियों से घबराऐं नहीं। आप चिन्ता ना करें और अपना ध्यान बड़े कार्यों में लगाकर करें। इससे आपको खुशी मिलेगी।

First Published on May 31, 2018 4:01 am